Les républicains de Géorgie suspendent le sénateur de l’État qui veut destituer DA pour avoir inculpé Trump

ATLANTA (AP) — Le caucus républicain du Sénat de Géorgie suspend un sénateur républicain de l’État qui l’a attaqué pour s’être opposé à son projet de destitution du procureur du comté de Fulton. Fani Willis pour inculper ancien président Donald Trump.

Le caucus annoncé Jeudi, il suspendait indéfiniment le sénateur Colton Moore de Trenton, qui représente un district du nord-ouest de la Géorgie.

« Le sénateur. Moore a droit à son opinion », a déclaré le caucus dans un communiqué. « Cependant, au cours de son plaidoyer en faveur de sa proposition mal conçue, le sénateur Moore a sciemment induit en erreur les gens de toute la Géorgie et de notre pays, provoquant des tensions et une hostilité inutiles, tout en mettant ses collègues du caucus et leurs familles en danger de préjudice personnel », a déclaré le groupe. , qui compte 32 des 56 membres du Sénat de Géorgie.

Moore a attaqué ses collègues en les qualifiant de « républicains de nom seulement » ou RINO.

« Les RINO de Géorgie ont répondu à mon appel à lutter contre la chasse aux sorcières de Trump en se comportant comme des enfants et en m’expulsant du caucus », a déclaré Moore. écrit le X, anciennement Twitter. « Mais je ne vais nulle part. »

C’est le dernier affichage d’une division entre Le gouverneur Brian Kemp et de nombreux élus républicains, d’une part, et les partisans populaires de Trump qui ont pris le contrôle de l’organisation du Parti républicain de Géorgie.

Kemp a refusé d’approuver les fausses affirmations de Trump concernant les élections de 2020 et de l’aider à tenter d’annuler sa courte défaite dans l’État. Willis a accusé Trump et 18 autres personnes, dont l’ancien président du Parti républicain de l’État, de crimes liés à cet effort. Ils ont tous plaidé non coupable.

Moore sera toujours membre du Sénat et sera toujours républicain, mais il pourrait avoir du mal à adopter une loi sans le soutien du caucus majoritaire. Mais il fonctionnait déjà souvent comme un parti unique dans le corps, votant contre des mesures soutenues par tous les autres républicains ou tous les autres sénateurs.

Moore était le le bailleur de fonds le plus important d’une session extraordinaire pour destituer et destituer Willis ou supprimer le financement de son bureau, gagnant ainsi l’approbation de Trump. Kemp a dénoncé l’appel comme « une arnaque d’escrocs » visant à collecter des contributions à la campagne pour Moore, lors d’une conférence de presse inhabituellement passionnée pour Kemp boutonné.

Kemp a qualifié cette poussée de « théâtre politique qui ne fait qu’enflammer les émotions du moment », affirmant qu’une session extraordinaire « ignorerait la loi géorgienne actuelle et interférerait directement avec les délibérations d’une branche distincte mais égale du gouvernement ». Kemp a déclaré qu’il ne pensait pas que Willis avait fait quoi que ce soit qui mérite sa révocation.

Moore a lancé une pétition demandant aux législateurs de se réunir en session extraordinaire, exigeant la signature des trois cinquièmes des deux chambres. Cela nécessiterait un certain soutien démocrate, car les républicains disposent d’une majorité inférieure à 60 % dans chaque chambre. Et le Sénat aurait exigé un vote des deux tiers pour destituer Willis après que la Chambre l’ait destituée. Moore n’a jamais réussi à convaincre ses compatriotes républicains, et encore moins les démocrates, d’obtenir les signatures d’un membre républicain de la Chambre et d’un autre sénateur républicain.

Cependant, Moore a attaqué d’autres sénateurs d’État. Après que les sénateurs républicains Bo Hatchett et Shelly Echols aient publié une déclaration commune critiquant l’appel de Moore, ils ont déclaré que Moore les avait ciblés à des fins de représailles et qu’ils avaient reçu des menaces.

Le caucus a affirmé que Moore avait violé les règles internes et avait été suspendu par les dirigeants républicains après avoir refusé de suivre ces règles. Le caucus a affirmé qu’il n’y avait pas de représailles contre Moore pour « sa position politique erronée ».

Certains autres républicains de Géorgie ont librement attaqué Willis, notamment La représentante américaine Marjorie Taylor Greene.

« Fani Willis devrait avoir honte d’elle-même et elle va perdre son emploi. Nous nous en assurerons », a déclaré Greene aux journalistes devant la prison du comté de Fulton, peu avant l’arrivée de Trump en cortège pour se soumettre à réservation et photo d’identité.

Bien que Moore ait obtenu le coup de pied, certains sénateurs républicains de l’État soutiennent un projet visant à demander la destitution de Willis par une nouvelle commission de surveillance des poursuites de l’État. La Commission des qualifications des procureurs est censée commencer ses travaux après le 1er octobre, lorsque la Cour suprême de l’État approuvera ses règles. Le corps a été créé avec le but de discipliner ou de supprimer procureurs capricieux.

Certains procureurs, sans compter Willis, intentent déjà des poursuites pour renverser la loiaffirmant que cela porte indûment atteinte à leur autorité.

Kemp, tout en critiquant le moment choisi pour l’inculpation de Trump, a déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve que la commission devrait discipliner ou destituer Willis.