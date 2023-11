Les républicains de la Chambre des représentants envisagent un plan pour éviter la fermeture du gouvernement, comme le prévient Moody’s

WASHINGTON, 11 novembre (Reuters) – Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis doivent dévoiler samedi une mesure provisoire visant à éviter une fermeture du gouvernement, la dernière d’une série d’impasses qui ont contribué à l’abaissement par Moody’s de ses perspectives sur le crédit du pays.

La décision de la dernière grande agence de notation de crédit de maintenir la note maximale du gouvernement américain de « négative » de « stable » à « négative » est intervenue six mois après que le Congrès ait amené le pays au bord du défaut de paiement de 31 400 milliards de dollars. dette et juste une semaine avant que les agences fédérales ne soient à court d’argent sans action du Congrès.

Le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, le plus haut républicain du Congrès, a passé ces derniers jours à discuter des options avec sa faible majorité de 221 voix contre 212, notamment sur la durée de prolongation du financement provisoire pendant que les législateurs négocient un plan de dépenses pour l’année fiscale qui s’étend jusqu’à la fin. 30 septembre.

“La polarisation politique persistante au sein du Congrès américain augmente le risque que les gouvernements successifs ne parviennent pas à parvenir à un consensus sur un plan budgétaire visant à ralentir le déclin de l’accessibilité de la dette”, a déclaré Moody’s dans un communiqué.

Cette décision pourrait renforcer la position des Républicains qui veulent faire pression pour des réductions de dépenses plus importantes, après que le gouvernement fédéral a terminé le dernier exercice budgétaire avec un déficit de 1.700 milliards de dollars – le plus important en dehors des profondeurs de la pandémie de COVID. Cela reflète à la fois les conséquences des dépenses élevées et des réductions d’impôts passées.

“Moody’s vient d’abaisser la perspective de notre notation de crédit à négative en raison de nos dépenses gouvernementales et de nos déficits incontrôlables”, a déclaré le représentant républicain intransigeant Andy Harris sur les réseaux sociaux.

La Maison Blanche a cherché à imputer la responsabilité du changement de perspective, qui faisait état du déficit élevé et de la hausse des taux d’intérêt, sur les Républicains.

“La décision de Moody’s de modifier la perspective américaine est une nouvelle conséquence de l’extrémisme et du dysfonctionnement républicain au Congrès”, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

DATE LIMITE DE FINANCEMENT DU VENDREDI

La Chambre et le Sénat dirigé par les démocrates doivent se mettre d’accord sur un instrument de dépenses que le président Joe Biden peut promulguer d’ici le 17 novembre, sous peine de risquer une quatrième fermeture partielle du gouvernement en une décennie qui entraînerait la fermeture de parcs nationaux et perturberait les salaires jusqu’à 4 millions d’euros. travailleurs fédéraux et perturber un certain nombre d’activités allant de la surveillance financière à la recherche scientifique.

Les républicains de la Chambre des représentants espèrent voter mardi une mesure provisoire, qui pourrait prolonger le financement discrétionnaire des agences fédérales jusqu’à la mi-janvier.

Certains républicains de la Chambre ont appelé à une résolution continue « propre », ou « CR », qui maintiendrait le financement aux niveaux actuels et ne contiendrait aucun élément politique partisan tel que les restrictions à l’immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, que les démocrates considèrent comme des « pilules empoisonnées ».

“Plus simple, c’est mieux. Les choses que vous devriez mettre là-bas sont des choses sur lesquelles les deux parties sont d’accord. Ne l’utilisez pas comme un effort pour brouiller quelqu’un”, a déclaré le représentant Tom Cole aux journalistes avant que les législateurs ne quittent Washington jeudi.

“C’est mon opinion”, a déclaré Cole. “Mais je soutiendrais tout ce que l’orateur dit.”

Mais Johnson a également subi la pression des partisans de la ligne dure républicaine en faveur d’une RC comportant des réductions de dépenses, des politiques conservatrices et une structure complexe qui, selon les législateurs des deux partis, pourrait augmenter les chances d’un arrêt partiel en rendant plus difficile pour la Chambre de parvenir à un accord avec le parti démocrate. -Sénat dirigé.

Le représentant Chip Roy, un membre éminent de la ligne dure House Freedom Caucus, a déclaré qu’il pourrait accepter une mesure provisoire qui comprendrait également une aide à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

“Mon objectif principal est le suivant : je veux que les niveaux de dépenses diminuent ; je veux que nous séparions Israël ; et je veux que nous soyons capables de gérer la frontière”, a déclaré le républicain du Texas.

Roy a déclaré qu’il souhaitait que le Congrès gère l’aide à Israël séparément de celle à l’Ukraine – tandis que Biden a cherché à regrouper les deux, ajoutant : « Si (Israël) roule avec un CR… très bien. »

Les partisans de la ligne dure républicaine de la Chambre des représentants ont poussé à réduire les dépenses pour l’exercice 2024 en dessous du niveau de 1,59 billion de dollars convenu par le prédécesseur de Biden et Johnson dans l’accord de mai qui a permis d’éviter un défaut de paiement. Mais même cela ne représente qu’une petite part du budget fédéral global, qui comprend également les dépenses obligatoires pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie, et a dépassé 6 100 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023.

Johnson, qui a remporté le coup de marteau il y a moins de trois semaines, pourrait mettre son propre avenir politique en danger en optant pour un CR propre, capable de gagner suffisamment de soutien bipartisan pour passer rapidement au Congrès.

Son prédécesseur, Kevin McCarthy, a été évincé de son poste par huit partisans de la ligne dure républicaine au début du mois dernier, après avoir proposé une mesure bipartite pour éviter une fermeture le 1er octobre, au début de l’exercice 2024. McCarthy a opté pour la voie bipartite après que les partisans de la ligne dure ont bloqué une mesure provisoire républicaine avec des fonctionnalités destinées à apaiser l’extrême droite du parti.

