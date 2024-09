Les républicains de la Chambre des représentants publient un rapport partisan accusant Biden d’être responsable de la fin désastreuse de la guerre américaine en Afghanistan

WASHINGTON — Les républicains de la Chambre des représentants ont publié dimanche un rapport cinglant sur leur enquête sur la Retrait des États-Unis d’Afghanistanblâmant le catastrophique fin de La plus longue guerre des États-Unis sur L’administration du président Joe Biden et en minimisant le rôle de l’ancien président Donald Trump, qui avait signé l’accord de retrait avec les talibans.

L’analyse partisane expose les derniers mois d’échecs militaires et civils, suite à l’accord de retrait de Trump en février 2020, qui a permis à l’ennemi fondamentaliste taliban de l’Amérique de balayer et de conquérir tout le pays avant même que les derniers responsables américains ne s’envolent le 30 août 2021. Cette sortie chaotique a laissé derrière elle de nombreux citoyens américains, Alliés sur le champ de bataille afghanles femmes militantes et autres personnes menacées par les talibans.

Mais le rapport des républicains de la Chambre des représentants n’apporte pas grand-chose de nouveau, car le retrait a fait l’objet de nombreuses investigations indépendantes. Des enquêtes et analyses antérieures ont mis en évidence un échec systémique qui s’est étendu aux quatre dernières administrations présidentielles et ont conclu que Biden et Trump partageaient la plus lourde responsabilité.

Le représentant républicain du Texas, Michael McCaul, qui a dirigé l’enquête en tant que président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré que l’examen du GOP révèle que l’administration Biden « avait les informations et la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour planifier l’effondrement inévitable du gouvernement afghan, afin que nous puissions évacuer en toute sécurité le personnel américain, les citoyens américains, les détenteurs de cartes vertes et nos courageux alliés afghans ».

« À chaque étape du processus, l’administration a toutefois privilégié l’aspect visuel plutôt que la sécurité », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, McCaul a nié que le moment de la publication du rapport avant l’élection présidentielle était politique, ou que les républicains avaient ignoré les erreurs de Trump dans le retrait des États-Unis.

Biden est arrivé au pouvoir avec la détermination de « partir de là, quelles que soient les conditions sur le terrain » en Afghanistan, a déclaré McCaul à l’émission « Face the Nation » de CBS.

Les démocrates de la Chambre des représentants ont déclaré dans un communiqué que le rapport de leurs collègues républicains « a sélectionné avec soin les témoignages de témoins pour exclure tout ce qui n’était pas utile à un récit prédéterminé et partisan sur le retrait d’Afghanistan » et a ignoré les faits concernant le rôle de Trump.

L’enquête de plus de 18 mois menée par les républicains de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants s’est concentrée sur les mois précédant le retrait des troupes américaines, affirmant que Biden et son administration ont sapé les hauts fonctionnaires et ignoré les avertissements alors que les talibans s’emparaient de villes clés bien plus rapidement que la plupart des responsables américains ne l’avaient prévu ou préparé.

« J’ai appelé leur avancée ‘la tache rouge’ », a déclaré le colonel à la retraite Seth Krummrich à propos des talibans, expliquant au comité qu’au commandement central des opérations spéciales où il était chef d’état-major, « nous suivions quotidiennement l’avancée des talibans, ressemblant à une tache rouge engloutissant le terrain. »

« Je ne pense pas que nous ayons jamais pensé – vous savez, personne n’a jamais parlé de : « Eh bien, que va-t-il se passer lorsque les talibans franchiront le mur ? » », a déclaré Carol Perez, sous-secrétaire d’État par intérim à la gestion au moment du retrait, à propos de ce que les républicains de la Chambre ont qualifié de planification minimale du département d’État avant d’abandonner l’ambassade à la mi-août 2021 lorsque les talibans ont envahi Kaboul, la capitale de l’Afghanistan.

Le retrait a mis fin à une occupation de près de deux décennies par les forces américaines et alliées qui avaient commencé à chasser les militants d’Al-Qaïda responsables des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Les talibans avaient permis au chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, de s’abriter en Afghanistan. Les membres du comité ont pris note des rapports depuis le retrait américain selon lesquels le groupe se reconstitue en Afghanistan, notamment un rapport de l’ONU faisant état de l’existence de huit camps d’entraînement d’Al-Qaïda dans ce pays.

