Les républicains de la Chambre dévoilent leur plan pour lutter contre la censure des Big Tech, mais pas encore de législation – RT USA News

Les républicains du comité judiciaire de la Chambre ont révélé leur programme anti-Big Tech. Contrairement à certains projets de loi bipartites récents visant à freiner la domination du marché des entreprises technologiques, l’ordre du jour se concentre également fortement sur la censure.

Approuvé par des opposés polaires tels que la sénatrice progressiste Elizabeth Warren (D-Massachusetts) et le sénateur pro-Trump Josh Hawley (R-Missouri), briser les titans technologiques de la Silicon Valley devient une préoccupation bipartite.

Six projets de loi ont été adoptés par le comité judiciaire de la Chambre le mois dernier avec un soutien bipartite et, s’ils étaient adoptés, ils restreindraient les acquisitions par les entreprises technologiques, empêcheraient les plateformes de vendre sur leurs propres marchés et donneraient la préférence à leurs propres produits et services, et habiliteraient les procureurs généraux des États à lancer un contentieux antitrust contre ces entreprises.





Aussi sur rt.com

Le juge fédéral BLOQUE la loi anti-censure de la Floride, dit qu’elle viole les droits de liberté d’expression de Big Tech







Pourtant, pour certains républicains, ils ont laissé un problème clé sans réponse : la censure. Parmi ces républicains se trouve le sénateur de l’Ohio, Jim Jordan, membre de premier plan du comité judiciaire. Jordan et ses alliés républicains au sein du comité ont dévoilé mercredi leur propre programme législatif contre Big Tech, qui s’ouvre sur un refrain souvent prononcé par la droite : « La grande technologie est là pour obtenir des conservateurs. »

Comme les projets de loi adoptés le mois dernier, le document promet une action législative pour accélérer le processus antitrust et renforcer les pouvoirs des procureurs généraux. Cependant, il promet également de créer un mécanisme juridique permettant aux Américains de contester devant les tribunaux les entreprises technologiques pour censure présumée, d’annuler les protections de responsabilité de ces entreprises en vertu de l’article 230 de la Communications Decency Act et de les forcer à prendre leurs décisions de modération de contenu. Publique. Non-publication de ces informations « entraînerait une amende massive », le document lit.

« Les grandes technologies ciblent les conservateurs depuis bien trop longtemps. Les républicains judiciaires de la Chambre en ont assez », Jordan a déclaré au Washington Examiner. « Nous pensons que cet agenda servira de plate-forme républicaine pour affronter Big Tech à l’avenir et unir notre parti pour rejeter les pratiques » d’annulation de la culture « de Big Tech. »

Pourtant, transformer ces points de discussion en action législative sera une bataille difficile. Jordan et ses partisans ont le soutien du leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Californie), mais quelle que soit la législation qu’ils rédigent, il faudra convaincre les démocrates du comité, qui sont six fois plus nombreux qu’eux, et seront alors confrontés à une vive opposition au sein du parti démocrate. Chambre contrôlée, sans parler d’un Sénat à parts égales.

Les démocrates, et même certains républicains qui ont soutenu les projets de loi du mois dernier, auront une défense facilement accessible contre la Jordanie et ses alliés guerriers de la culture. Briser Big Tech avec la simple législation antitrust déjà adoptée par le comité judiciaire, a déclaré le représentant démocrate David Cicilline (Rhode Island) au Washington Examiner en avril, serait « amener plus de concurrence et faire [censorship] moins probable.





Aussi sur rt.com

Trump POURSUITE les « géants de la technologie » Facebook, Google et Twitter







Pendant ce temps, mercredi, l’ancien président Donald Trump a annoncé qu’il menait un recours collectif contre Facebook, Twitter et Google. « Nous exigeons la fin du shadowbanning, un arrêt du silence et un arrêt de la liste noire, du bannissement et de l’annulation que vous connaissez si bien » Trump a déclaré lors d’une conférence de presse dans le New Jersey.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !