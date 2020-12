Le révérend Raphael G.Warnock prononce l’éloge funèbre de Rayshard Brooks lors de ses funérailles à Ebenezer Baptist Church le 23 juin 2020 à Atlanta. | Curtis Compton / Getty Images

Les experts théologiques noirs sont troublés par les attaques républicaines contre le révérend Warnock.

Au cours de la campagne du Sénat de Géorgie, le sénateur Kelly Loeffler (à droite) lui a fait référence à plusieurs reprises L’opposant démocrate, le révérend Raphael Warnock, sous le nom de «Raphael Warnock libéral radical». Elle a répété la phrase 13 fois lors d’un récent débat avant le second tour du 5 janvier.

« Les démocrates veulent changer fondamentalement l’Amérique, et l’agent du changement est mon adversaire, le libéral radical Raphael Warnock », a déclaré Loeffler au cours du débat, affirmant que Warnock avait attaqué la police et l’armée américaine « depuis la chaire ».

Warnock est le pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta – l’église à laquelle Martin Luther King Jr.a prêché dans les années 1960. Et les républicains ont utilisé des extraits des propres sermons de Warnock pour l’attaquer.

Cette rhétorique a une connotation spécifique, ont déclaré des experts en théologie noire à Vox. Il ne s’agit pas simplement de souligner que Warnock est un démocrate fonctionnant dans un État qui est historiquement plus conservateur que la nation dans son ensemble; cela met aussi négativement l’accent sur la longue tradition d’activisme et de justice sociale dans les églises noires du sud.

Lors d’entretiens avec Vox, les experts ont déclaré que ce n’était pas une tactique particulièrement nouvelle. Les républicains ont utilisé un manuel similaire en 2008 lorsqu’ils ont tenté de lier l’ancien président Barack Obama à son ancien pasteur d’église, le révérend Jeremiah Wright (Georgia Republicans a également diffusé une annonce reliant Warnock à Wright, que Politifact a qualifié de faux pour la plupart).

«En particulier en Géorgie, qui lutte entre l’ancien Sud et le nouveau Sud, la religion noire a toujours été considérée comme une force politique potentiellement très dangereuse», a déclaré le révérend Stephen Ray, président du Chicago Theological Seminary, à Vox. «Je ne pense pas que vous puissiez parler de la militarisation des sermons du révérend Warnock en dehors de cela.

Le second tour des élections est de savoir quel parti peut devenir le plus de leur base, donc les républicains qualifient Warnock de «radical» et de «dangereux» avec un objectif clair: motiver la base conservatrice du GOP à se présenter le 5 janvier.

Alors que les républicains ont perdu la présidence aux élections de 2020, ils ont eu du succès dans de nombreuses courses à la Chambre et au Sénat en lançant ce type d’attaque contre les candidats démocrates – liant même les candidats modérés au socialisme et les appels lancés par les militants pour dissoudre la police (quelque chose que Warnock et ses collègues démocrates Le candidat au Sénat, Jon Ossoff, a déclaré à plusieurs reprises qu’il était contre).

Alors que le contrôle au Sénat est en jeu dans les deux éliminatoires de la Géorgie, les républicains prévoient de continuer à marteler ce message domicile.

«La peur motivera beaucoup plus fortement que toute autre émotion dans le second tour», a récemment déclaré le consultant républicain Brian Robinson à Vox. « Républicain [voters] sont lésés, beaucoup ont écouté le message du président sur les élections, et ils ont peur qu’un Sénat démocrate rejoigne Pelosi et Biden.

Attaques républicaines contre Warnock, brièvement expliquées

Alors que la course au Sénat entre dans ses trois dernières semaines, les républicains lancent une volée d’attaques négatives contre Warnock en particulier. Warnock a connu une campagne relativement facile jusqu’à présent, avec Loeffler repoussant un défi du républicain Doug Collins le 3 novembre. Les sondages ont montré que Warnock est entré dans le second tour avec des chiffres de sympathie relativement élevés.

En particulier, les républicains ont fait circuler un extrait d’un sermon de 2011 où Warnock a dit: «Amérique, personne ne peut servir Dieu et l’armée», alors qu’il citait les écritures bibliques pour faire un point plus large sur la foi et le service à Dieu avant toute autre chose. Le sénateur Marco Rubio (R-FL), qui cite régulièrement des écritures bibliques sur sa page Twitter, a fustigé le sermon de Warnock dans un tweet le mois dernier.

Pas choqué #Géorgie Le candidat démocrate au Sénat, Raphael Warnock, a déclaré: «Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’armée» en même temps. C’est ce que croient les radicaux qui contrôlent l’activiste du parti démocrate et la petite base de donateurs en dollarspic.twitter.com/bQyBuKLwjb – Marco Rubio (@marcorubio) 18 novembre 2020

La citation plus longue de Warnock était: «Amérique, personne ne peut servir Dieu et l’armée. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon en même temps. Amérique, choisissez aujourd’hui qui vous servirez. Dans les écritures bibliques, mammon se réfère à l’influence corruptrice de l’argent et des richesses, et Warnock citait en partie Matthieu 6:24 de la Bible.

«Ce qui m’a le plus déçu, c’est qu’ils ont sorti les sermons de leur contexte pour établir ce lien», a déclaré Justin Giboney, président de l’organisation d’engagement civique chrétien AND Campaign, à Vox. «C’est censé être un groupe – en ce qui concerne les conservateurs en Géorgie – qui a un certain respect pour la religion, pour la liberté religieuse, pour ce que signifie la chaire.

Un porte-parole de la campagne Warnock a repoussé les attaques républicaines dans une déclaration à Vox, disant: «Les attaques malhonnêtes de Kelly Loeffler en disent long sur Kelly Loeffler.»

