Les républicains de la Chambre décident de réglementer la cryptographie avec un nouveau sous-comité

Les législateurs républicains ont annoncé jeudi soir le lancement d’un nouveau sous-comité qui supervisera les industries de la crypto et de la fintech, le premier du genre aux États-Unis, après une période tumultueuse pour les monnaies numériques.

French Hill of Arkansas présidera le sous-comité sur les actifs numériques, la technologie financière et l’inclusion, qui fera partie du comité des services financiers de la Chambre.

Hill, qui a également été nommé vice-président du comité élargi, a déclaré dans un déclaration qu’un effort bipartite est nécessaire pour que “l’innovation FinTech s’épanouisse de manière sûre et efficace aux États-Unis”.

La nature non réglementée de l’industrie de la cryptographie est apparue comme une préoccupation urgente à la fin de l’année dernière après l’effondrement en novembre de l’échange de crypto FTX. Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été arrêté le mois dernier pour fraude et a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars en attendant son procès.

Hill a été un partisan enthousiaste de l’industrie de la cryptographie. En 2021, il a coparrainé la loi sur l’étude de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) et a déclaré à l’époque qu’il est “important que la Réserve fédérale ne retarde pas son travail important” sur une éventuelle CBDC.

En 2019, bien avant que FTX ne devienne un nom familier, Hill a signé une lettre exhortant l’IRS à affiner ses directives fiscales pour les utilisateurs de crypto-monnaie.

“L’ambiguïté empêche la conformité fiscale appropriée”, lit-on dans la lettre.

Parmi les autres défenseurs républicains de la cryptographie au Congrès, citons le représentant Tom Emmer du Minnesota et la sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming.

Bien que Bankman-Fried opérait depuis les Bahamas, il était un agent qualifié de Washington, nouant des relations avec des poids lourds comme la représentante Maxine Waters, (D-Californie) et Rostin Benham, président de la Commodity Futures Trading Commission. Lors des courses de mi-mandat de 2022, Bankman-Fried a donné près de 40 millions de dollars en contributions rendues publiques, principalement aux démocrates. Lui et ses associés ont fait des dons aux politiciens des deux côtés de l’allée.

Les régulateurs fédéraux ont allégué que Bankman-Fried avait commis des violations criminelles du financement de campagne tout en perpétrant une fraude de 8 milliards de dollars.

L’effondrement de FTX et l’inculpation ultérieure de Bankman-Fried ont fourni aux républicains comme Emmer suffisamment de matière pour critiquer le travail des régulateurs. Emmer a décrit les mesures prises par le président de la Securities and Exchange Commission Gary Gensler comme “aléatoire et flou.”

Les démocrates du Sénat, quant à eux, ont déjà commencé à préparer ses propres efforts pour superviser l’industrie de la cryptographie et dicter les mesures d’application.

La SEC a intensifié son niveau d’activité depuis que FTX a fait faillite. La commission a accusé le prêteur de crypto Genesis et l’échange de crypto Gemini de la vente et de l’offre non enregistrées de titres jeudi, le jour même où Hill a annoncé le sous-comité.

