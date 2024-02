Les républicains de la Chambre des représentants destituent le secrétaire à la Sécurité intérieure, Mayorkas, lors d’un vote historique et controversé

Mardi soir, la Chambre dirigée par les Républicains a destitué de justesse le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour ce qu’ils prétendent être son incapacité à faire appliquer les lois sur les frontières dans un contexte de « crise » d’immigration clandestine élevée, des allégations qu’il nie comme étant « sans fondement ».

Cette décision historique – la deuxième destitution du gouvernement depuis la fondation du pays, après William Belknap en 1876 – a été critiquée par certains républicains et de nombreux démocrates comme étant basée sur des désaccords politiques et non sur des accusations de crimes spécifiques. Les conservateurs ont également cherché à présenter Mayorkas comme incompétent.

Les articles de mise en accusation devraient être rejetés par la majorité démocrate du Sénat.

La semaine dernière, le Parti républicain de la Chambre des représentants a tenté, sans succès, de destituer Mayorkas sur la base des mêmes accusations.

Dans une déclaration après le vote de mardi, le président Mike Johnson a accusé Mayorkas d’avoir “alimenté la pire catastrophe frontalière de l’histoire américaine”.

“[He] mérite d’être destitué, et le Congrès a l’obligation constitutionnelle de le faire”, a déclaré Johnson. “A côté d’une déclaration de guerre, la destitution est sans doute l’autorité la plus sérieuse conférée à la Chambre et nous avons traité cette question en conséquence.”

Un porte-parole du Département de la Sécurité intérieure a répliqué dans une déclaration selon laquelle « sans la moindre preuve ni fondement constitutionnel légitime, et malgré l’opposition bipartite, les Républicains de la Chambre ont faussement diffamé un fonctionnaire dévoué qui a passé plus de 20 ans à faire respecter nos lois et à servir nos intérêts ». pays.”

“Le secrétaire Mayorkas et le ministère de la Sécurité intérieure continueront à travailler chaque jour pour assurer la sécurité des Américains”, a déclaré le porte-parole.

Les articles de mise en accusation contre Mayorkas ont été adoptés mardi par 214 voix contre 213, la majorité étant composée uniquement de républicains et de trois républicains votant avec les démocrates contre la destitution.

Deux représentants démocrates, Judy Chu et Lois Frankel, ainsi que les représentants républicains Brian Mast et Maria Salazar n’ont pas voté.

Les représentants Ken Buck, Mike Gallagher et Tom McClintock – les trois mêmes républicains qui se sont opposés à une précédente tentative de destitution de Mayorkas la semaine dernière – ont maintenu leur opposition.

Mayorkas va maintenant faire face à un procès au Sénat contrôlé par les démocrates, où un vote à la majorité des deux tiers sera nécessaire pour le condamner et le démettre de ses fonctions, ce qui est très improbable.

Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Le chef de la majorité de la chambre, Chuck Schumer, a qualifié mardi soir la destitution de « imposture », faisant écho à la façon dont les démocrates affirment que les républicains ont saisi Mayorkas pour s’en prendre aux politiques frontalières du président Joe Biden et mettre en lumière l’immigration.

Les sondages montrent que le public désapprouve largement la façon dont Biden a traité la question.

Le président a critiqué le vote de mardi dans un communiqué, affirmant notamment que “l’Histoire ne considérera pas d’un bon œil les Républicains de la Chambre pour leur acte flagrant de partisanerie anticonstitutionnelle”.

Le Sénat est en pause de deux semaines et revient le 26 février.

“Les responsables de la mise en accusation de la Chambre présenteront les articles de mise en accusation au Sénat après la période de travail de l’État. Les sénateurs prêteront serment en tant que jurés lors du procès le lendemain. La présidente pro tempore du Sénat, Patty Murray, présidera”, a indiqué le bureau de Schumer.

Les républicains accusent Mayorkas de « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » et d’« abus de confiance du public » dans un contexte d’augmentation des passages de migrants non autorisés, selon les articles de mise en accusation contre lui.

Le président du comité de sécurité intérieure de la Chambre des représentants, Mark Green, un républicain du Tennessee qui a dirigé l’enquête de mise en accusation, a cité Mayorkas discutant du “contrôle opérationnel” de la frontière américaine, que le Congrès avait précédemment défini comme zéro passage illégal.

