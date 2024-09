Les républicains de la Chambre des représentants souhaitent lier le financement gouvernemental à un contrôle de citoyenneté pour les nouveaux électeurs

WASHINGTON — Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, tient compte des demandes de l’aile la plus conservatrice de sa conférence républicaine et a préparé un vote cette semaine sur un projet de loi visant à interdire la vente de certains produits alimentaires. projet de loi qui permettrait de financer le gouvernement fédéral pendant six mois supplémentaires et obliger les États à obtenir une preuve de citoyenneté, comme un certificat de naissance ou un passeport, lors de l’inscription d’une personne sur les listes électorales.

Le Congrès doit approuver un projet de loi de dépenses provisoires avant la fin de l’année budgétaire, le 30 septembre, pour éviter une fermeture du gouvernement quelques semaines seulement avant que les électeurs se rendent aux urnes et élisent le prochain président.

La décision de Johnson de combiner l’obligation de prouver la citoyenneté avec le financement public complique les perspectives de réalisation de cette tâche. Le projet de loi ne devrait pas être adopté par le Sénat contrôlé par les démocrates, s’il parvient jusque-là.

Mais cette initiative pourrait aider Johnson, républicain de Louisiane, l’année prochaine si les républicains de la Chambre conservent leur majorité et qu’il cherche à redevenir président de la Chambre. Le vote pourrait également donner aux républicains un sujet de discussion sur lequel s’attaquer aux démocrates dans les circonscriptions où la concurrence est vive, car les républicains font des questions liées à l’immigration une pierre angulaire de leur campagne.

« Aujourd’hui, les républicains de la Chambre des représentants prennent une mesure cruciale pour assurer le financement du gouvernement fédéral et sécuriser notre processus électoral fédéral », a déclaré Johnson vendredi. « Le Congrès a la responsabilité de faire les deux, et nous devons nous assurer que seuls les citoyens américains peuvent décider des élections américaines. »

Les démocrates s’opposeront massivement à l’effort du GOP et préviendront que toute résolution à venir devra être approuvée par les deux partis politiques. Ils ont déclaré que Johnson faisait la même erreur que le président de la Chambre des représentants de l’époque, Kevin McCarthy, républicain de Californie, il y a un an, alors qu’il tentait d’apaiser les conservateurs. En fin de compte, ils ont décidé de ne pas voter pour la motion. rejeté ses efforts, l’obligeant à compter sur les démocrates pour faire passer un projet de loi de dépenses temporaires. Ce combat a conduit quelques jours plus tard à ce que huit républicains se joignent aux démocrates pour suppression McCarthy du poste de conférencier.

« Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, éviter un arrêt des activités gouvernementales nécessite un travail bipartisan, et non un projet de loi élaboré par un seul parti. Le président de la Chambre des représentants Johnson commet la même erreur que l’ancien président de la Chambre McCarthy il y a un an, en perdant un temps précieux à satisfaire la droite dure du mouvement MAGA, ont déclaré les sénateurs démocrates Chuck Schumer de New York et Patty Murray de l’État de Washington dans un communiqué, faisant référence au mouvement « Make America Great Again » de Donald Trump. « Cette tactique n’a pas fonctionné en septembre dernier et elle ne fonctionnera pas non plus cette année. »

Ils ont déclaré que si Johnson « pousse les républicains de la Chambre sur cette voie hautement partisane, les risques d’un shutdown augmenteront considérablement, et les Américains sauront que la responsabilité d’un shutdown reposera sur les mains des républicains de la Chambre ».

Schumer est le chef de la majorité du Sénat. Murray dirige la commission des crédits du Sénat.

La mesure d’inscription des électeurs est populaire auprès des républicains de la Chambre des représentants. Le House Freedom Caucus, qui comprend généralement les membres les plus conservateurs de la chambre, a demandé qu’elle soit rattachée à un projet de loi provisoire qui permettrait de financer le gouvernement jusqu’au début de 2025.

Les républicains affirment que l’exigence d’une preuve de citoyenneté garantirait que les élections américaines ne soient réservées qu’aux citoyens américains, améliorant ainsi la confiance dans le système électoral fédéral du pays, ce que Trump a cherché à faire. saper Au fil des années.

Les opposants affirment que c’est déjà illégal pour les non-citoyens votent aux élections fédérales et que les exigences en matière de documents priveraient de leurs droits des millions de personnes qui n’ont pas les documents nécessaires facilement disponibles lorsqu’elles ont la possibilité de s’inscrire, par exemple lors d’un concert, d’une foire de comté ou d’une campagne d’inscription des électeurs dans une université.

Lors d’un vote antérieur sur le projet de loi sur l’inscription des électeurs, les républicains soutenu à l’unanimité alors que tous les démocrates, à l’exception de cinq, ont voté contre. L’administration du président Joe Biden s’est fermement opposée à cette mesure, affirmant que la prétendue justification du projet de loi est facilement réfutée.

Certains républicains affirment que si Schumer autorise un vote, en supposant que le projet de loi soit adopté par la Chambre, alors une fermeture du gouvernement serait de sa faute.

« Si Chuck Schumer décide qu’il ne veut pas le faire, alors Chuck Schumer décidera qu’il veut fermer le gouvernement. Ce n’est pas nous qui sommes concernés », a déclaré le sénateur républicain de Floride Rick Scott lors d’une interview sur Fox Business News.

Trump et d’autres républicains ont multiplié les plaintes concernant le vote des non-citoyens, en raison de l’afflux de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique sous l’administration Biden. Ils soutiennent que les démocrates les ont laissés entrer pour les ajouter aux listes électorales. Mais les données disponibles montrent que le vote des non-citoyens aux élections fédérales est incroyablement rare.

Une autre question importante à aborder dans le cadre du projet de loi de dépenses à court terme est la durée pendant laquelle le financement sera prolongé. Avant les vacances d’août, le président de la commission des crédits de la Chambre, Tom Cole, républicain de l’Oklahoma, a déclaré qu’il préférait que le prochain président puisse poursuivre ses principales priorités sans être distrait par une bataille compliquée sur les dépenses.

Mais le House Freedom Caucus compte sur la victoire de Trump à la Maison Blanche et sur la mise en place d’une meilleure position pour le parti républicain afin de garantir les réductions de dépenses et les priorités politiques qu’il souhaite. Il souhaite donc prolonger le financement jusqu’après l’investiture en janvier.

Le Congrès retourne à Washington lundi après avoir passé les cinq dernières semaines dans ses États et districts respectifs. Le projet de loi à court terme est nécessaire car la Chambre et le Sénat sont loin d’avoir terminé leur travail sur la douzaine de projets de loi de dépenses annuelles qui maintiennent les agences et programmes gouvernementaux opérationnels pendant l’année budgétaire à venir.

Jusqu’à présent, la Chambre des représentants a adopté cinq des douze projets de loi de dépenses annuelles, tandis que le Sénat n’en a adopté aucun, bien que le Sénat ait choisi d’adopter une approche plus bipartite face à ce défi en faisant passer 11 de ces projets de loi par la commission sénatoriale des crédits, avec un large soutien des législateurs des deux partis. Pendant ce temps, les républicains à la Chambre des représentants utilisent leur majorité pour faire passer des projets de loi alors que la grande majorité des démocrates s’y opposent.