Les républicains de Géorgie décident de forcer le vote sur les résolutions concurrentes de censure de Tlaib

Deux républicains de Géorgie ont décidé lundi de forcer le vote sur des résolutions concurrentes pour censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate-Mich.), mettant en lumière les désaccords internes sur la manière de pénaliser Tlaib pour ses critiques à l’égard d’Israël suite à l’attaque meurtrière du Hamas contre l’allié américain. .

Les représentants Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) et Rich McCormick (R-Ga.) ont présenté lundi leurs mesures de censure en tant que résolutions privilégiées, obligeant la chambre à prendre des mesures dans les deux jours législatifs. Les dirigeants peuvent soit proposer de déposer la résolution, soit la soumettre au vote.

Les résolutions rivales surviennent après que Tlaib ait été au centre de la controverse ce week-end pour poster une vidéo sur X qui disait que le président Biden « a soutenu le génocide du peuple palestinien » et incluait l’expression « du fleuve à la mer », qui la Ligue Anti-Diffamation cite comme antisémite. Elle a reçu des critiques bipartites pour avoir utilisé ce dicton.

Tlaib, le seul membre palestinien américain du Congrès, a survécu à une tentative de censure de Greene la semaine dernière pour ses critiques à l’égard d’Israël.

Vingt-trois Républicains – dont McCormick – se sont joints à tous les Démocrates pour voter en faveur de l’abandon du projet de loi, certains soulignant le langage de la résolution, qui citait une manifestation anti-guerre organisée par des groupes juifs à laquelle Tlaib avait participé, pour l’accuser de « diriger une insurrection au Capitole des États-Unis. La mesure accuse également Tlaib d’« activité antisémite » et de « sympathie pour les organisations terroristes ».

La résolution révisée de Greene remplace la mention d’« insurrection » par celle d’« occupation illégale ». Elle a également ajouté le message controversé de Tlaib sur les réseaux sociaux ce week-end.

Interrogée lundi sur les 23 républicains qui ont soutenu la motion visant à déposer sa résolution de censure la semaine dernière, Greene a déclaré aux journalistes “j’espère qu’ils voteront mieux cette fois”.

Après l’échec de la résolution de Greene la semaine dernière, McCormick a contacté Greene à la Chambre et lui a dit qu’il souhaitait modifier le langage « insurrection » dans sa mesure parce qu’il pensait qu’il était important de censurer Tlaib, a déclaré le bureau de McCormick à The Hill. Mais le bureau de McCormick a déclaré que Greene n’était pas intéressé à travailler ensemble pour réviser la législation.

Une source familière avec l’interaction au sol a noté que McCormick avait approché Greene après le dépôt de la résolution et n’avait pas fait part de ses inquiétudes à Greene avant le vote. La source a également déclaré que McCormick souhaitait présenter lui-même la résolution révisée, ce qui n’intéressait pas Greene.

Le bureau de McCormick s’oppose toutefois à cette qualification, niant que le membre du Congrès ait déclaré qu’il devrait présenter la résolution révisée.

Les deux hommes se sont séparés après le vote de mercredi, élaborant des résolutions concurrentes pour censurer Tlaib et se déplaçant à quelques minutes d’intervalle pour forcer le vote sur eux lundi.

Pressé lundi au sujet de la décision de McCormick d’aller de l’avant avec sa résolution de censure, Greene a déclaré aux journalistes : « Le représentant. Rich McCormick était l’un des 23, et je pense que son ego a été blessé, alors il a décidé de présenter le sien.

McCormick a semblé faire des fouilles à Greene lundi, écrire sur X, anciennement Twitter : « Aujourd’hui, je me suis assuré que la vérité et la responsabilité l’emportent au congrès. Ma résolution est factuelle, mesurée et bénéficie d’un soutien important. J’espère qu’il sera adopté par cet organe avec un soutien bipartite.

La mesure de McCormick accuse Tlaib de « promouvoir de faux récits concernant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et d’appeler à la destruction de l’État d’Israël ». Le la législation mentionne une déclaration » de Tlaib le 8 octobre, qui impute l’attaque du Hamas du 7 octobre en partie à l’aide que les États-Unis ont fournie à Israël.

Il affirme également que Tlaib « a sciemment répandu le faux récit » selon lequel Israël aurait bombardé un hôpital à Gaza, et il fait référence à sa publication sur les réseaux sociaux du week-end qui comprenait une vidéo avec la phrase « du fleuve à la mer ». Et en rupture avec la résolution de Greene, il ne serait pas nécessaire que Tlaib se présente au puits de la Chambre pour recevoir la censure formelle.

« Le représentant Tlaib a minimisé à plusieurs reprises une conduite totalement indigne d’un membre de la Chambre des représentants en appelant à la destruction de l’État d’Israël et en promouvant dangereusement de faux récits concernant une attaque terroriste brutale et à grande échelle contre des cibles civiles à l’intérieur du territoire souverain d’un pays. allié majeur non-OTAN tandis que des centaines d’otages israéliens et américains restent impliqués dans des activités terroristes », indique la résolution.

Le bureau de McCormick a déclaré qu’il était en communication avec les dirigeants, notamment le président Mike Johnson (R-La.) et son bureau. Dans un vidéo postée sur X Jeudi, McCormick a déclaré : « nous ne sommes pas contre la censure de Tlaib, nous voulons juste nous assurer que cela a été fait de la bonne manière, que les bons mots sont utilisés. »

“Il est très important que la formulation soit correcte, et c’est pourquoi nous avons soumis notre propre résolution pour censurer Tlaib”, a ajouté McCormick. “Il sera co-sponsorisé par plusieurs personnes qui ont voté pour déposer le premier, afin de s’assurer qu’il a été bien fait.”

Contacté lundi pour commentaires, le bureau de Tlaib a repris ses activités la déclaration de la députée le mois dernier, après que Greene ait décidé de forcer le vote de sa résolution initiale, qui qualifiait la législation de « résolution désarticulée, profondément islamophobe et qui attaque les défenseurs juifs pacifiques de la guerre ».