Comme l’a souligné Mayorkas, selon cette définition, aucune administration n’a atteint le contrôle opérationnel. Lors d’une précédente audience au Congrès, Mayorkas a déclaré qu’il pensait qu’il existait une forme de contrôle opérationnel et a déclaré qu’il ne suivait pas la définition énoncée dans la loi datée.

Green, cependant, a soutenu que la conduite de Mayorkas était disqualifiante, même si elle était criminelle : « Les fondateurs ont conçu la procédure de destitution non seulement pour destituer les fonctionnaires engagés dans un comportement criminel, mais aussi pour ceux qui sont coupables d’une incompétence si flagrante que leur conduite a mis en danger leurs compatriotes américains, ont trahi le gouvernement. confiance du public et représentait un manquement au devoir.

Saluant le succès du vote de destitution mardi, Green a déclaré dans un communiqué : « Notre pays a souffert d’une crise frontalière sans précédent qui a transformé chaque État en un État frontalier, causant des souffrances indicibles dans les communautés à travers notre pays. il est clair que nous ne tolérerons pas une telle anarchie. »

Les critiques de la campagne de destitution, notamment le représentant Buck du Colorado, ont déclaré que les articles ne montraient pas de crimes ou d’actes répréhensibles spécifiques et reflétaient plutôt un différend politique avec l’administration Biden.

“Cette administration a renvoyé, renvoyé ou expulsé plus de migrants en trois ans que l’administration précédente ne l’avait fait en quatre ans”, a déclaré le DHS dans une note diffusée avant le vote de mardi.

La précédente tentative de destitution de Mayorkas a étonnamment échoué la semaine dernière après que les trois républicains ont voté contre, ainsi que tous les démocrates présents.

Cela a marqué une défaite majeure pour le Président Johnson et les autres dirigeants du Parti républicain à la Chambre des représentants.

“La nuit dernière a été un revers, mais la démocratie est en désordre”, a déclaré Johnson aux journalistes le lendemain au Capitole, cherchant à atténuer les pertes. “Nous vivons à une époque de gouvernement divisé. Nous avons ici une marge très mince et chaque vote compte.”

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, est ensuite retourné à Washington après un traitement contre un cancer du sang pour aider la faible majorité de son parti lors du deuxième vote, mardi.

Le bureau de Scalise a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il “avait terminé avec succès son traitement par cellules souches autologues et qu’il avait été médicalement autorisé à reprendre son voyage”.

Le républicain de Louisiane est en “rémission complète”, avait alors indiqué son bureau.

Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Dimanche, lors de l’émission “Meet the Press” de NBC, Mayorkas a affirmé que l’afflux de migrants à la frontière était un problème depuis des années et qu’une action législative était nécessaire pour remédier au système.

En décembre, il y a eu 302 000 rencontres le long de la frontière sud-ouest, soit le total mensuel le plus élevé jamais enregistré.

Kristen Welker a demandé à Mayorkas s’il portait la responsabilité du flot de migrants traversant la frontière – ce que le président Biden a également qualifié de « crise ».

“Il s’agit certainement d’une crise et, eh bien, nous ne portons pas la responsabilité d’un système défaillant et nous faisons énormément de choses dans ce système défaillant”, a déclaré Mayorkas. “Mais, fondamentalement, le Congrès est le seul à pouvoir résoudre ce problème.”

La semaine dernière, le vote du Sénat en faveur d’un projet de loi bipartite sur l’aide étrangère comportant de nouvelles dispositions frontalières majeures a échoué – un coup dur pour les négociateurs qui ont travaillé pendant des mois avec Mayorkas pour développer l’accord frontalier. Johnson et d’autres critiques notables du Parti républicain à l’égard de l’accord ont fait valoir qu’il était insuffisant.

“Le système n’a pas été réparé depuis 30 ans”, a déclaré Mayorkas sur NBC. “Un groupe bipartisan de sénateurs nous a maintenant présenté les outils et les ressources dont nous avons besoin… et pourtant, le Congrès l’a tué avant même de le lire.”

Luke Barr, Mary Bruce, Alexandra Hutzler, Mariam Khan et Quinn Owen d’ABC News ont contribué à ce rapport.