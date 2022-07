Les républicains de Géorgie disent qu’ils restent fidèles à Herschel Walker

Certains républicains, cependant, ont déclaré qu’ils pensaient que M. Walker continuerait d’être affaibli dans les mois précédant les élections de novembre. Janelle King, une consultante politique républicaine de la région d’Atlanta dont le mari, Kelvin King, s’est présenté contre M. Walker à la primaire du GOP, a déclaré que M. King et d’autres candidats au Sénat infructueux ont fait valoir que le parti avait été trop aveuglé par la célébrité du football de M. Walker. de voir que son passé serait un handicap.

Comprendre les élections de mi-mandat de 2022 Carte 1 sur 6 Pourquoi ces courses à mi-parcours sont-elles si importantes ? Les courses de cette année pourraient faire pencher la balance du pouvoir au Congrès au profit des républicains, entravant l’agenda du président Biden pour la seconde moitié de son mandat. Ils testeront également le rôle de l’ancien président Donald J. Trump en tant que faiseur de rois du GOP. Voici ce qu’il faut savoir : Quelles sont les élections de mi-mandat ? Les mi-mandats ont lieu deux ans après une élection présidentielle, au milieu d’un mandat présidentiel – d’où le nom. Cette année, de nombreux sièges sont à gagner, notamment les 435 sièges de la Chambre, 35 des 100 sièges du Sénat et 36 des 50 gouvernorats. Que signifient les mi-parcours pour Biden ? Avec de faibles majorités au Congrès, les démocrates ont eu du mal à faire adopter le programme de M. Biden. Le contrôle républicain de la Chambre ou du Sénat rendrait les objectifs législatifs du président une quasi-impossibilité. Quelles sont les courses à suivre ? Seule une poignée de sièges déterminera si les démocrates maintiennent le contrôle de la Chambre sur les républicains, et un seul État pourrait transférer le pouvoir au Sénat 50-50. Voici 10 courses à surveiller à la Chambre et au Sénat, ainsi que plusieurs concours clés du gouverneur. Quand ont lieu les courses clés? Le gant principal est déjà en cours. Des courses étroitement surveillées en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et en Géorgie ont eu lieu en mai, et d’autres se sont déroulées tout au long de l’été. Les primaires se déroulent jusqu’en septembre avant les élections générales du 8 novembre. Aller plus loin. Qu’est-ce que le redécoupage et comment affecte-t-il les élections de mi-mandat ? Comment fonctionne le sondage ? Comment s’inscrire pour voter ? Nous avons plus de réponses à vos questions urgentes à mi-parcours ici.

Maintenant, dit-elle, elle souhaite qu’ils aient travaillé plus dur pour mettre en évidence ces préoccupations. En plus d’une lente goutte de presse négative, M. Walker n’a assisté à aucun des débats du Sénat républicain pendant la primaire – quelque chose que Mme King a dit qu’elle regrettait de ne pas avoir fait un plus grand point central de la campagne de son mari.

“Nous aurions dû exiger de lui en voir plus”, a-t-elle déclaré. «Parce qu’au moins nous aurions pu régler certaines de ces choses. Alors maintenant, nous sommes dans le général et tout sort juste.

D’autres membres du parti qui s’inquiètent du passé de M. Walker craignent que cela ne nuise à sa position auprès de la tranche d’électeurs républicains indépendants et modérés qui décideront finalement de la course. Certains républicains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour parler librement de la campagne, ont déclaré que le personnel de M. Walker aurait dû profiter de son avance lors de la primaire pour se préparer à une élection générale beaucoup plus difficile en aiguisant ses compétences d’orateur pour les débats. contre le président sortant démocrate, le sénateur Raphael Warnock. M. Warnock s’est déjà engagé à assister à trois débats plus tard cet automne. M. Walker a également accepté de débattre mais n’a pas nommé les débats auxquels il assisterait.

Au cours de la semaine dernière, la campagne de M. Walker a limité son exposition médiatique presque complètement, empêchant les journalistes d’assister à au moins deux de ses événements, dont un avec le chapitre Buckhead Atlanta des Young Republicans et un pique-nique le jour de l’indépendance qui était facturé comme “ouvert à tous” avec le représentant Andrew Clyde.

«Les électeurs géorgiens auront un choix clair cet automne entre le vaste bilan du révérend Warnock en matière de lutte pour tous les Géorgiens afin de réduire les coûts pour les familles géorgiennes qui travaillent dur et le modèle de mensonges, d’exagérations et d’affirmations complètement bizarres d’Herschel Walker, qui montrent tous qu’il n’est pas prêt à représentent les Géorgiens au Sénat américain », a déclaré Meredith Brasher, directrice des communications de M. Warnock, dans un communiqué.