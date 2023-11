Les républicains de la Chambre assignent Hunter et James Biden à comparaître alors que leur enquête de destitution reprend

WASHINGTON (AP) — Les républicains de la Chambre des représentants ont assigné mercredi à comparaître des membres de la famille du président Joe Biden, prenant ainsi la mesure la plus agressive à ce jour. une enquête de mise en accusation Les démocrates s’y opposent farouchement, car cela met à l’épreuve la portée des pouvoirs de surveillance du Congrès.

Le déménagement tant attendu de Représentant James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre, à assigner à comparaître le fils du président, Hunter, et son frère James, intervient alors que les républicains cherchent à gagner du terrain dans leur enquête qui dure depuis près d’un an. Jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à découvrir des preuves impliquant directement le président dans des actes répréhensibles.

Mais les républicains affirment que les preuves qu’ils ont découvertes dressent un tableau troublant du « trafic d’influence » de la part de la famille de Biden en 2017. leurs relations commercialesen particulier avec les clients à l’étranger.

“Maintenant, le comité de surveillance de la Chambre va faire venir des membres de la famille Biden et leurs associés pour les interroger sur cet ensemble de preuves”, a déclaré Comer, du Kentucky, dans un communiqué.

Les enjeux sont extrêmement élevés, car l’enquête pourrait conduire les républicains à engager des poursuites en impeachment contre Biden, la sanction ultime pour ce qui a été commis. la Constitution américaine décrit comme des « crimes et délits graves ».

Les assignations à comparaître exigent que Hunter Biden et James Biden ainsi que l’ancien associé commercial Rob Walker comparaissent devant le comité de surveillance pour une déposition d’ici la mi-décembre. Les législateurs ont également demandé que l’épouse de James Biden, Sara Biden, et Hallie Biden, l’épouse du fils décédé du président, Beau, se présentent volontairement pour des entretiens transcrits.

L’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, a qualifié les assignations à comparaître de « encore un autre coup politique » et a déclaré que l’enquête était pleine d’« affirmations usées, fausses, sans fondement ou démystifiées ».

“Néanmoins, Hunter est impatient d’avoir l’opportunité, sur un forum public et au bon moment, de discuter de ces questions avec le Comité”, a-t-il ajouté.

Un avocat de James Biden a déclaré que l’assignation à comparaître n’était pas justifiée, car le comité avait déjà examiné les dossiers bancaires privés et les transactions entre les deux frères. Le comité a trouvé des enregistrements de deux prêts qui ont eu lieu alors que Biden n’était pas en fonction ou candidat à la présidence.

“Il n’y a rien de plus dans ces transactions, et il n’y a rien de mal à elles”, a déclaré l’avocat Paul Fishman dans un communiqué mercredi soir. “Et Jim Biden n’a jamais impliqué son frère dans ses relations commerciales.”

La Maison Blanche a continuellement a rejeté l’enquête comme un stratagème politique visant à nuire au président démocrate. Ils affirment que l’enquête est une tentative flagrante d’aider l’ancien président Donald Trump, premier favori pour l’investiture présidentielle du Parti républicain en 2024, alors qu’il se présente à nouveau à la Maison Blanche.

“Ces assignations à comparaître et demandes d’entretien sont une preuve supplémentaire que cette fausse enquête de mise en accusation est motivée uniquement par les exigences du vengeur et tergiversant Donald Trump”, a déclaré le représentant Jamie Raskin, le plus haut démocrate du comité de surveillance, dans un communiqué.

L’enquête de mise en accusation a ralenti début octobre après que Kevin McCarthy a été évincé de son poste de président par une poignée de compatriotes républicains, bloquant les travaux législatifs et les enquêtes du Congrès alors que la conférence a passé des semaines à délibérer sur son remplacement avant d’élire Mike Johnson à la fin du mois dernier.

Maintenant installé à la présidence, Johnson, de Louisiane, a donné sa bénédiction à l’enquête et a laissé entendre qu’une décision pourrait bientôt être prise quant à l’opportunité de poursuivre les articles de mise en accusation contre Biden.

« Je pense que nous avons la responsabilité constitutionnelle de suivre cette vérité là où elle mène », a récemment déclaré Johnson à Fox News Channel. Il a également déclaré dans une autre interview à Fox qu’il soutiendrait la décision de Comer d’assigner à comparaître le fils du président, affirmant que “les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et cela aurait peut-être trop tardé”.

Dans une lettre à Johnson Mercredi matin, Lowell avait exhorté le nouveau président à freiner les « jeux politiques partisans ».

Depuis janvier, les Républicains enquêtent sur la famille Biden pour ce qu’ils prétendent être une pratique de « trafic d’influence » remontant à l’époque où Biden était vice-président de Barack Obama. Comer affirme que le comité avait « découvert une montagne de preuves » qui, selon lui, montreraient comment Biden avait abusé de son pouvoir et menti à plusieurs reprises sur le « mur » entre sa position politique et les relations commerciales privées de son fils.

Même si des questions ont été soulevées quant à l’éthique entourant les affaires internationales de la famille Biden, aucune preuve n’a été établie pour prouver que Joe Biden, dans son mandat actuel ou précédent, a abusé de son rôle ou accepté des pots-de-vin.

Au cours de l’été, les républicains ont élargi leur enquête pour inclure la surveillance de l’enquête en cours du ministère de la Justice sur Hunter Biden et les allégations selon lesquelles l’affaire était en proie à des ingérences.

L’un des objectifs de l’enquête du Congrès était de savoir si le désormais conseiller spécial chargé de l’affaire, David Weiss, avait pleine autorité pour porter plainte contre le fils cadet du président. Dans une interview sans précédent mardi, Weiss a déclaré aux législateurs qu’il était le « décideur » dans une affaire qui dure depuis des années sur les impôts et l’utilisation des armes à feu de Hunter Biden.

Personne au ministère de la Justice, y compris les avocats américains ou la division fiscale, ne l’a bloqué ou empêché de porter plainte ou de prendre d’autres mesures nécessaires dans le cadre de l’enquête, a déclaré Weiss.

L’enquête de cinq ans sur Hunter Biden devait se terminer par un accord de plaidoyer cet été, mais elle a implosé lors d’une audience de plaidoyer en juillet. Weiss a maintenant inculpé le fils du président de trois délits liés aux armes à feu liés à l’achat d’une arme à feu en 2018 au cours d’une période où Hunter Biden a reconnu être toxicomane. Aucune nouvelle taxe n’a été déposée.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Lindsay Whitehurst, Colleen Long et Eric Tucker ont contribué à ce rapport.