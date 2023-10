De nombreux républicains de la Chambre ont annoncé leur candidature ou envisagent de se lancer dans la course à la présidence vendredi, suite à l’échec de la candidature du président du pouvoir judiciaire, Jim Jordan.

Jordan a été exclu de la course à la présidence après qu’il n’ait pas reçu suffisamment de soutien à la Chambre pour obtenir le marteau en trois voix. Le président du comité d’étude républicain Kevin Hern de l’Oklahoma, le représentant de Floride Byron Donalds, le représentant du Texas Pete Sessions, le représentant de Géorgie Austin Scott et le représentant du Michigan Jack Bergman ont annoncé qu’ils brigueraient la présidence, tandis que plusieurs autres comme le représentant Mike Johnson de La Louisiane et le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer, envisagent de se présenter.

« BYRON RUNNING FOR SPEAKER », un porte-parole de Donalds dit Henry Rogers du Daily Caller. (EN RELATION : Jim Jordan a voté hors course pour le poste de président de la Chambre au scrutin secret)

Hern, qui a décidé de ne pas se présenter à la présidence après l’éviction de McCarthy, annoncé sur Twitter peu après l’échec du scrutin de Jordan, indiquant qu’il se présenterait pour le poste.

«Nous venons de voir deux présidents désignés tomber. Nous devons nous unir et agir vite. J’ai parlé à tous les membres de la Conférence au cours des dernières semaines. Nous avons besoin d’un type différent de leader qui a fait ses preuves, c’est pourquoi je me présente à la présidence de la Chambre », a écrit Hern.

Nous avons besoin d’un type différent de leader qui a fait ses preuves, c’est pourquoi je me présente à la présidence de la Chambre. pic.twitter.com/updVLkDCGh – Le membre du Congrès Kevin Hern (@repkevinhern) 20 octobre 2023

Sessions a annoncé sa candidature et « estime qu’il peut tracer une voie positive en tant que leader conservateur capable d’unir la Conférence », selon un communiqué de presse obtenu par la Daily Caller News Foundation.

Scott, qui s’est présenté contre Jordan pour la nomination à la conférence, se présente à nouveau au poste maintenant que le président n’est plus dans la course.

« Si nous voulons constituer la majorité, nous devons agir comme la majorité, ce qui signifie que nous devons faire les bonnes choses, de la bonne manière. J’ai soutenu et voté pour que le représentant Jim Jordan soit président de la Chambre. Maintenant qu’il s’est retiré, je me présente à nouveau comme président de la Chambre », a déclaré Scott. a écrit dans un tweet.

Bergman encouragé Les Républicains de la Chambre resteront à Washington, DC, pendant le week-end et éliront un président après avoir annoncé sa candidature.

« Mon chapeau est sur le ring et je suis convaincu que je peux gagner les votes là où d’autres ne le pourraient pas. Je n’ai aucun intérêt particulier à servir ; Je ne suis là que pour faire ce qu’il y a de mieux pour notre nation et pour stabiliser le navire en vue du 118e Congrès », Bergman dit dans un rapport.

Le représentant Mike Johnson de Louisiane appelle ses collègues au sujet d’une éventuelle candidature d’orateur, a confirmé la directrice des communications Corinne Day au DCNF.

Emmer, le numéro trois de la direction républicaine de la Chambre, contacte les membres au sujet d’une candidature à la présidence, a confirmé une source proche au DCNF.

Le représentant du Texas, Roger Williams, envisagerait également de se présenter, selon à Jake Sherman de Punchbowl News.

Le représentant Mark Green du Tennessee envisageait de se présenter, mais décidé contre cela après « réflexion dans la prière ».

La Jordanie n’a pas réussi à obtenir le nombre de voix nécessaire pour remporter la présidence mardi, mercredi et vendredi, au cours desquels tous les démocrates ont voté pour le chef de la minorité Hakeem Jeffries. Au premier tour, 20 républicains ont voté contre la Jordanie, ce qui a augmenté de deux membres au deuxième vote et de trois supplémentaires au troisième.