Les talibans ont renversé le gouvernement et l’armée afghans que les États-Unis avaient passé près de 20 ans et dépensé des milliers de milliards de dollars à construire dans l’espoir d’empêcher le pays de redevenir une base pour les extrémistes anti-occidentaux.

UN Rapport 2023 de l’organisme de surveillance du gouvernement américain sur la présence américaine en Afghanistan Il souligne l’accord de février 2020 de Trump avec les talibans, qui s’engage à retirer toutes les forces américaines et tous les entrepreneurs militaires d’ici le printemps de l’année prochaine, ainsi que la détermination de Trump et de Biden à poursuivre le retrait des forces américaines malgré la rupture par les talibans d’engagements clés de l’accord de retrait.

Le document de plus de 350 pages des républicains de la Chambre est le fruit d’heures de témoignages – notamment avec l’ancien chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, le général à la retraite du commandement central américain Frank McKenzie et d’autres qui étaient de hauts fonctionnaires à l’époque – sept audiences publiques et tables rondes ainsi que plus de 20 000 pages de documents du département d’État examinés par les commissions.

Biden n’étant plus candidat à la réélection, Trump et ses alliés du GOP ont tenté de faire de ce retrait un enjeu de campagne contre la vice-présidente Kamala Harris, qui est désormais l’adversaire démocrate de Trump dans la course à la présidence.

Le rapport du représentant républicain cite la responsabilité globale de Harris en tant que conseiller de Biden, mais ne pointe pas de conseils ou d’actions spécifiques de Harris qui ont contribué aux nombreux échecs.

Quelques points saillants du rapport :

Les républicains soulignent des témoignages et des documents qui affirment que la dépendance de l’administration Biden à l’égard des contributions des dirigeants militaires et civils sur le terrain en Afghanistan dans les mois précédant le retrait était « sévèrement limitée », la plupart des prises de décision étant prises par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan sans consultation des principales parties prenantes.

Le rapport indique que Biden a procédé au retrait même si les talibans ne respectaient pas certains de leurs engagements en vertu de l’accord, notamment en rompant leur promesse d’entamer des pourparlers avec le gouvernement afghan alors soutenu par les États-Unis.

L’ancien porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré devant le comité que le respect de l’accord de Doha était « sans importance » dans la décision de Biden de se retirer, selon le rapport.

Des analyses antérieures ont indiqué que Trump avait également mis en œuvre les premières mesures de l’accord de retrait, réduisant la présence des troupes américaines d’environ 13 000 à 2 500, malgré le non-respect initial par les talibans de certaines parties de l’accord et malgré l’escalade des attaques des talibans contre les forces afghanes.

Le rapport de la Chambre des représentants impute à un diplomate américain de longue date en Afghanistan, l’ancien ambassadeur Zalmay Khalilzad, et non à Trump, la responsabilité des actions de l’administration Trump dans ses négociations avec les talibans. Le nouveau rapport indique que Trump a suivi les recommandations des chefs militaires américains en procédant à des réductions drastiques du nombre de soldats américains en Afghanistan après la signature de l’accord.

Le rapport s’intéresse également à la vulnérabilité du personnel de l’ambassade américaine à Kaboul alors que l’administration Biden préparait son départ. Les républicains affirment qu’il y a eu une « insistance dogmatique » de la part de l’administration Biden pour maintenir une large présence diplomatique malgré les inquiétudes concernant le manque de sécurité offert au personnel une fois les forces américaines parties.

McKenzie, qui était l’un des deux généraux américains qui ont supervisé l’évacuation, a déclaré aux législateurs que l’insistance de l’administration à maintenir l’ambassade ouverte et pleinement opérationnelle était le « défaut fatal qui a créé ce qui s’est passé en août », selon le rapport.

Le rapport du comité affirme que les responsables du Département d’État sont allés jusqu’à édulcorer ou « même réécrire complètement les rapports » des chefs de la sécurité diplomatique et du ministère de la Défense qui avaient mis en garde contre les menaces pesant sur le personnel américain à mesure que la date de retrait approchait.

« Nous étions encore en phase de planification » lorsque Kaboul est tombée, a déclaré Perez, le haut diplomate américain, devant la commission.

La journaliste d’Associated Press Rebecca Santana a contribué à ce rapport.