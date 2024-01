Les Républicains de la Chambre dévoilent des articles de mise en accusation contre le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas

WASHINGTON — Les Républicains de la Chambre ont fait un pas en avant significatif dimanche dans leurs efforts pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en formalisant leurs allégations avant un vote en commission.

Les républicains allèguent dans le premier article de mise en accusation que Mayorkas a fait preuve d’un « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi », tandis que le deuxième article soutient qu’il a abusé de la confiance du public en ayant « sciemment fait de fausses déclarations et en faisant sciemment obstacle à la surveillance légale du ministère de la Justice ». La sécurité intérieure.”

“Ces articles présentent des arguments clairs, convaincants et irréfutables en faveur de la destitution du secrétaire Alejandro Mayorkas”, a déclaré le président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Mark Green, R-Tenn., dans un communiqué.

« Les résultats de son comportement anarchique ont été désastreux pour notre pays », a ajouté Green, auteur des articles de destitution.

Le comité de Green examinera les articles de mise en accusation mardi. L’approbation rapprocherait l’effort de destitution d’un vote en salle à la Chambre.

Le ministère de la Sécurité intérieure a répondu dimanche avec un mémo affirmant que les républicains « ont sapé les efforts visant à parvenir à des solutions bipartites et ont ignoré les faits, les juristes et les experts, et même la Constitution elle-même dans leur quête pour destituer sans fondement le secrétaire Mayorkas ».

Le Comité de sécurité intérieure dirigé par les Républicains a critiqué la mise en œuvre par Mayorkas d’une série de programmes de réunification familiale qui permettaient à certains ressortissants étrangers d’attendre aux États-Unis pour obtenir un visa d’immigration, qualifiant ces mesures d’illégales. Le premier article de mise en accusation soutient que Mayorkas aurait plutôt dû donner la priorité aux ressources destinées à faire respecter la détention des personnes qui ont traversé illégalement la frontière.

Le DHS a déclaré dimanche qu’en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité, le département avait adhéré « aux exigences de détention obligatoire de l’INA dans la mesure du possible », mais qu’une « norme exigeant 100 % de détention signifierait que le Congrès aurait dû destituer chaque DHS ». Secrétaire depuis la création du Département.

Dans le deuxième article de mise en accusation, les Républicains allèguent que Mayorkas a sciemment fait de fausses déclarations au Congrès selon lesquelles la frontière est sécurisée et qu’il a entravé la surveillance.

« Le Congrès a le devoir de veiller à ce que le pouvoir exécutif mette en œuvre et fasse respecter les lois que nous avons adoptées. Pourtant, le secrétaire Mayorkas a refusé à plusieurs reprises de le faire », a déclaré Green dimanche. « Son comportement anarchique était exactement ce à quoi les rédacteurs nous ont donné le pouvoir de destitution pour remédier. Il est temps que nous prenions au sérieux cet affront à une branche égale du gouvernement, à la Constitution et au peuple américain.

Les démocrates ont fait valoir qu’il n’y avait aucune base légale pour une destitution. Mayorkas a proposé de témoigner dans le cadre de l’enquête de mise en accusation ce mois-ci, bien que Green ait accusé le secrétaire d’avoir rejeté la demande du comité.

Le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a officiellement lancé ce mois-ci les audiences de destitution.

L’avancement des articles de destitution intervient au milieu des négociations entre la Maison Blanche et le Congrès sur les changements de politique frontalière. L’année dernière, l’administration Biden a présenté une demande supplémentaire liant le financement des frontières à l’aide à l’Ukraine et à Israël. Les négociateurs du Sénat ont récemment accéléré les négociations pour parvenir à un accord sur ces questions, même si Trump a encouragé les républicains à rejeter un accord bipartite sur la frontière.

Le président Joe Biden a réitéré son intention de s’attaquer à la sécurité des frontières vendredi déclarationarguant que si ce qui a été négocié était adopté dans la loi, ce serait « l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays ».

“Pour tous ceux qui réclament un contrôle plus strict des frontières, c’est la manière de le faire”, a-t-il déclaré dans le communiqué. “Si vous êtes sérieux au sujet de la crise frontalière, adoptez un projet de loi bipartite et je le signerai.”