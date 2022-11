Les républicains de la Chambre enquêteront sur la famille Biden

De retour aux commandes de Capitol Hill, le GOP dit qu’il examinera si le président américain est “compromis” par les relations d’affaires de son fils

Les législateurs républicains ont annoncé jeudi qu’ils enquêteraient pour savoir si le président américain Joe Biden avait été “influencé par des dollars ou une influence étrangère” par l’intermédiaire de son fils, Hunter Biden. Le président Biden a rencontré plus d’une douzaine d’associés étrangers de Hunter, y compris le dirigeant d’une entreprise énergétique ukrainienne qui employait le fils du président, ont révélé des fichiers de l’ordinateur portable de Hunter.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le membre du classement du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a allégué que la famille Biden « ont prospéré et sont devenus millionnaires en offrant simplement un accès à la famille. Citant des dénonciateurs, Comer a affirmé que “Hunter Biden et Joe Biden étaient impliqués dans un stratagème visant à amener la Chine à acheter du gaz naturel liquéfié.”

Comer a énuméré la fraude aux États-Unis, la fraude électronique, l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent, le complot et la violation de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger et la loi sur la protection des victimes de la traite, dans le cadre de la “large éventail de criminalité” la famille Biden aurait été impliquée dans.

Ces allégations ont été détaillées dans un rapport publié peu de temps après le briefing.

Les relations commerciales étrangères de Hunter Biden ont été examinées par les républicains depuis que le New York Post a publié le contenu de son ordinateur portable en octobre 2020. Les e-mails et les messages stockés sur l’ordinateur suggéraient que Hunter avait été payé des millions de dollars par des fonctionnaires étrangers et des magnats pour les introductions à son père, qui pendant une grande partie de cette période a été vice-président des États-Unis.

Les fichiers de l’ordinateur portable montrent qu’au cours d’un seul dîner en 2015, Joe Biden a rencontré les associés commerciaux de Hunter du Kazakhstan, d’Ukraine et de Russie, y compris un cadre de Burisma Holdings, la société d’énergie ukrainienne qui a payé à Hunter 50 000 $ par mois de 2014 à 2018 pour siéger à son conseil d’administration. Le lendemain, le dirigeant de Burisma a envoyé un e-mail à Hunter, le remerciant d’avoir “Donnant l’occasion de rencontrer ton père.”

Les républicains n’ont pas été en mesure d’agir sur cette information jusqu’à présent, les démocrates détenant les deux chambres du Congrès. À partir de mercredi, cependant, le GOP aura une faible majorité à la Chambre des représentants l’année prochaine, et Comer présidera le comité de surveillance.

“Je veux être clair” Comer a déclaré. “Il s’agit d’une enquête sur Joe Biden, et c’est sur cela que le comité se concentrera lors de ce prochain Congrès.”

S’exprimant lors de la même conférence de presse, le nouveau président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, a déclaré que son comité enquêterait sur la prétendue politisation du ministère de la Justice par l’administration Biden.