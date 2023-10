Deux puissants présidents du Parti républicain de la Chambre des représentants enquêtent sur l’enquête menée par le procureur général de Washington DC sur le cerveau juridique conservateur derrière le virage à droite de la Cour suprême, qui a conduit à l’annulation de Roe v. Wade.

Cela a été signalé en août que le procureur général de DC, Brian Schwalb, a lancé une enquête sur Leonard Leo, coprésident de la conservatrice Federalist Society, après qu’une des organisations à but non lucratif de Leo ait versé des dizaines de millions de dollars à l’une des sociétés à but lucratif de Leo.

Les républicains de la Chambre ont critiqué lundi l’enquête, affirmant que l’enquête de Schwalb pourrait être « inappropriée et politiquement motivée ».

L’enquête de Schwalb menace la vie privée des donateurs républicains, selon une lettre envoyée au procureur général de Washington DC par le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, et le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, R-Ky. La lettre a été obtenue pour la première fois par The Messenger.

“Il semble que votre bureau n’ait pas compétence sur cette affaire car M. Leo et les organisations auxquelles il est affilié sont, selon les informations accessibles au public, basées en dehors de Washington, DC”, ont écrit les présidents. « Pire encore, les comités sont préoccupés par le fait que votre enquête pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux de la vie privée et de la libre association des donateurs. »

Les législateurs ont demandé à Schwalb de leur fournir tous les documents et communications liés à son enquête sur Leo, y compris toute communication avec des groupes extérieurs. La demande vient après un groupe de surveillance progressistela Campaign for Accountability, a déposé une plainte auprès de l’IRS en avril, demandant à l’agence d’enquêter sur le réseau d’organisations à but non lucratif de Leo.

L’organisme de surveillance du gouvernement Accountable.US projette un graphique sur le bâtiment de la Federalist Society pour mettre en évidence l’actualité de l’enquête du procureur général de DC, Brian Schwalb, sur le réseau à but non lucratif du pivot conservateur Leonard Leo, le 23 août 2023 à Washington, DC. Paul Morigi/Getty Images

La plainte du chien de garde alléguait que les organisations à but non lucratif affiliées à Leo avaient versé plus de 73 millions de dollars depuis 2016 aux entreprises à but lucratif dirigées par l’activiste juridique conservateur. Jordan et Comer ont déclaré que la plainte avait été déposée « sans preuve ».

Jordan et Comer soutiennent plutôt dans la lettre que Schwalb devrait s’inquiéter de la criminalité dans la région de Washington DC, en soulignant les statistiques qui montrent une augmentation des taux de criminalité – en particulier des crimes violents – dans la ville. Les chiffres du département de police de DC montrent que la criminalité totale a augmenté de 27 % en 2023, les crimes violents ayant augmenté de 41 %.

“Au lieu d’utiliser les ressources substantielles de votre bureau pour résoudre ces problèmes, votre bureau aurait décidé de consacrer ces ressources à une enquête politiquement motivée qui ‘crée un risque inutile de paralyser la liberté d’expression'”, ont déclaré les législateurs dans la lettre.

L’examen minutieux de Leo par le procureur général de Washington intervient après qu’il ait joué un rôle clé dans la nomination et la confirmation de trois conservateurs à la Cour suprême sous l’administration Trump. Leo, un donateur prolifique aux candidats et aux causes du GOP, a été l’architecte de la liste restreinte de juges que l’ancien président Donald Trump a publiée lors de la campagne de 2016 et est reconnu pour avoir contribué à l’obtention de l’actuelle majorité qualifiée conservatrice au plus haut tribunal du pays.

La Société Fédéraliste, que Leo dirige, est la société par excellence organisation juridique conservatrice Aux États-Unis, cinq des juges conservateurs actuels de la Cour suprême faisaient partie de l’organisation, qui compte également des membres comme les sénateurs Ted Cruz, R-Texas, Josh Hawley, R-Mo. et Tood Young, R-Ind.

Bureau de Schwalb en août n’a pas confirmé ni nié l’existence de l’enquête à Politico, qui a annoncé la nouvelle de l’enquête sur Leo ce mois-là. Schwalb a pris ses fonctions en janvier.

Le Messenger a contacté Schwalb pour commentaires.