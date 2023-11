Les Républicains de la Chambre ne veulent pas de fermeture du gouvernement, mais il n’y a toujours pas de plan

WASHINGTON — Après trois semaines de chaos et de paralysie à cause de la lutte pour le président, les Républicains de la Chambre des représentants affirment qu’il n’y a aucune envie au sein de leur conférence de sombrer dans une autre crise : une fermeture du gouvernement.

Mais à neuf jours seulement de l’échéance, le Congrès n’a toujours pas élaboré de plan pour maintenir l’éclairage à Washington. Bien que de nombreux législateurs soient optimistes quant à la possibilité d’éviter une fermeture, l’ambiance va à l’encontre de leur manque de progrès et de l’incertitude d’un nouveau président de la Chambre qui est encore en train de trouver ses marques.

Le président Mike Johnson, R-La., n’a pas annoncé de plan après avoir présenté aux républicains plusieurs options, et il a déclaré que les détails et les prochaines étapes d’un projet de loi de financement à court terme restaient en suspens.

“Je ne vais pas commenter ce soir”, a-t-il déclaré mardi à NBC News. “Tout le travail est toujours en cours.”

Les Républicains de la Chambre sont partout sur la carte lorsqu’il s’agit de structurer un projet de loi provisoire à court terme, connu sous le nom de résolution continue, ou CR. La plupart d’entre eux conviennent cependant que fermer le gouvernement le 17 novembre serait une mauvaise idée et provoquerait davantage de conflits internes au Parti républicain. De plus, une fermeture serait une énorme distraction alors que le parti tente de faire adopter ses projets de loi de financement restants pour entamer des négociations avec le Sénat sur les dépenses à long terme.

“Il n’y a aucune envie d’un arrêt”, a déclaré le représentant David Valadao, R-Calif., qui est proche des dirigeants et siège à la fois aux comités des crédits et du budget.

De l’autre côté du Capitole, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., a refusé mardi de révéler ses préférences sur un projet de loi de financement, sa durée ou la date à laquelle il pourrait être voté.

“Nous espérons parvenir à un accord bipartisan pour avancer le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous aimerions réaliser un CR le plus rapidement possible. C’est ce que nous pensons.

Les républicains tentent de se coordonner entre les chambres. La sénatrice Susan Collins du Maine, la principale appropriatrice du GOP au Sénat, devait rencontrer mercredi Johnson pour discuter de la voie à suivre en matière de financement gouvernemental, ont déclaré deux sources connaissant le plan.

Le président de l’époque, Kevin McCarthy, R-Calif., a été évincé du pouvoir quelques jours seulement après avoir fait équipe avec les démocrates sur une mesure provisoire « propre » pour éviter la dernière menace de fermeture le 30 septembre. Cela a déclenché une vilaine guerre civile parmi les républicains de la Chambre alors que ils ont lutté pendant 22 jours pour élire le successeur de McCarthy – une bataille qui a gelé la chambre et empêché le parti de proposer ses projets de loi de dépenses.

« Je pense qu’il faut se donner du temps pour adopter nos projets de loi de crédits. Et nous devons être réalistes parce que nous avons perdu du temps pendant la course à l’orateur”, a déclaré le représentant Gus Bilirakis, R-Fla., un autre approprié. “Et à mon avis, nous devons soutenir l’orateur. En fin de compte, il prendra la décision en fonction de nos commentaires. »

“Je ne pense pas que quiconque veuille vraiment un arrêt”, a-t-il ajouté.

Le représentant du premier mandat John James, R-Mich., qui représente un district compétitif, n’a pas exprimé de préférence pour un projet de loi provisoire, mais a déclaré : « Nous disposons de tous les outils nécessaires pour éviter une fermeture. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour y parvenir.

Les idées ne manquent pas sur la manière de structurer le CR.

