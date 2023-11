Les Républicains de la Chambre dévoilent la semaine prochaine leur plan pour éviter une fermeture du gouvernement

WASHINGTON – Les Républicains de la Chambre ont dévoilé samedi leur projet de loi de financement provisoire pour éviter une fermeture du gouvernement qui devrait commencer le week-end prochain. Mais à seulement cinq jours de législature avant la date limite, le Congrès a peu de marge d’erreur.

À peine deux semaines et demie après son entrée en fonction, le président Mike Johnson, R-La., a choisi d’opter pour une résolution continue en deux étapes, ou CR, plutôt qu’une prolongation de financement plus typique couvrant l’ensemble du gouvernement fédéral. L’approche de financement non testée vise à apaiser les agitateurs d’extrême droite de sa conférence GOP qui méprisent les CR.

La Chambre devrait voter dès mardi pour donner aux membres 72 heures pour lire le texte du projet de loi, selon deux personnes proches du dossier. Le plan ne prévoit pas de coupes budgétaires ni d’aide à Israël.

Dans le cadre de la stratégie en deux étapes – que Johnson et d’autres ont surnommée une « CR échelonnée » mais que d’autres ont comparée à un escabeau – plusieurs projets de loi de dépenses nécessaires pour maintenir le gouvernement ouvert seraient reportés sur un projet de loi à court terme jusqu’au 19 janvier. , tandis que les factures restantes resteraient sur un CR jusqu’au 2 février.

Le plan est conçu pour éviter une confrontation désordonnée juste avant les vacances et donner plus de temps à Johnson et aux Républicains de la Chambre pour adopter des projets de loi de dépenses individuels, mais également pour créer un sentiment d’urgence avec des falaises de financement échelonnées. Mais il reste à voir si le plan pourra être adopté par la Chambre des représentants, et encore moins par le Sénat contrôlé par les démocrates, qui a rejeté l’approche à deux vitesses.

“Je pense que nous éviterons un arrêt”, a déclaré Johnson au Poste de New York plus tôt cette semaine.

Le plan échelonné bénéficie du soutien des membres les plus conservateurs du Congrès, y compris des républicains qui ne votent normalement jamais pour des projets de loi provisoires. Si Johnson pouvait faire adopter un projet de loi de financement temporaire avec uniquement des voix républicaines, cela l’aiderait à remporter une victoire rapide parmi les conservateurs.

“J’aime l’approche par échelle”, a déclaré le représentant Ken Buck, R-Colo., membre du House Freedom Caucus d’extrême droite. “Je pense que si nous essayons d’adopter certains projets de loi de crédits, nous ferons mieux que par le passé.”

Mais les démocrates des deux chambres ont clairement indiqué qu’ils détestaient cette idée, tout comme la Maison Blanche – qui souhaitent tous une simple prolongation du financement gouvernemental, sans aucune astuce. L’opposition unifiée des démocrates au CR échelonné pourrait signifier que la Chambre devra finalement avaler tout CR propre ou relativement propre adopté par le Sénat.

«Je veux un CR propre», a déclaré la représentante du Connecticut Rosa DeLauro, la plus haute démocrate de la commission des crédits.

Le leader démocrate Hakeem Jeffries de New York a pratiquement exclu l’approche à deux niveaux lorsqu’il a été pressé par NBC News jeudi. « Une résolution continue qui correspond aux niveaux de l’exercice 2023 est la seule voie à suivre car c’est le statu quo », a-t-il déclaré, plaidant pour une RC « propre ».

De l’autre côté du Capitole, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., a organisé un vote sur une mesure provisoire distincte, ouvrant la voie à l’action la semaine prochaine. Le Sénat, dirigé par les démocrates, envisage une résolution continue et claire qui s’appliquerait jusqu’à la mi-janvier, sans financement supplémentaire pour l’Ukraine, Israël et la frontière, selon deux sources directement impliquées dans le processus.

Mais Schumer aurait probablement besoin d’un accord sur les délais de la part des 100 sénateurs pour financer le gouvernement avant la date limite de vendredi, ce que les partisans de la ligne dure du Sénat seront réticents à donner.

« J’implore le Président Johnson et nos collègues républicains de la Chambre et je tire les leçons du fiasco d’il y a un mois. Les propositions d’extrême droite, les réductions et les réductions d’extrême droite, les pilules empoisonnées d’extrême droite qui n’ont aucun soutien de la part des démocrates ne feront que rendre plus probable un arrêt », a déclaré Schumer dans un discours.

Ce qui est clair, c’est qu’après la guerre civile publique du mois dernier contre le Parti républicain à cause du marteau du président, les Républicains ont peu d’appétit pour fermer le gouvernement. Même certains conservateurs inconditionnels, comme le représentant Dan Bishop, RN.C., ont déclaré qu’ils étaient prêts à voter pour un CR pour maintenir le gouvernement ouvert et qu’ils ne se souciaient pas de la façon dont il était structuré.

“Je suis ouvert à soutenir un CR, et si vous me suivez, c’est un virage à 180 degrés”, a déclaré Bishop, membre du Freedom Caucus qui se présente comme procureur général de Caroline du Nord.

Il a déclaré que sa femme avait récemment demandé ce qui se passait au Congrès cette semaine. Il a répondu : Déterminer « quelles seront les caractéristiques du CR ».

“Je ne pense tout simplement pas que les Américains s’en soucient autant”, a ajouté Bishop.