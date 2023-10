Les républicains de la Chambre des représentants sous pression pour une élection rapide du président au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas – la politique américaine en direct

« Nous nous mettrons d’accord sur un candidat d’ici la fin de la semaine, ou nous nous mettrons d’accord sur un candidat au cours du week-end. Je pense que nous verrouillons les portes, et que nous avons très peu de pauses pour aller aux toilettes et pour manger et nous assurer que nous faisons le travail », a déclaré Buck.

Les représentants républicains de la Chambre font face à une pression croissante pour se rallier à un candidat à la présidence de la Chambre après l’éviction de l’ancien président Kevin McCarthy.

Seuls deux candidats se sont présentés pour le poste : leader de la majorité parlementaire Steve Scaliseun représentant de la Louisiane et un représentant de l’Ohio Jim Jordanqui est le président du pouvoir judiciaire.

Les deux candidats devraient tenir un forum de candidats mardi avant les élections internes de mercredi, rapporte CNN.

La recherche du président de la Chambre intervient au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas. Plus de 1 000 Israéliens et Palestiniens sont morts dans l’escalade des combats. Plus de 120 000 Palestiniens ont également été déplacé à Gaza à cause des combats.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, a souligné la nécessité d’une élection rapide du président au cours du week-end. Il a déclaré à CNN : « Nous devons faire élire un président cette semaine afin que nous puissions mettre des choses sur le terrain comme la reconstitution du Dôme de Fer, obtenir une résolution sur laquelle Meeks et moi avons travaillé, un membre de haut rang, une résolution bipartite condamnant le Hamas pour ce qu’il a fait. fait à Israël.

Que regardons-nous d’autre :

Biden prononcera un discours sur la guerre entre Israël et le Hamas dans la salle Est de la Maison Blanche lundi après-midi.

Robert F Kennedy Jr devrait annoncer sa candidature indépendante à la présidence américaine en 2024.

Restez connectés pour plus de nouvelles.