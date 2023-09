Les républicains de la Chambre des représentants publient un projet de loi à court terme pour éviter la fermeture du gouvernement jusqu’au 31 octobre

WASHINGTON — Les principales factions de la conférence républicaine de la Chambre sont parvenues dimanche à un accord de principe pour maintenir temporairement le financement du gouvernement et éviter une fermeture actuellement prévue pour la fin de ce mois, en l’associant à une mesure conservatrice de sécurité aux frontières, ont déclaré à NBC News plusieurs sources républicaines bien informées. .

Maison Republicans a publié une facture après un accord de principe entre le Freedom Caucus d’extrême droite et le Main Street Caucus de centre-droit, ont indiqué les sources. L’accord, qui maintient le financement du gouvernement jusqu’au 31 octobre mais comprend des réductions des dépenses intérieures, devrait ouvrir la voie à l’adoption cette semaine d’un projet de loi sur les dépenses de défense qui est bloqué dans l’impasse entre les dirigeants républicains et l’extrême droite.

Si le projet de loi est adopté par la Chambre, il résoudrait un problème interne du président Kevin McCarthy tout en en créant un nouveau. Les dispositions controversées sur l’immigration et la réduction des niveaux de dépenses font que le Sénat, dirigé par les démocrates, va mourir, ce qui signifie qu’il pourrait faire plus pour accélérer la fermeture à la fin du mois de septembre que pour l’empêcher.

Le projet de loi impose une réduction de 8 % des dépenses intérieures, avec des exceptions pour le financement des militaires et des anciens combattants.

Il comprend la majeure partie de la loi Secure the Border Act de 2023, une liste de souhaits de dispositions en matière d’immigration pour les partisans de la ligne dure du GOP, à l’exception des dispositions exigeant l’utilisation d’E-Verify pour que les employeurs vérifient le statut d’immigration. La législation a été une grande priorité pour les membres du Freedom Caucus. Et bien qu’il ait été adopté par la Chambre en mai, il a été ignoré par le Sénat.

Il convient de noter que la législation temporaire sur le financement du gouvernement ne mentionne pas l’aide à l’Ukraine ni les secours en cas de catastrophe, deux priorités de la Maison Blanche et de nombreux législateurs des deux partis.

La représentante Rosa DeLauro, D-Conn., la plus haute démocrate de la commission des crédits, a qualifié le projet de loi d’« extrême » dans un communiqué, accusant les républicains de la Chambre d’avoir tenté de « réduire le financement des National Institutes of Health, y compris le financement de la recherche sur le cancer, » définancer la police et diminuer les ressources allouées à des alliés importants comme l’Ukraine et Israël », au lieu de « travailler sur une solution bipartite ».[s] cela pourrait être adopté.

Elle a ajouté qu’« il est temps de mettre fin à cette mascarade et de se mettre au travail ».

Les législateurs nommés sur le projet de loi sont les représentants Byron Donalds, R-Fla., Dusty Johnson, RS.D., Scott Perry, R-Pa., Stephanie Bice, R-Okla., Chip Roy, R-Texas et Kelly. Armstrong, R.D.

Les républicains de la Chambre, qui disposent d’une faible majorité, ont tenu une conférence téléphonique dimanche soir à 20 h HE pour discuter de la mesure.

On ne sait pas si le projet de loi obtiendra suffisamment de voix pour être adopté par la Chambre. Sans le soutien des Démocrates, McCarthy ne peut se permettre pas plus de quatre défections. Le représentant Dan Bishop, RN.C., s’est rapidement prononcé contre cette proposition.

«Pas de CR. Adoptez ces foutues factures de crédits. Ramenez la folle bureaucratie aux niveaux d’avant la COVID. Maintenant, » Bishop dit sur social mejour.

Représentant Tony Gonzales, R-Texas, dit Dimanche soir, après la publication du projet de loi : « Il est clair qu’une fermeture du gouvernement est imminente. Je représente 66 % de la frontière entre le Texas et le Mexique – une résolution continue creuse construite pour gagner une bataille de messagerie ne fait rien pour assurer la sécurité de l’Amérique.

Plus tôt dans la journée, McCarthy a exhorté ses collègues à éviter une fermeture lors d’une apparition sur Fox News.

« Un shutdown ne ferait que donner de la force aux démocrates », a déclaré McCarthy. « Cela donnerait le pouvoir à Biden. Cela ne paierait pas nos troupes. Cela ne paierait pas nos agents frontaliers. Davantage de personnes viendraient. En fait, je veux réaliser quelque chose.

Perry, président du Freedom Caucus, a déclaré dimanche soir dans un communiqué : « Les membres du HFC ont travaillé ce week-end avec le Main Street Caucus sur la voie à suivre pour financer le gouvernement et sécuriser la frontière américaine. Nous disposons désormais d’un cadre pour nos collègues de la Conférence républicaine de la Chambre.