Lors d’une réunion à huis clos cette semaine, Johnson a exposé trois options possibles pour éviter une fermeture, les participants ont déclaré : Un processus « en deux étapes », favorisé par les conservateurs, dans lequel une poignée de projets de loi de dépenses seraient soumis à un CR jusqu’au 7 décembre, et les autres à un deuxième CR jusqu’au 19 janvier ; un CR relativement « propre » jusqu’en janvier pour donner à la Chambre plus de temps pour finir d’adopter ses projets de loi de dépenses ; et l’option 3, que les dirigeants ont décrite comme étant « bloquée par le Sénat, négocions du mieux que nous pouvons ».

“Je pense que nous ne pouvons pas être trop mignons, et vous voulez rendre les choses aussi simples que possible”, a déclaré Bilirakis à propos de l’idée de CR en deux étapes.

Certains conservateurs affirment qu’ils ne soutiendront pas un projet de loi de financement propre sans priorités conservatrices, tandis que d’autres législateurs tentent de lier l’aide à Israël ou à l’Ukraine à toute CR qui bouge.

« Personnellement, je ne suis pas intéressé pour le moment par un CR propre. Je veux y voir quelque chose qui y est attaché”, le représentant Roger Williams, R-Texas, suggérant qu’il souhaite voir des dispositions liées à la frontière, mais que celles proposées au Sénat sont insuffisantes.

Le représentant Andy Barr, R-Ky., a déclaré qu’il aimerait voir un projet de loi à court terme qui abaisse les dépenses des niveaux actuels aux plafonds établis dans un accord budgétaire de deux ans en mai.

« Écoutez, ma préférence personnelle est, je suppose, moins importante que ce qui peut obtenir 218 voix », a-t-il déclaré. «Je suis donc flexible quant à l’endroit où arriver pour éviter une fermeture, tout en nous amenant à l’endroit qui maximise notre influence auprès du Sénat.»

Comme plusieurs de ses collègues ultraconservateurs du Freedom Caucus, le représentant Ken Buck, républicain du Colorado, soutient l’approche en deux étapes, que Johnson a qualifiée de « CR échelonnée ».

« J’aime l’approche par échelle. Je veux faire de notre mieux pour adopter autant de projets de loi de crédits que possible au cours de cet exercice », a déclaré Buck.

Mais même certains conservateurs qui la soutiennent reconnaissent que l’idée a perdu de son élan. Les discussions sur un CR échelonné « se sont calmées », a déclaré le représentant Tim Burchett, R-Tenn.

Et le président du budget, Jodey Arrington, R-Texas, a qualifié l’idée de « politiquement DOA », arguant que « les démocrates la rejetteront d’emblée ».

La représentante Madeleine Dean, D-Pa., a fustigé l’approche à plusieurs niveaux, la qualifiant de susceptible de causer « des ravages et de l’incertitude » pour les Américains et les industries.

« Cela me stupéfie parce que si vous pensez aux Républicains conservateurs du passé, la certitude était ce qu’ils voulaient – ​​un gouvernement limité et la certitude », a-t-elle déclaré. « Une approche échelonnée n’a aucun sens. Nous devons être adultes et adopter un CR propre, puis adopter un budget complet.

Certains législateurs affirment que le scénario le plus plausible est que Johnson présente un CR relativement propre, juste avant la date limite de fermeture, qui puisse être adopté avec les votes républicains et démocrates – tout comme McCarthy l’a fait avant son éviction. Mais même les plus grands détracteurs de McCarthy ont déclaré qu’ils donneraient à Johnson plus de marge de manœuvre que son prédécesseur et il est peu probable qu’un républicain force un vote pour le destituer étant donné qu’il a été élu il y a à peine deux semaines avec le soutien de l’ensemble des 221 républicains.

“Nous avons tous tiré une leçon de la motion d’annulation. Il était difficile de trouver un orateur, beaucoup de gens ne voulaient pas prendre la parole et nous avons eu du mal à trouver suffisamment de personnes pour soutenir un orateur”, a déclaré Buck. “Donc, je ne pense pas que vous verrez à nouveau une motion de démission au cours de ce Congrès.”

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré que les prochaines étapes d’un projet de loi provisoire reviendraient à Schumer de décider à la chambre haute, et qu’il devra ensuite régler le problème avec Johnson.

“Sur la question de la date, je suppose que le chef de la majorité et l’orateur parviendront à une sorte d’accord”, a déclaré McConnell.