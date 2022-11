Les républicains de Floride et du Missouri bloquent les observateurs fédéraux du ministère de la Justice des bureaux de vote

Les responsables républicains des États et locaux de Floride et du Missouri n’autoriseront pas les responsables du ministère de la Justice à se rendre dans les bureaux de vote pour surveiller le respect des lois fédérales, dans une controverse qui, à première vue, semble être un coup politique de la part des républicains impliqués.

Lors de chaque élection générale récente, le ministère de la Justice a envoyé du personnel dans certains comtés et villes pour vérifier si les lois fédérales sur le droit de vote sont respectées. Le Département l’a fait en 2016 sous Obama, en 2018 et 2020 sous Trump, et le fait maintenant en 2022 sous Biden.

Comme les années précédentes, les emplacements sur la liste incluent certains comtés clés dans des États swing comme la Géorgie, l’Arizona, le Nevada et la Pennsylvanie, ainsi que certains États et villes non compétitifs. Le ministère n’a pas expliqué pourquoi une juridiction particulière figurait sur la liste. Mais les sujets généraux sur lesquels ils pourraient se pencher incluent :

Les minorités raciales ou ethniques sont-elles victimes de discrimination ?

Dans les régions comptant de nombreux non-anglophones, les exigences linguistiques de la loi sur le droit de vote sont-elles respectées ?

Existe-t-il des aménagements et une accessibilité pour les électeurs handicapés ?

Les bulletins de vote provisoires sont-ils correctement proposés conformément à la loi Help America Vote Act?

Y a-t-il intimidation des électeurs?

Désormais, certains États, dont le Missouri et la Floride, ont des lois sur les personnes autorisées à entrer dans les bureaux de vote locaux. En règle générale, ce n’est pas un problème car les gouvernements des États ou locaux concluent des décrets de consentement avec le ministère de la Justice, donnant aux observateurs du MJ la permission d’entrer.

Le problème cette année est qu’au Missouri et en Floride, certains responsables républicains locaux n’ont pas accordé cette autorisation.

Selon le Missouri Independent, le DOJ a déclaré aux responsables locaux qu’ils avaient reçu des plaintes alléguant que le comté de Cole lors des élections précédentes n’avait pas fourni de machines à voter suffisamment accessibles aux électeurs handicapés. Ils ont demandé d’envoyer du personnel cette année pour surveiller la conformité.

Mais le greffier du comté de Cole, Steve Korsmeyer, a déclaré qu’il n’autoriserait pas les observateurs du DOJ à se rendre dans les bureaux de vote. Et le secrétaire d’État du Missouri, Jay Ashcroft, l’a soutenu, caractérisant même la proposition du DOJ comme “intimidant les électeurs du Missouri”.

Ensuite, la Floride a fait un geste similaire. Le secrétaire d’État Cord Byrd a déclaré que l’État ne répéterait pas les accords de consentement des années précédentes qui auraient permis aux observateurs du DOJ d’entrer dans les bureaux de vote, mais qu’ils étaient libres d’observer de l’extérieur.

Selon le New York Times, Byrd a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une décision politique car en 2020, les observateurs du DOJ n’étaient pas non plus autorisés dans les bureaux de vote. Mais c’était à cause de la pandémie de Covid-19. En 2018 et les années précédentes, l’État n’avait aucun problème à autoriser les observateurs.

Il n’y a probablement rien que les fonctionnaires fédéraux puissent faire pour faire entrer ces fonctionnaires dans ces bureaux de vote mardi. Mais s’ils ont ou obtiennent plus tard des preuves que les lois ont été enfreintes, ils peuvent enquêter sur ces juridictions. Et si les électeurs pensent qu’ils sont victimes de discrimination ou que les lois sont violées d’une manière ou d’une autre, le ministère de la Justice a des coordonnées disponibles sur son site Web.

Pourtant, les actions des républicains à elles seules ne suggèrent pas nécessairement qu’ils sont à la hauteur de tout méfait à l’intérieur de ces bureaux de vote – après tout, les observateurs locaux peuvent toujours entrer, c’est juste le gouvernement fédéral qui est interdit. Il est plus probable que les républicains locaux veulent une excuse pour se dresser contre l’administration Biden, et ils en ont trouvé une.