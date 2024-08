WASHINGTON — Les républicains de la Chambre ont publié leur premier rapport enquête de destitution rapport au président Joe Bidenalléguant un abus de pouvoir et une obstruction à la justice dans les transactions financières de son fils Chasseur Biden et les associés de la famille.

L’enquête menée par les républicains pendant près d’un an ne va pas jusqu’à accuser le président d’avoir commis un acte criminel. Au lieu de cela, le rapport de près de 300 pages, publié lundi avant la présidentielle, Convention nationale démocrate couvre un terrain familier, affirmant que la famille Biden a exploité sa « marque » dans des entreprises commerciales de manière corrompue qui correspond aux critères élevés de la Constitution en matière de destitution.

Avec Biden ne se présente plus à la réélectionles prochaines étapes sont très incertaines. Les républicains de la Chambre n’ont pas eu le soutien de leurs propres rangs pour destituer le président, et la révocation par le Sénat est encore plus éloignée. De nombreux républicains préfèrent concentrer leur attention sur le candidat présumé du parti démocrate à la présidence, le vice-président. Kamala Harrisavec quelques sondages en cours.

La Maison Blanche a qualifié l’enquête de destitution de la Chambre de « coup monté » et a encouragé les républicains de la Chambre à « passez. »

« L’ensemble des conduites corrompues découvertes par les commissions est scandaleux », a écrit le Comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, du pouvoir judiciaire et des voies. & Signifie panneaux diriger l’enquête.

Selon le rapport, « le recours prévu par la Constitution en cas d’abus flagrant de pouvoir d’un président est clair : la destitution par la Chambre des représentants et la révocation par le Sénat ».

Les républicains ont passé la majeure partie de leur mandat à la Chambre des représentants à se concentrer sur Biden et les entreprises de sa famille, encouragés par Donald Trump comme le deux fois destitué et ancien président inculpé fait un retour à la Maison Blanche.

L’enquête de destitution a été la pierre angulaire des efforts du GOP de la Chambre, lancé par l’ancien président Kevin McCarthy peu de temps avant qu’il ne soit évincé de la direction et officialisé en décembre sous la direction du nouveau président de la Chambre, Mike Johnson. Les républicains enquêtent sur de nombreux aspects des finances de la famille Biden depuis 2009, lorsqu’il était vice-président de Barack Obama.

À travers des relevés bancaires, des entretiens avec une trentaine de témoins, des témoignages de lanceurs d’alerte et des millions de documents, les républicains de la Chambre des représentants dénoncent une pratique de longue date de Hunter Biden et de ses associés visant à solliciter des accords commerciaux étrangers en utilisant la proximité de la famille avec le pouvoir à Washington.

Une grande partie du rapport ne porte pas sur la période de Biden en tant que président, mais sur les années où la famille Biden était en émoi après la mort en 2015 de son fils aîné, Beau, et alors que le vice-président se retirait de ses fonctions électives, refusant de se présenter à l’élection présidentielle de 2016.

Hunter Biden a reconnu une grave dépendance au crack au cours de ces années. Il a été condamné en juin pour accusations criminelles liées aux armes à feu et devrait être jugé le mois prochain charges fiscales fédérales.

Ancien associé de Hunter Biden Devon Archerqui a été condamné à un an de prison en 2022 dans une autre affaire, a déclaré au comité : « En fin de compte, une partie de ce qui a été livré est la marque. »

Pour lier Biden père aux actions de son fils, les républicains s’appuient sur une série d’appels téléphoniques et de visites de Joe Biden lors de dîners pendant que Hunter menait ses affaires. Parfois, Hunter mettait son père en garde. sur haut-parleur pour ses invités tandis que le père et le fils échangeaient des plaisanteries.

Les Biden sont une famille réputée pour être très soudée et reconnaissent qu’ils parlent presque quotidiennement, y compris pendant cette période, le père vérifiant le bien-être de son fils.

Dans sa propre déposition à huis clos devant les enquêteurs de la Chambre, Hunter Biden a insisté sur le fait qu’il n’a pas impliqué son père dans son entreprise.

Au total, les républicains de la Chambre des représentants affirment que la famille Biden et ses associés ont reçu quelque 27 millions de dollars de paiements commerciaux de la part de partenaires ou de clients en Russie, en Chine et dans d’autres pays. Ils allèguent également 8 millions de dollars de prêts, dont certains du bienfaiteur de Hunter Biden, Kevin Morris, un avocat hollywoodien, et remettent en question les achats de l’oeuvre du fils.

