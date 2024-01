Les Républicains de la Chambre dévoilent les articles sur la destitution d’Alejandro Mayorka

La résolution de mise en accusation est le point culminant d’une enquête de plusieurs mois sur Mayorkas qui, l’année dernière, semblait être au point mort alors que les républicains se concentraient sur l’enquête sur le président Joe Biden. Les républicains ont tenu deux audiences liées à la destitution plus tôt ce mois-ci alors qu’ils tentaient de plaider en faveur d’un vote de destitution de Mayorkas.

« Lors des audiences de mise en accusation du Comité, les membres ont reçu des témoignages de hauts responsables juridiques qui ont détaillé comment le secrétaire Mayorkas n’a pas respecté son serment d’office, comment ses actions et ses décisions s’élèvent au niveau d’infractions passibles de destitution, et comment sa mauvaise conduite coûte cher aux États à travers le monde. pays », a déclaré Green dans une déclaration récente, annonçant le vote de la commission.

Dans le premier article, refusant de se conformer à la loi, les républicains affirment que Mayorkas n’a pas respecté les lois sur l’immigration, a outrepassé son autorité et a mis en danger la sécurité publique. Dans le deuxième article, abus de confiance, les républicains l’accusent d’avoir fait de fausses déclarations au Congrès, d’avoir entravé le contrôle du Congrès et d’autres mesures telles que l’arrêt de la construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique.

Certaines des critiques contenues dans les articles sont largement répandues.

Les républicains accusent Mayorkas depuis des mois de mentir au Congrès sur la question de savoir si le département a ou non le contrôle opérationnel de la frontière. Mayorkas a fait valoir qu’il ne parlait pas du contrôle opérationnel selon la définition statutaire, qu’aucune administration n’a respectée. Et le ministère a rejeté les allégations d’obstruction du GOP, notant son respect des audiences, des entretiens à huis clos et de la remise des documents.

Les articles de destitution interviennent alors que le Sénat pourrait voter sur un accord bipartisan liant les nouvelles restrictions frontalières à l’argent pour l’Ukraine, Taiwan et Israël. L’ancien président Donald Trump a critiqué l’accord, et le président Mike Johnson a averti que selon les détails, il pourrait être « mort dès son arrivée » à la Chambre.

La campagne visant à destituer Mayorkas a suscité les critiques des démocrates et des experts juridiques, ainsi que le scepticisme de certains de leurs propres collègues républicains, qui estiment qu’ils n’ont pas démontré que Mayorkas avait commis un crime ou un délit grave.

“Ce qui manque manifestement dans ces articles, c’est toute accusation réelle ou même l’ombre d’une preuve de crimes ou de délits graves – la norme constitutionnelle pour la destitution”, a déclaré le représentant Bennie Thompson (Démocrate du Miss.), le plus haut démocrate du panel. dans un communiqué après que les Républicains ont publié dimanche leurs articles de destitution.

Le Département de la Sécurité intérieure, dans une note de quatre pages répondant aux articles, a qualifié le vote du comité de mardi de « juste encore une fois les mêmes jeux politiques » de la part des républicains du comité.

“Cette farce de mise en accusation détourne l’attention d’autres priorités vitales en matière de sécurité nationale et du travail que le Congrès devrait faire pour réellement corriger nos lois enfreintes sur l’immigration”, ajoute-t-il dans le mémo.