«Tout comme il l’a fait depuis qu’il a participé à cette course, le révérend Warnock continuera de parler aux Géorgiens de la façon dont il travaillera pour eux au Sénat, luttant pour des soins de santé abordables, pour des salaires équitables et pour la dignité des travailleurs. C’est le genre de sénateur dont la Géorgie a besoin », a déclaré le porte-parole de la campagne Michael Brewer à Vox dans un communiqué.

Lorsque Vox a contacté la campagne Loeffler pour savoir si les attaques contre Warnock manquaient du contexte nécessaire, un porte-parole de la campagne a répété que «les Géorgiens savent à quel point il est radical quand ils l’entendent».

« Pendant des décennies, Raphael Warnock a utilisé sa chaire pour s’opposer au 2e amendement, attaquer la police, condamner Israël, dénigrer l’armée et embrasser les communistes et les marxistes », a déclaré le porte-parole de la campagne Loeffler, Stephen Lawson, dans un communiqué.

Certains disent que les républicains de Géorgie jouent contre une polarisation politique accrue et «la politique de la peur».

«Peur que l’antifa et la gauche socialiste prennent le relais et prennent le contrôle dans certains domaines», a déclaré Giboney, qui vit à Atlanta. «Ils font de leur mieux pour attacher le révérend Warnock à cette peur.»

La Géorgie décidera qui contrôle le Sénat, et les républicains ont également diffusé un clip du chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, parlant de renverser les sièges du Sénat de la Géorgie après que Biden ait remporté l’État, où il a déclaré: «Maintenant, nous prenons la Géorgie, puis nous changeons l’Amérique! «

Pour ajouter une touche de réalité, même si les démocrates parviennent à gagner les deux sièges du Sénat de Géorgie, ils seront à la plus petite des majorités au Sénat. Le Sénat serait alors divisé entre 50 démocrates et 50 républicains, le vice-président élu Kamala Harris servant de vote décisif. À moins que les démocrates n’abolissent l’obstruction systématique (ce que le sénateur démocrate conservateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale a dit non sans équivoque), ils auront besoin de 60 voix et d’un vaste soutien républicain pour adopter la plupart des projets de loi. En d’autres termes, gagner la Géorgie ne donne pas aux démocrates une capacité totale de changer le pays.

« Tout le monde conviendrait que Chuck Schumer est un esprit politique averti, mais il jouait à son public à New York et il a offert aux républicains de Géorgie un énorme cadeau avec ce clip », a récemment déclaré Robinson, le stratège républicain, à Vox. «Il n’a pas seulement effrayé les fervents républicains de Géorgie; il a effrayé les indépendants avec ce genre de discours.

Pourtant, certains pensent que les républicains qualifiant Warnock de «radical» pourraient se retourner contre eux en ralliant potentiellement la base d’électeurs noirs dont les démocrates ont besoin pour gagner la Géorgie.

«La performance de Loeffler était tellement déconcertante … que les gens sont vraiment mobilisés d’une manière que je n’avais pas remarquée auparavant», a déclaré Robert Franklin, professeur à l’Université Emory à Atlanta. «Vous insultez maintenant notre institution la plus aimée et la plus chère – vous insultez notre foi.»

L’Église noire est enracinée dans la justice sociale; les églises évangéliques blanches concernent le salut personnel

Alors que l’église évangélique chrétienne blanche est plus concernée par le salut personnel, l’église chrétienne noire a une longue tradition de pasteurs se concentrant sur la justice sociale et raciale.

«À son meilleur, il essaie de tenir le pays responsable de la moralité», a déclaré Anthony Pinn, professeur d’études religieuses à l’Université Rice, à Vox. «Martin Luther King Jr. et d’autres sont issus d’une longue lignée de dirigeants d’églises qui ont compris qu’ils avaient un rôle important au-delà du salut des âmes. Ils ont compris que l’Église avait l’obligation d’exiger justice.

Plusieurs experts en théologie à qui Vox s’est entretenu ont convenu que la signification de l’Église noire est qu’elle est une institution entièrement créée par et pour les Noirs. Des mots comme «radical» ont longtemps été utilisés pour décrire les ministres noirs, remontant beaucoup plus loin que Martin Luther King Jr. Certains voient la focalisation laser du GOP sur Warnock comme ayant également une composante raciale; les experts interrogés par Vox ont déclaré que «radical» est un mot codé.

«Je dirais que ce que vous voyez ici est la continuation d’une compréhension du leadership noir et des églises noires comme une menace, que ces institutions et ces gens menacent le système tel qu’il est», a déclaré Pinn.

Par exemple, dans les années 50 et 60, le FBI sous J. Edgar Hoover a commencé à surveiller King et s’est donné beaucoup de mal pour le lier au mouvement communiste (King n’était pas un communiste). Un document du FBI de 1968 l’a qualifié de «marxiste de tout cœur qui l’a étudié (le marxisme), y croit et y souscrit, mais du fait qu’il est ministre de la religion, n’ose pas l’adopter publiquement.

Pinn et d’autres ont ajouté que le dialogue actuel en Géorgie ne peut être séparé du contexte de la longue lutte pour la justice raciale en Amérique. L’existence de l’Église noire elle-même ne peut pas non plus être séparée de cette lutte, car c’est «la seule institution en Amérique qui a été entièrement contrôlée par les Noirs», selon Ray.

Si Warnock parvient à gagner sa course, il renforcerait la représentation des Noirs au Sénat (il n’y a actuellement que trois sénateurs noirs, qui tomberont à deux avec le vice-président élu Harris à la Maison Blanche).

« Il serait l’incarnation vivante de ce sera un combat difficile, ce ne sera pas impossible », a déclaré Ray.