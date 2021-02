Les républicains de Floride veulent imposer de nouvelles restrictions de vote. Ce ne sont pas les seuls.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprime lors d’une conférence de presse sur l’ouverture d’un site de vaccination Covid-19 le 6 janvier. Joe Raedle / Getty Images

Le plan du gouverneur Ron DeSantis pour rendre le vote par correspondance plus difficile, a brièvement expliqué.

Lors de l’élection présidentielle de 2020, plus de Floridiens que jamais ont voté par courrier. Maintenant, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, veut rendre le vote par correspondance plus difficile.

Lors d’une conférence de presse à Palm Beach vendredi, DeSantis, un républicain, a annoncé une proposition de nouvelles restrictions de vote qui rendraient plus difficile pour les électeurs la réception et le retour des bulletins de vote par la poste lors des futures élections en Floride.

Ce faisant, il a rejoint une vague de représentants de l’État et locaux qui ont travaillé dans les mois qui ont suivi les élections générales de 2020 pour introduire de nouvelles restrictions de vote, arguant que ces politiques rendraient le vote plus sûr.

Plus précisément, DeSantis a appelé la législature de Floride à aborder la question de la «collecte des bulletins de vote» (lorsque les bulletins de vote par la poste sont collectés pour être livrés à un lieu de dépôt) et des urnes, d’interdire l’envoi de bulletins de vote aux électeurs qui n’en ont pas demandé, et de resserrer les règles concernant la demande de scrutin afin que les demandes soient faites chaque année électorale.

Actuellement, une demande de vote par correspondance est valable pour deux cycles d’élections générales, selon l’ACLU de Floride; Le changement proposé par DeSantis signifierait que les électeurs devraient le faire plus fréquemment, ce qui pourrait augmenter les barrières logistiques au vote par courrier.

DeSantis a également salué le système de vote de la Floride dans son discours, affirmant que l’État avait eu l’élection la plus transparente et la plus efficace du pays, et soulignant que la Floride – qui a remplacé l’ancien président Donald Trump en novembre – comptait les bulletins de vote beaucoup plus rapidement que certains. États. Mais il a affirmé que les nouvelles mesures sont nécessaires pour garantir l’intégrité électorale.

« Nous devons nous assurer de continuer à garder une longueur d’avance sur la courbe », a déclaré DeSantis vendredi. «Nous devons nous assurer que nos citoyens ont confiance dans les élections.»

Cependant, il n’est pas clair si les modifications proposées, si elles sont adoptées dans la loi, contribueraient beaucoup à ces objectifs.

Bon nombre des politiques proposées par DeSantis sont essentiellement déjà en place dans son État: la Floride n’autorise pas actuellement l’envoi massif de bulletins de vote par correspondance non demandés, et l’État a également des restrictions substantielles sur la «récolte des bulletins» déjà en place, ce qui DeSantis a admis dans son discours.

«Nous ne sommes pas un grand État qui récolte les bulletins de vote», a-t-il déclaré. « Mais quel que soit le type d’échappatoires, ou tout type de pièce où cela pourrait être abusé, nous voulons nous assurer que nous y remédions. »

Trump a déjà qualifié la récolte de bulletins de «frauduleuse», ce qui n’est pas le cas, et la pratique est un cheval de bataille républicain fréquent. Selon NPR, cependant, Trump lui-même a fait soumettre son bulletin de vote par correspondance en Floride par un tiers en 2020.

DeSantis a également suggéré vendredi que la Floride pourrait avoir besoin de trouver des moyens de resserrer sa loi existante sur la correspondance des signatures, qui exige que la signature sur un bulletin de vote par correspondance ou un vote par correspondance corresponde à la signature de l’électeur déjà enregistrée.

«S’il doit y avoir des moyens de renforcer la vérification de la signature», a déclaré DeSantis, «alors nous devons le faire également.»

Les lois de vérification des signatures, cependant, peuvent être problématiques: les non-concordances de signatures peuvent être très subjectives, comme l’a rapporté David Graham de l’Atlantique l’année dernière, et les électeurs de couleur, entre autres données démographiques, voient souvent leurs bulletins rejetés à un taux beaucoup plus élevé que les électeurs blancs.

«La fraude est extrêmement rare», souligne Graham. «Le danger beaucoup plus grand est que les bulletins légitimes soient rejetés.»

