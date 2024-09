Les républicains de DeSantis, en Floride, remportent une victoire anticipée avant les élections de novembre

Les républicains de Floride remportent un premier tour de victoire.

Fort d’un avantage considérable en termes d’inscription sur les listes électorales et d’un contrôle total sur le gouvernement de l’État, le Parti républicain de Floride a rassemblé des donateurs et des partisans fortunés au Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood samedi soir. Ce rassemblement, surnommé « dîner de la victoire », a servi de prélude à ce que les républicains de Floride prédisent comme une élection historique en novembre, lorsque l’ancien président Donald Trump affrontera la vice-présidente Kamala Harris.

Autrefois État clé où républicains et démocrates se battaient bec et ongles pour les fonctions publiques, la Floride a basculé à droite ces dernières années. Le dîner de samedi, au cours duquel ont pris la parole des poids lourds républicains comme le gouverneur Ron DeSantis et le sénateur américain Rick Scott, s’est davantage concentré sur la course à la présidence que sur la nécessité pour le parti républicain d’accumuler les victoires dans les circonscriptions inférieures.

« La victoire est entre nos mains. L’avenir de l’Amérique est entre nos mains. Le destin de l’Amérique est entre nos mains et la prospérité de l’Amérique est dans nos cœurs et nos âmes », a déclaré Kimberly Guilfoyle, l’une des principales porte-parole de la campagne de Trump, qui est également fiancée au fils aîné de l’ancien président, Donald Trump Jr.

Kimberly Guilfoyle, substitut de l’ancien président Donald J. Trump, s’exprime lors du dîner de la victoire 2024 du Parti républicain de Floride, au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, le samedi 7 septembre 2024.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui s’est présenté sans succès à l’investiture républicaine pour la présidentielle et qui cherche maintenant à renforcer la candidature de Trump, a présenté la Floride comme un « terrain fertile pour les candidats républicains », affirmant que le GOP est presque Un avantage d’un million de personnes inscrit sur les listes électorales Les démocrates ont fait de cet État une victoire facile pour son parti.

« Les élections présidentielles – nous serions sur le fil du rasoir pour ce qui est de l’État de Floride », a déclaré DeSantis. « Eh bien, maintenant, nous avons plus d’un million de républicains inscrits de plus que de démocrates. »

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis se lève lors du serment d’allégeance au dîner de la victoire 2024 du Parti républicain de Floride, au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, le samedi 7 septembre 2024.

À un moment donné dans la soirée, la procureure générale de l’État, Ashley Moody, s’est elle-même surnommée « l’anti-Kamala », présentant la Floride comme un rempart contre la candidature du vice-président.

Bien que DeSantis ait exprimé peu d’inquiétude quant à l’issue finale de la course présidentielle, il a consacré la majeure partie de son discours à attaquer deux amendements constitutionnels proposés qui seront soumis au vote en Floride en novembre : l’un qui légaliserait la consommation récréative de marijuana et l’autre qui garantirait l’accès à l’avortement jusqu’à la viabilité du fœtus ou si cela est jugé médicalement nécessaire.

DeSantis a qualifié ces deux propositions de menaces pour la structure politique et morale de la Floride. Il a déclaré que la proposition sur la marijuana, surnommée l’Amendement 3, serait en réalité un cadeau aux grandes entreprises. Il a déclaré que l’autre proposition, l’Amendement 4, qui annulerait l’interdiction de l’avortement à six semaines de grossesse en Floride et élargirait l’accès à la procédure, était trop large et a exhorté même les défenseurs du droit à l’avortement à s’y opposer.

Le sénateur américain de Floride, Rick Scott, s’exprime lors du dîner de la victoire 2024 du Parti républicain de Floride, au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, le samedi 7 septembre 2024.

« C’est un mauvais amendement », a déclaré DeSantis. « Il ne devrait pas figurer dans la Constitution. Et c’est vrai si vous êtes pro-vie, mais honnêtement, même si vous ne l’êtes pas. »

Ces deux propositions pourraient être les plus grandes préoccupations des républicains en Floride cette année. Les sondages montrent tous deux avec le soutien de la majorité des électeurs. Pourtant, les républicains de Floride ont des raisons d’être confiants. Autrefois un État clé, les républicains ont accumulé ces dernières années un avantage considérable sur les démocrates en termes d’inscription des électeurs et ont un contrôle quasi total sur le gouvernement de l’État.

Les républicains ont néanmoins cherché samedi à éviter que leurs électeurs ne se montrent complaisants. Evan Power, le président du GOP de l’État, a exhorté les républicains à « se présenter comme si nous avions 10 points de retard ». DeSantis a mis en garde ses partisans contre le fait de croire que les victoires du GOP en Floride étaient déjà acquises.

« Il ne faut pas prendre cela pour acquis », a déclaré DeSantis. « Nous avons avancé dans cette direction à une vitesse telle que nous pouvons voir les choses se défaire. »