Le rapport indique qu’il est « inconcevable » que le président Biden n’ait pas compris ce qui se passait.

« Le président Biden a participé à une conspiration visant à monétiser sa fonction de confiance publique pour enrichir sa famille », affirme le rapport.

Biden lui-même a refusé une demande témoigner devant la Chambre.

Retours en arrière à Trump destitutions Les critiques sur la révocation de Biden par les démocrates sont récurrentes dans les pages du rapport, tandis que les républicains s’efforcent de mettre en contraste les motifs de sa révocation avec les agissements et les « escroqueries » de la famille Biden.

Mais la différence est flagrante, car Trump inculpé fait face à de véritables accusations criminelles, notamment dans le complot visant à renverser l’élection de Biden en 2020 et à attirer des partisans à Washington le jour de l’élection. 6 janvier 2021, attaque du Capitole.

Le rapport accuse également Biden d’entraver la justice dans l’enquête, en revenant sur des plaintes déjà émises concernant la gestion par le ministère de la Justice de l’enquête sur Hunter Biden. Le procureur général Merrick Garland a vigoureusement nié ces accusations, défendant le ministère contre les allégations d’influence politique.

L’article met l’accent sur ce que les Républicains accusent depuis longtemps d’être une tendance à « ralentir » les enquêtes et à retarder les mesures d’application de la loi au profit du fils du président.

Mais le rapport ne fournit aucune preuve que Biden ait été impliqué dans l’enquête sur son fils, qui a été lancée sous la présidence de Trump et a été menée par un procureur américain du Delaware nommé par Trump. Le procureur américain, David Weiss, a été maintenu en poste par Garland pour protéger l’enquête des accusations d’ingérence politique.

Garland a insisté sur le fait que personne à la Maison Blanche ne lui avait donné, ni à aucun autre haut responsable du ministère de la Justice, de directives sur la gestion de l’enquête sur Hunter Biden.

Au-delà de Hunter Biden, le rapport inclut des détails sur l’implication du frère de Joe Biden, James, dans les différentes entreprises familiales.

Les républicains ont mis en avant une série de paiements qui, selon eux, montrent que le président a bénéficié du travail de son frère. Ils évoquent un chèque personnel de 200 000 dollars de James Biden à Joe Biden le jour même en 2018 où James Biden a reçu un montant équivalent d’Americore, une société de soins de santé.

Les démocrates de la Chambre ont défendu la transaction, en faisant référence à des documents bancaires qui, selon eux, indiquent James Biden Joe Biden remboursait un prêt accordé par son frère, qui lui avait transféré 200 000 dollars six semaines plus tôt. L’argent a changé de mains alors que Joe Biden était encore un simple citoyen.

À défaut de destituer Biden, les républicains de la Chambre ont émis renvois criminels Le ministère de la Justice a recommandé de poursuivre Hunter Biden et James Biden, les accusant d’avoir fait de fausses déclarations au Congrès dans le cadre de l’enquête du parti républicain. Les avocats de ces hommes ont fait valoir que ces allégations étaient sans fondement ou constituaient une diversion.

Jusqu’à récemment, le président était un point focal pour les républicains au Congrès, mais sa décision du mois dernier de se retirer de la course présidentielle et l’ascension de Harris au sommet du ticket ont forcé les dirigeants du GOP à réévaluer leur enquête phare.

Il y a un an, les législateurs républicains espéraient que l’enquête Biden permettrait de constituer un dossier suffisamment solide pour les « crimes et délits graves » de la procédure de destitution. Mais plus l’enquête traînait et plus les enquêteurs parvenaient à produire de preuves directes contre Biden lors d’audiences publiques ou même lors de séances à huis clos, plus les inquiétudes des républicains modérés, méfiants à l’idée d’un vote sur la question, se faisaient de plus en plus fortes.

Le rapport publié lundi fait plus de 20 mentions de « l’administration Biden-Harris », alors que les communiqués précédents des commissions enquêtant sur Biden ne faisaient généralement que des références directes à lui.

Et même si Harris n’est pas mentionnée seule dans le rapport, les mêmes comités qui dirigent l’enquête ont commencé à ouvrir de nouvelles enquêtes sur elle et son choix de vice-président, Tim Walz.

