Les républicains de la Chambre adoptent un projet de loi pour limiter les mouvements de la réserve stratégique de pétrole

WASHINGTON – La Chambre des représentants des États-Unis a adopté vendredi un projet de loi visant à limiter la capacité du président à puiser dans la réserve stratégique de pétrole du pays pour toute raison autre qu’une “grave interruption de l’approvisionnement énergétique”.

La loi vise à empêcher une répétition des nombreux retraits du président Joe Biden du SPR en 2022 qui, selon les républicains, visaient à faire baisser les prix de l’essence à la consommation avant les élections de mi-mandat.

Le projet de loi a été adopté par un vote proche de la ligne du parti, 221-205, après plus de six heures de votes individuels de la Chambre sur divers amendements proposés.

Intitulée Strategic Production Response Act, la législation adoptée vendredi interdirait tout nouveau prélèvement sur le SPR jusqu’à ce que les agences fédérales aient élaboré un plan de location de terres fédérales pour la production de pétrole et de gaz « du même pourcentage que le pourcentage de pétrole … c’est-à-dire à tirer », selon le texte du projet de loi.

Malgré son adoption à la Chambre, la législation est presque certaine de ne jamais être promulguée. Il manque de soutien pour faire adopter le Sénat contrôlé par les démocrates et la Maison Blanche a déclaré que Biden y opposerait son veto si jamais il venait à son bureau.

Quelques jours avant le vote, la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré lors d’un point de presse à la Maison Blanche que le projet de loi “imposerait des restrictions inutiles et inutiles sur le moment où le SPR peut être utilisé pour aider à fournir l’approvisionnement”.

“Cela n’offrirait aucun avantage tangible au peuple américain”, a déclaré Granholm aux journalistes. “Au lieu de cela, cela interférerait avec notre capacité à réagir lors d’une urgence internationale … ​​une catastrophe naturelle ou une panne de pipeline chez nous.”

La Maison Blanche a longtemps soutenu que les libérations du SPR au cours de l’année écoulée étaient nécessaires pour compenser la flambée des prix à la pompe provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mais les républicains rétorquent que la taille de la version globale de 2022, 180 millions de barils, était excessive, et que les versions individuelles et les annonces concernant les versions futures ont été programmées pour un bénéfice politique maximal pour les démocrates.

Au cours de l’année dernière, le pétrole total de la réserve a chuté à environ 380 millions de barils, son plus bas niveau depuis 1984, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité énergétique.

Lorsque Biden a pris ses fonctions en 2021, le SPR contenait 638 millions de barils.

La législation de vendredi a marqué la deuxième fois que la Chambre contrôlée par le GOP a adopté un projet de loi lié au SPR. La première interdisait la vente de réserves de pétrole à la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord. Il a été adopté avec un soutien bipartisan.

Après l’adoption de vendredi, la principale marraine du projet de loi, la présidente du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, Cathy McMorris Rodgers, a applaudi le vote.

“Le président Biden a transformé un actif stratégique bipartite de longue date, la réserve stratégique de pétrole, en un outil politique pour dissimuler les conséquences de son coûteux programme de ruée vers le vert”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La législation « ouvre la voie pour rendre l’énergie plus abordable et plus fiable pour les Américains en préservant l’objectif vital et central du SPR – fournir les approvisionnements en pétrole dont les Américains ont besoin lors de véritables urgences, et non les épuiser à des fins politiques non urgentes », a-t-elle ajouté. .