Dans l’ensemble, les élections de 2020 en Floride – comme les élections tenues par tous les autres États – se sont déroulées sans irrégularités inhabituelles ni fraude radicale; on ne sait pas comment les propositions de DeSantis amélioreraient le système actuel.

Il est clair, cependant, qu’ils s’inscrivent parfaitement dans une tendance nationale à la suite du cycle électoral de 2020: après avoir perdu le contrôle non seulement de la présidence, mais du Sénat, les républicains de tout le pays s’emploient à rendre le vote plus difficile.

La solution républicaine pour perdre une élection est de rendre le vote plus difficile

Dans les mois qui ont suivi l’élection présidentielle, les législatures des États républicains se sont penchées sur la rhétorique sans fondement de Trump sur la fraude électorale et ont agi rapidement pour imposer de nouvelles restrictions de vote.

Plus précisément, selon un rapport de février du Brennan Center for Justice, «Trente-trois États ont présenté, pré-déposé ou reporté plus de 165 projets de loi restrictifs cette année (contre 35 projets de loi de ce type dans quinze États le 3 février 2020).»

Certains de ces projets de loi, comme une mesure en Géorgie qui mettrait fin au vote anticipé le dimanche, ciblent sans vergogne les électeurs noirs, qui ont joué un rôle majeur dans la revendication par les démocrates du contrôle du Sénat. Comme l’Atlanta Journal-Constitution l’a expliqué vendredi, le changement «porterait un coup dur aux églises noires qui accueillent dimanche les événements de sortie du vote« Souls to the Polls », au cours desquels les paroissiens sont transportés par les dirigeants de l’église vers les bureaux de vote. après les services.

D’autres, comme un projet de loi soutenu par les républicains en Arizona qui exigerait que tous les bulletins de vote par correspondance soient notariés, rendraient plus difficile pour quiconque de voter par correspondance.

De nombreux États où les républicains imposent de nouvelles restrictions électorales, notamment l’Arizona et la Géorgie, seront les sites de courses au Sénat compétitives en 2022.

Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, cherchera un mandat complet de six ans en 2022 après avoir remporté une élection spéciale en 2020, tout comme le sénateur de Géorgie Raphael Warnock, qui a remporté son siège lors d’un second tour des élections spéciales en janvier de cette année.

Et les républicains défendront des sièges en Pennsylvanie, au Wisconsin et dans l’Iowa – les trois États où les républicains se sont déplacés pour mettre en œuvre de nouvelles restrictions électorales – ainsi qu’en Floride, où le sénateur Marco Rubio sera réélu.

Malgré la vague de nouveaux projets de loi, cependant, il n’est pas certain que les républicains réussiront à faire adopter de nouvelles restrictions électorales. Dans certains États, comme la Pennsylvanie et le Wisconsin, les gouverneurs démocrates pourraient opposer leur veto à de tels changements.

Et même en Géorgie, où les républicains contrôlent le manoir du gouverneur ainsi que la législature, un stratège républicain anonyme a déclaré au Washington Post que de telles mesures pourraient se retourner contre eux. « Beaucoup de républicains ont toujours envie de faire des choses comme ça, mais ce n’est pas brillant », a-t-il déclaré. « Cela donne juste aux démocrates une batte de baseball avec laquelle nous battre. »

Au niveau national, les démocrates ont également leur propre plan pour élargir les droits de vote et protéger les électeurs: le John Lewis Voting Rights Act, qui porte le nom du défunt militant des droits civiques qui a représenté un district de Géorgie à la Chambre jusqu’à sa mort l’année dernière.

Selon le sénateur Patrick Leahy (D-VT), le projet de loi rétablirait des pans importants de la loi sur les droits de vote de 1965 – dont des parties ont été annulées par la Cour suprême en 2013 – afin de «protéger le droit de vote de tous les Américains. . »

Il y a aussi le For The People Act, qui a été réintroduit le premier jour du nouveau Congrès en 2021. S’il était adopté, le projet de loi élargirait le vote anticipé et par correspondance, faciliterait l’inscription au vote et mettrait fin aux partisans gerrymandering, entre autres changements.

« Vous savez que notre travail est loin d’être terminé, » Lewis mentionné en 2019. «Cela me rend triste. Cela me donne envie de pleurer quand les gens se voient refuser le droit de vote. Nous savons tous que ce n’est pas une question démocrate ou républicaine: c’est une question américaine.