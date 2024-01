Les Républicains de Floride rejettent le projet de faire payer les frais juridiques de Trump par les contribuables

“Ce projet de loi a été déposé le 5 janvier au milieu d’une primaire bondée, comprenant deux résidents de Floride”, a déclaré Garcia en réponse à DeSantis. « Ce qui me préoccupait, c’était la militarisation politique contre les candidats conservateurs, et même si @JimmyPatronis m’a présenté ce projet de loi à un moment où tous les candidats s’engageaient à faire campagne jusqu’aux primaires, il reste désormais un favori, et il peut se débrouiller tout seul. Je retirerai le projet de loi.

Environ 12 heures plus tôt, Garcia a déclaré dans un communiqué publié par le bureau de Patronis que « nous sommes au milieu d’un moment historique où nous assistons à une élection qui tente d’être volée par les procureurs de gauche, l’administration Biden ». et même les Blue States. Ils n’essaient pas de gagner par les urnes ; ils tentent d’empêcher le président Trump de participer aux élections en militarisant les tribunaux. Avoir un Floridien à la Maison Blanche est bon pour notre État – et tout ce que nous pouvons faire pour soutenir les candidats à la présidentielle de Floride, comme le président Trump, profitera non seulement à notre État, mais aussi à notre nation.

Il n’a jamais été clair si la législation – qui distribuerait de l’argent aux candidats à la présidentielle résidant en Floride et « soumis à une discrimination politique » – était destinée à aller très loin avant même que DeSantis n’annonce son opposition. Il n’y avait pas de proposition de loi complémentaire au projet de loi, et ce n’était pas quelque chose que les dirigeants législatifs républicains avaient promu au début de la session de cette année.

La présidente du Sénat Kathleen Passidomo, qui a soutenu Trump peu après que le gouverneur Ron DeSantis ait abandonné sa candidature à la présidence, s’était demandé si elle soutenait le projet de loi de Garcia.

« Le président Trump a les moyens de couvrir ses frais juridiques ; cependant, beaucoup de gens ne le font pas, ce qui préoccupe la sénatrice Garcia », a déclaré Passidomo dans un communiqué transmis par son bureau. « Vous devriez contacter la sénatrice Garcia au sujet de son projet de loi. Elle fait un excellent travail. Il n’est ni utile ni nécessaire que je me prononce sur chaque facture.

Trump est au centre de quatre affaires pénales distinctes, dont une affaire fédérale selon laquelle il aurait accumulé des documents classifiés dans sa résidence de villégiature du comté de Palm Beach et entravé les efforts des autorités fédérales pour récupérer les documents. Il fait également face à des accusations à New York pour avoir versé de l’argent à une star du porno, ainsi qu’à des accusations en Géorgie pour ingérence électorale. À Washington, Trump est accusé d’avoir tenté d’annuler les élections de 2020.

Nikki Fried, présidente du Parti démocrate de Floride, a fustigé les Républicains pour avoir poussé le projet de loi au lieu de travailler sur d’autres questions telles que les problèmes persistants d’accessibilité financière de l’État, y compris la crise de l’assurance des biens.

“Ce que cela vous montre, c’est à qui le GOP de Floride est fidèle, car ce n’est certainement pas le peuple de Floride”, a déclaré Fried dans un message texte. “Le projet de loi sur la carte de victime du sénateur Garcia est une honte et devrait enflammer tout Floridien soucieux de savoir où va l’argent de ses impôts.”

Patronis – qui est en charge des comptes du Trésor de Floride – a affirmé qu’il existe des raisons financières pour que les contribuables paient les frais juridiques de Trump.

“Si nous pouvons aider et soutenir un candidat de Floride à la Maison Blanche, c’est tout simplement une bonne chose d’un point de vue financier”, a déclaré Patronis. “De toutes les décisions prises par le gouvernement fédéral concernant les installations militaires, les routes, l’aide en cas de catastrophe, il est dans le meilleur intérêt de la Floride de s’assurer que son champion à la présidence ait une chance équitable à la Maison Blanche sans être renversé par certains. fausse chasse aux sorcières. De plus, si le gouverneur DeSantis tente à nouveau de tenter sa chance, il a déclaré qu’il pourrait lui aussi faire face aux mêmes difficultés juridiques auxquelles le président Trump est confronté.