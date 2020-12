Trump à la Maison Blanche lundi. | Doug Mills / Getty Images

Avant le second tour en Géorgie, Trump divise son parti d’une manière qui pourrait lui coûter le contrôle du Sénat.

Un certain nombre de républicains de Géorgie ont pris la décision extraordinaire dimanche et lundi de plaider publiquement auprès du président Donald Trump de cesser de prétendre qu’une sorte de fraude électorale massive avait permis au président élu Joe Biden de le battre dans leur État. Trump n’a pas perdu de temps pour indiquer qu’il n’écoutait pas.

«Qu’est-ce qui ne va pas avec ce gars?» Trump a demandé, faisant référence au gouverneur républicain de Géorgie Brian Kemp sur Twitter lundi.

La question faisait suite à une suggestion selon laquelle Kemp serait en quelque sorte impliqué dans un complot visant à le garder hors de la Maison Blanche, en refusant de faire correspondre les signatures des bulletins de vote avec les registres de l’État pour garantir leur validité. Le problème est que c’est quelque chose que les responsables électoraux en Géorgie ont déjà fait. Néanmoins, Trump a ajouté: «Que cache-t-il?»

Le gouverneur républicain de Géorgie refuse de faire la vérification de la signature, ce qui nous donnerait une victoire facile. Quel est le problème avec ce gars? Que cache-t-il? – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 décembre 2020

Des attaques comme celles-ci surviennent alors que les responsables géorgiens luttent pour réfuter les affirmations du président – et pour faire face aux dommages qu’ils font à la fois au parti et à la confiance des électeurs dans les élections.

«Continuer à faire des réclamations démenties d’une élection volée nuit à notre État», m’a dit Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger – l’une des cibles fréquentes d’abus de Trump ces dernières semaines – lors d’une conférence de presse lundi, le jour où les responsables électoraux de l’État prévoient de recertifier la victoire de Biden après un deuxième recomptage.

Ces commentaires sont intervenus un jour après que Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre des systèmes de vote pour la Géorgie, a continué. Rencontrer la presse et m’a dit Trump affirmant que l’élection a été truquée «sape la démocratie».

«Nous devons arriver à un point où les personnes responsables agissent de manière responsable», a poursuivi Sterling, qui a également détaillé la rhétorique de Trump. menaces de mort inspirantes contre des représentants de l’État et même contre un employé de Dominion Voting Systems, dont la Géorgie utilise les machines à voter et les logiciels.

Il convient de rappeler que Raffensperger et Sterling sont tous deux des républicains qui ont déclaré publiquement qu’ils avaient voté pour Trump et voulaient qu’il gagne. Mais eux et d’autres républicains géorgiens de premier plan comme le gouverneur Kemp et le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan semblent croire que l’effort de Trump pour renverser les résultats des élections est un pont trop loin.

«Le 20 janvier, Joe Biden sera assermenté en tant que 46e président. Et la Constitution est toujours en place », a déclaré Duncan lors d’un Apparence CNN dimanche, cela a incité Trump à riposter sur Twitter en le qualifiant de «marionnette» et de Kemp de «soi-disant gouverneur».

Lundi, Trump a suivi ces insultes en retweeter un appel à ses fans pour qu’ils fassent pression sur les législateurs de l’État de Géorgie pour qu’ils convoquent une session extraordinaire au cours de laquelle il espère que les législateurs voteront pour renverser les résultats des élections en lui attribuant les voix électorales de l’État.

Non seulement il est extrêmement probable que le gambit désespéré de Trump en Géorgie fonctionnera – étant donné que Kemp et d’autres dirigeants ont déclaré qu’aucune session extraordinaire ne se produirait – mais puisque Biden a gagné avec des États à épargner, annuler le résultat en Géorgie ne suffirait pas à lui seul pour faire basculer l’élection à Trump.

Néanmoins, le refus de concéder a abouti à une aubaine de collecte de fonds post-électorale pour Trump tout en lui fournissant un récit prêt à l’emploi «d’élection volée» qu’il pourrait utiliser pour une campagne en 2024. Et si la démocratie est piétinée dans le processus, il semble considérez cela comme un coût pour faire des affaires.

Les allégations de fraude déjà démenties de Trump ne montrent pas que ce qu’il veut vraiment, c’est que les républicains de Géorgie annulent les résultats des élections

Pourquoi Trump est-il en colère contre les républicains de Géorgie? La réponse courte est qu’ils ne l’aident pas à renverser les élections. Mais comme Trump ne se contentera pas de dire cela, il a plutôt choisi d’attaquer à plusieurs reprises la sécurité de l’élection, et a récemment accusé Kemp de ne pas enquêter sur les signatures sur les bulletins de vote par correspondance et par correspondance.

Mais les signatures sur les bulletins de vote de la Géorgie sont déjà examinées au moins deux fois – une fois lorsque le bulletin de vote est demandé et une deuxième fois lorsqu’ils sont reçus. Le refus de Trump de laisser les faits entraver son récit a été évoqué par Sterling au cours de sa Rencontrer la presse apparition quand il a dit que « c’est un jeu de foutre-une-taupe pour même dire que ‘les déclarations du président sont fausses.' »

REGARDER: @GabrielSterling réagit aux affirmations de Trump sur la fraude électorale lors du rassemblement en Géorgie et déclare que « c’est un jeu de foutre-une-taupe de dire même que » les déclarations du président sont fausses « . « Cela sape la démocratie. Nous devons arriver à un point où les personnes responsables agissent de manière responsable. » pic.twitter.com/ypJ2DtwIKf – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 6 décembre 2020

Le véritable objectif de Trump semble être de créer suffisamment de soupçons de malversations pour donner à Kemp un prétexte pour convoquer la législature géorgienne contrôlée par les républicains pour une session extraordinaire. Il l’a même dit lors de son rassemblement en colère samedi soir à Valdosta, au cours duquel il a oscillé de manière incohérente entre attaquer les républicains de Géorgie et les exhorter à s’unir derrière les sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue – tous deux candidats à la réélection lors d’une élection spéciale de janvier.

