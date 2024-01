Les républicains de la Chambre fixent la date de déposition de Hunter Biden à fin février

WASHINGTON — Deux comités de la Chambre dirigés par les Républicains ont annoncé jeudi que Hunter Biden comparaîtrait pour une déposition à huis clos le 28 février dans le cadre de leur enquête de destitution contre son père.

“Hunter Biden comparaîtra devant nos commissions pour une déposition le 28 février 2024. Sa déposition interviendra après plusieurs entretiens avec des membres et associés de la famille Biden”, ont déclaré les représentants James Comer et Jim Jordan dans un communiqué. «Nous attendons avec impatience le témoignage de Hunter Biden.»

Comer, R-Ky., est président du comité de surveillance et de responsabilité, tandis que Jordan, R-Ohio, est président du comité judiciaire.

Les deux républicains ont ajouté que leurs commissions travaillaient avec l’avocat du frère du président, James Biden, pour planifier également sa comparution.

Les commissions devraient entendre les associés commerciaux des membres de la famille Biden plus tard ce mois-ci et en février.

La Maison Blanche a renvoyé NBC News aux représentants de Hunter Biden lorsqu’ils ont été contactés pour commentaires.

Une source proche des discussions entre le personnel des comités de surveillance et judiciaire et les avocats de Hunter Biden a confirmé la déclaration des républicains sans dire explicitement que Biden assisterait à la déposition.

“Son équipe a discuté avec le personnel du Comité concernant une manière pour Hunter de fournir les faits d’une manière qui réponde à ses préoccupations”, a déclaré la source dans un e-mail, réitérant la volonté de Hunter Biden de témoigner publiquement.

“Sa préoccupation a toujours été une tendance des Républicains à privilégier les séances à huis clos”, a ajouté la source.

Le représentant Jamie Raskin du Maryland, le plus haut démocrate du comité de surveillance, a déclaré qu’il attendait avec impatience le 28 février et « en finir avec cette affaire ».

« De plus en plus de républicains me disent, surtout maintenant que leur marge est presque nulle, qu’ils n’ont tout simplement pas les voix pour la destitution », a déclaré Raskin. « Et ils doivent donc essayer de maintenir l’affaire Hunter Biden. L’affaire Hunter Biden détourne l’attention du fait qu’il y a une douzaine de républicains qui ne voteront tout simplement pas pour destituer Joe Biden parce qu’ils sont dans des districts divisés.»

Le fils du président avait précédemment déclaré qu’il serait prêt à témoigner lors d’une première audience publique, une offre que les républicains avaient rejetée, arguant qu’ils voulaient qu’il comparaisse d’abord pour une déposition à huis clos. Hunter Biden a défié l’assignation à comparaître pour un témoignage à huis clos, se présentant plutôt devant le Capitole pour une conférence de presse en décembre.

“Je suis ici aujourd’hui pour m’assurer que les enquêtes illégitimes du comité de la Chambre sur ma famille ne se fondent pas sur des distorsions, des preuves manipulées et des mensonges”, a-t-il déclaré le mois dernier aux journalistes.

Les républicains de la Chambre ont suspendu cette semaine leurs efforts pour faire pression en faveur d’une résolution visant à condamner le fils du président Joe Biden pour outrage au Congrès, alors que les avocats de Hunter Biden et les comités ont commencé à discuter de la programmation des témoignages. Les législateurs du GOP ont déclaré dimanche qu’ils émettraient de nouvelles assignations à comparaître pour Hunter Biden.

Hunter Biden, au centre, accompagné de son avocat Abbe Lowell, s’adresse aux journalistes alors qu’ils quittent une audience du comité de surveillance de la Chambre des représentants à Capitol Hill, le 10 janvier 2024. José Luis Magana / Dossier AP

Comer a déclaré jeudi à NBC News qu’il croyait « absolument » que c’était le processus d’outrage qui avait persuadé Hunter Biden d’entrer.

Le revirement de Hunter Biden survient alors qu’il fait face à la menace crédible d’un vote de la Chambre pour le condamner au mépris du Congrès. Deux commissions dirigées par les Républicains avaient approuvé ce vote et il devrait être adopté à la Chambre. S’il avait été adopté, il serait renvoyé à un avocat américain à Washington, DC, pour décider s’il convient de poursuivre Hunter Biden.

Comer a également déclaré qu’il était toujours déterminé à laisser Hunter Biden témoigner lors d’une audience publique après une déposition à huis clos et a promis de publier une transcription de la déposition « rapidement » après qu’elle ait eu lieu. Il a prédit que la déposition durerait environ huit heures.

La Chambre, contrôlée par les Républicains, a voté en décembre pour autoriser l’ouverture d’une enquête de destitution contre le président en raison des relations commerciales de sa famille, bien que les Républicains n’aient pas produit de preuves concrètes que le président ait commis des actes répréhensibles ou colporté son influence.

« Il est clair que les Républicains savent qu’ils n’ont pas mis la main sur Joe Biden », a déclaré Raskin, ajoutant que les Républicains « pensent que Hunter Biden a vu son nom suffisamment traîné dans la boue pour qu’il soit impopulaire, afin qu’ils puissent s’en prendre à lui. »