Les républicains de la Chambre des représentants ont fait une pause dans leurs efforts visant à maintenir Hunter Biden pour outrage au Congrès

La Chambre a cessé d’avancer avec une résolution visant à condamner Hunter Biden pour outrage au Congrès après que les avocats de Biden et les comités judiciaires et de surveillance de la Chambre ont renouvelé leurs conversations sur la fixation d’une date pour la comparution et le témoignage du fils du président.

Les deux commissions dirigées par les républicains ont voté la semaine dernière pour recommander que l’ensemble de la Chambre condamne Hunter Biden pour outrage au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître dans le cadre de l’enquête de destitution républicaine contre son père. Le jeune Biden avait proposé de témoigner lors d’une audience publique, et il s’est présenté à Capitol Hill pour faire une déclaration en décembre le jour ordonné dans son assignation à comparaître, mais ne s’est pas présenté au témoignage à huis clos demandé par les comités.

Après le vote pour outrage, l’avocat principal de Biden, Abbe Lowell, a déclaré dans une lettre aux comités que les assignations à comparaître étaient « légalement invalides » car elles avaient été émises avant le vote de la Chambre le mois dernier pour autoriser l’enquête de destitution du président Joe Biden, mais il a déclaré que si les comités émettaient de nouvelles assignations à comparaître, l’équipe juridique de Hunter Biden l’accepterait au nom de son client. Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, R-Ky., et le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, R-Ohio, ont déclaré qu’ils émettraient de nouvelles assignations à comparaître, et des sources ont déclaré lundi que les présidents du comité seraient prêts à recommander aux dirigeants d’attendre. un vote potentiel pour accuser Biden d’outrage au Congrès s’il coopérait véritablement avec le comité et s’efforçait de fixer une date pour une déposition à huis clos.

“À la suite d’un échange de lettres entre les parties les 12 et 14 janvier, le personnel des comités et les avocats de Hunter Biden s’efforcent de planifier la comparution de Hunter Biden”, a déclaré un porte-parole du comité de surveillance de la Chambre. “Les négociations sont en cours cet après-midi, et en conjonction avec l’interruption des déplacements des membres et l’annulation des votes, le comité du règlement intérieur n’envisage pas la résolution pour outrage aujourd’hui afin de donner aux avocats plus de temps pour parvenir à un accord.”

L’équipe juridique de Hunter Biden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’avocat de Biden à Hollywood, Kevin Morris, devrait siéger jeudi pour un entretien transcrit avec les membres du personnel du comité de surveillance, de justice et des voies et moyens de la Chambre, selon plusieurs sources proches du dossier.

Morris a reçu une demande officielle – mais pas d’assignation à comparaître – pour une interview transcrite en novembre dans le cadre de l’enquête de destitution du président par les commissions.

NBC News a rapporté que Morris avait commencé à conseiller Hunter Biden en 2020 et s’était arrangé pour payer environ 2 millions de dollars d’obligations fiscales impayées à l’IRS pour lui en 2020 et 2021.

Morris a refusé de commenter.

Les paiements de Morris à l’IRS n’étaient pas au centre des préoccupations des procureurs fédéraux, selon plusieurs sources proches de l’enquête qui a duré cinq ans. Morris est mentionné dans l’acte d’accusation fédéral déposé en décembre comme un « ami personnel » qui a fourni environ 200 000 $ pour le loyer de Hunter Biden.

Les comités de surveillance, du pouvoir judiciaire et des voies et moyens de la Chambre ont écrit à Morris en novembre pour lui demander son témoignage, notant que les reportages indiquaient qu’il avait prêté à Hunter Biden plus de 2 millions de dollars et que d’autres témoignages qu’ils avaient obtenus indiquaient qu’il avait payé des impôts au nom de Biden. Ils ont également souligné l’accord de plaidoyer initial de Biden qui s’est effondré en août, qui identifiait un tiers qui avait payé des impôts en son nom.

« Les comités souhaitent comprendre la nature et l’objet de tout prêt ou paiement au nom de Hunter Biden qui aurait pu avoir lieu alors que Joe Biden était candidat à une fonction publique ou exerçait une fonction publique. Entre autres choses, les comités ont l’intention de comprendre les conditions de ces prêts que vous avez accordés à Hunter Biden et quels avantages vous avez pu recevoir en fournissant une aide financière au fils du président Biden », ont écrit les présidents des comités dans une lettre à Morris.

Par ailleurs, le comité des voies et moyens a obtenu et publié des documents de deux lanceurs d’alerte de l’IRS qui ont travaillé sur l’affaire Hunter Biden, notamment un e-mail dans lequel Morris a contacté le comptable de Biden en février 2020 pour discuter de la volonté de réconcilier les arriérés d’impôts de Biden, car ils représentaient un « risque considérable personnellement et politiquement ».

Les comités de surveillance, judiciaire et des voies et moyens de la Chambre n’ont pas commenté le témoignage prévu de Morris.

Morris est un avocat, producteur et romancier de longue date à Hollywood, connu pour avoir orchestré des accords lucratifs, notamment ceux avec les créateurs de « South Park » et « Le Livre de Mormon ». Lui et un petit groupe de documentaristes chevronnés travaillent sur plusieurs films documentaires – sur des sujets allant de Hunter Biden et de l’ancien représentant républicain Adam Kinzinger de l’Illinois aux conspirateurs de l’assassinat de JFK. Des sources proches de la production ont déclaré que Biden n’avait aucun contrôle éditorial sur le processus de réalisation du film auquel il participe.

Morris n’a notamment pas assisté à la mise en accusation de Biden dans une salle d’audience de Los Angeles la semaine dernière. Il est apparu avec Biden pour une conférence de presse surprise en décembre devant le Capitole et s’est assis à côté de lui la semaine dernière lors de l’audience de balisage de la surveillance de la Chambre pour une résolution visant à condamner Biden pour outrage au Congrès.

L’amitié de Morris avec Biden remonte à 2019. «Je ne sais pas où je serais sans Kevin» Biden a déclaré au Los Angeles Times ce mois-ci. « Et je ne veux pas dire seulement parce qu’il m’a prêté de l’argent pour survivre à cette attaque, je veux dire parce qu’il m’a redonné ma dignité. Il a été un frère pour moi.