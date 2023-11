Les Républicains de la Chambre des représentants prévoient des mesures pour éviter les fermetures au milieu d’un avertissement en matière de crédit

WASHINGTON, 10 novembre (Reuters) – Les Républicains de la Chambre des représentants des États-Unis envisagent d’adopter samedi une mesure provisoire pour éviter une fermeture partielle du gouvernement, au lendemain de l’abaissement à “négative” par l’agence de crédit Moody’s de sa perspective sur la notation du gouvernement.

Une source bien informée, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat, a déclaré que les projets de publication de la résolution continue, ou « CR », étaient toujours en cours. On ne sait pas non plus quelle forme prendra cette mesure.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a passé des jours à discuter avec les membres de sa faible majorité républicaine (221 voix contre 212) sur plusieurs options CR. La Chambre, contrôlée par les républicains, et le Sénat dirigé par les démocrates doivent se mettre d’accord sur un véhicule que le président Joe Biden pourra signer avant l’expiration du financement actuel, le 17 novembre.

Moody’s a cité la polarisation politique au Congrès comme facteur ayant motivé sa décision d’abaisser les perspectives de crédit, affirmant que Washington pourrait ne pas être en mesure de parvenir à un accord pour rendre ses déficits croissants plus abordables.

Les États-Unis ont enregistré l’année dernière un déficit de 1 700 milliards de dollars – le plus important en dehors du pire de la pandémie de COVID-19 – et la hausse des taux d’intérêt signifie que le coût du service de cette dette va continuer à augmenter.

Il y a quelques mois à peine, le Congrès a amené les États-Unis au bord du défaut de paiement sur leur dette de plus de 31 000 milliards de dollars, une décision qui aurait ébranlé les marchés financiers mondiaux.

À quelques jours d’un arrêt potentiel, certains républicains ont appelé à un CR « propre » qui s’étendrait jusqu’à la mi-janvier et ne comporterait aucune réduction des dépenses ni aucune politique conservatrice à laquelle les démocrates s’opposent.

Mais les conservateurs radicaux continuent de faire pression en faveur d’une mesure prévoyant des réductions des dépenses, des politiques incluant un renforcement de la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et une structure peu orthodoxe avec des délais échelonnés pour différents segments du budget fédéral.

De nombreux législateurs préviennent qu’une lutte partisane prolongée autour d’une mesure provisoire pourrait empêcher le Congrès d’éviter une fermeture.

Alors que les Républicains de la Chambre débattaient de leurs options cette semaine, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a franchi une première étape procédurale vers l’adoption de sa propre mesure provisoire.