« Nous avons dit, ‘ai [the Georgia presidential election] ramené dans votre assemblée législative, gouverneur »- Trump fait allusion à ses discussions avec le gouverneur Kemp pic.twitter.com/cb0c7VMHfi – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Cela a été une stratégie efficace – Ryan Nobles de CNN a rapporté que les partisans de Trump en Géorgie faisaient circuler une pétition lundi pour demander à Kemp de convoquer une session législative spéciale et de répondre aux préoccupations du président.

Kemp a résisté aux supplications de Trump. Mais lui et d’autres républicains de Géorgie ont essayé de le faire sans s’aliéner la base de Trump.

Une illustration frappante de cet acte sur la corde raide est venue lors de l’apparition de Raffensperger dans l’édition de dimanche de Cette semaine, quand il a affirmé son soutien à Loeffler et à Perdue, même si tous deux ont cité les mensonges de Trump sur la fraude électorale en Géorgie comme prétexte pour exiger sa démission.

ABC: Vous avez deux scrutins à venir pour le Sénat en Géorgie. Ces deux candidats républicains ont appelé à votre démission. Soutenez-vous toujours leurs candidatures? SECRÉTAIRE D’ÉTAT DE GÉORGIE RAFFENSPERGER: Absolument. pic.twitter.com/r2f5KG5ERI – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Loeffler a essayé de jouer sur les deux tableaux d’une manière encore plus flagrante. Lors d’un débat dimanche, elle a esquivé une question de savoir si elle soutenait les attaques de Trump contre Kemp, en disant: «J’apprécie le soutien du président à mon égard, et j’apprécie le soutien du gouverneur à mon égard. Ils comprennent tous les deux les enjeux de cette élection. »

Loeffler ne dira pas si elle est d’accord avec Trump pour attaquer Kemp pour ne pas l’avoir aidé à renverser les élections pic.twitter.com/fd0DgSBNuJ – Aaron Rupar (@atrupar) 7 décembre 2020

En réalité, cependant, Trump ne semble pas se soucier de bien au-delà de ce qui est dans son propre intérêt.

Les attaques de Trump divisent le parti à un moment crucial

Alors que les attaques de Trump contre les républicains de Géorgie pourraient être bonnes pour ses résultats financiers et ses perspectives politiques personnelles, il divise les électeurs républicains avant le second tour du Sénat qui décidera du contrôle du Sénat américain. Parce que dans la mesure où ils achètent les affirmations de Trump selon lesquelles Kemp et Raffensperger tournent dans l’autre sens alors que les démocrates lui volent l’élection, pourquoi voteraient-ils à une élection qui serait probablement tout aussi entachée?

Même quelques milliers de républicains décidant de rester chez eux pourraient être cruciaux dans des élections qui s’annoncent très proches. Et dans un signe que la base de Trump pense ne pas en faire assez, les remarques de Loeffler et Perdue ont été noyées par les chants «Fight for Trump» lors du rassemblement de samedi.

Loeffler peut à peine presser des applaudissements tièdes de la foule. Perdue commence alors à parler mais est noyé par « combat pour Trump! » chants pic.twitter.com/OKp8riVE9r – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Trump semble comprendre son influence. Dans un tweet la semaine dernière, il a lié son destin en Géorgie avec celui de Loeffler et Perdue, tweetant que le meilleur moyen de garantir leurs victoires est que Kemp «autorise les contrôles de signature lors de la course présidentielle».

La meilleure façon d’assurer un @KLoeffler et @sendavidperdue VICTORY est d’autoriser les contrôles de signature lors de la course présidentielle, ce qui assurera une victoire présidentielle de Géorgie (très peu de votes sont nécessaires, beaucoup seront trouvés). Les esprits vont monter en flèche et tout le monde se précipitera et votera! @BrianKempGA – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2020

Peut-être que l’expression la plus claire de ce que Trump est vraiment en train de faire est venue de l’attachée de presse / porte-parole de la campagne de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, qui lors d’une récente apparition de Fox News a averti Kemp, en disant: «Vous avez le pouvoir de convoquer une session législative spéciale parce que maintenant si nous perdons ces deux sièges au Sénat, devinez à qui le vote décisif dans ce pays pour notre gouvernement? Ce sera Kamala Harris.

La morte Kayleigh McEnany crie au gouverneur de l’AG Kemp sur Fox News: « Vous avez le pouvoir de convoquer une session législative spéciale parce qu’en ce moment, si nous perdons ces deux sièges au Sénat, devinez à qui voter dans ce pays pour notre gouvernement « Ce sera Kamala Harris. » pic.twitter.com/IW2o55ohWs – Le recomptage (@therecount) 6 décembre 2020

Il convient de garder à l’esprit que le vice-président élu Kamala Harris ne sera le vote décisif du Sénat que si les républicains perdent les deux tours de la Géorgie. Mais au lieu d’essayer de mobiliser les républicains pour qu’ils sortent et votent afin que la majorité du Sénat du GOP soit préservée, McEnany et Trump travaillent à subvertir la démocratie aux propres fins du président.