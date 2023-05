Les républicains de Caroline du Sud proposent de nouvelles restrictions à l’avortement

COLUMBIA, SC (AP) – Les républicains de Caroline du Sud imposent de nouvelles restrictions à l’avortement dans une tentative tardive de restreindre l’accès après l’échec d’une interdiction quasi totale le mois dernier.

Un projet de loi du Sénat qui interdirait l’avortement, sauf dans les premières semaines de grossesse, traverse rapidement la Chambre de Caroline du Sud, premier signe que les dirigeants républicains pourraient être sur le point de rétablir les limites adoptées en 2021 mais annulées par la Cour suprême de l’État.

L’effort a franchi deux obstacles mardi. Les législateurs ont avancé la proposition lors d’une réunion matinale du sous-comité avec une heure de commentaires publics et une réunion du comité complet d’une durée de plus de trois heures.

La mesure interdirait l’avortement lorsqu’une échographie détecte une activité cardiaque, vers six semaines et avant que la plupart des gens ne sachent qu’ils sont enceintes. Il comprend des exceptions pour les anomalies fœtales mortelles, le viol, l’inceste et la vie et la santé du patient jusqu’à 12 semaines. Les médecins pourraient faire face à des accusations de crime passibles d’une amende de 10 000 $ et de deux ans d’emprisonnement pour violation.

Mais le comité de la Chambre a voté mardi pour insérer de nombreuses dispositions de l’interdiction quasi totale ratée de la chambre. Le projet de loi décrit désormais des conditions médicales spécifiques telles que les grossesses extra-utérines et les fausses couches dans une liste d’exceptions à l’interdiction. Il exige également que les pères paient une pension alimentaire rétroactive à partir de la conception et couvrent la moitié de toutes les dépenses médicales.

Le chef de la majorité républicaine, David Hiott, a déclaré que les négociateurs du Sénat avaient approuvé les changements. Mais un deuxième passage au Sénat n’est pas garanti.

Cette décision intervient deux semaines après que les cinq seules femmes du Sénat de Caroline du Sud ont fait obstruction à un projet de loi interdisant presque tous les avortements, et six républicains ont aidé à vaincre toute chance qu’il devienne loi cette année.

Deux des trois femmes républicaines ont assisté aux délibérations du mardi matin. Tous les trois ont déclaré à l’Associated Press qu’ils ne soutenaient aucun changement.

« Nous n’avons pas à tout mettre dans l’évier de la cuisine avec cette chose », a déclaré le sénateur d’État Penry Gustafson. « Faisons-le franchir la ligne d’arrivée afin que nous puissions réduire les avortements. »

Elle a déclaré que les républicains de la Chambre auraient dû adopter le projet de loi original du Sénat plus tôt cette année.

La sénatrice d’État Sandy Senn a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que la nouvelle version soit adoptée par le Sénat, mais elle a ajouté que « des choses plus folles se sont produites ».

« Nous leur avions dit que si vous voulez qu’il soit adopté, ne bougez pas un point-virgule », a déclaré Senn, qui a voté contre le projet de loi en février. «Il s’agissait de changements très, très substantiels. Donc, oui, nous allons faire de l’obstruction.

Le projet de loi fait maintenant face à un vote complet de la Chambre avant de retourner au Sénat. La session doit se terminer le 11 mai. Mais le gouverneur républicain Henry McMaster a déclaré qu’il exercerait son pouvoir de rappeler les législateurs la semaine prochaine s’ils ne remplissent pas un certain nombre de priorités du GOP.

L’avortement reste légal jusqu’à 22 semaines de grossesse en Caroline du Sud. L’Assemblée générale conservatrice n’a pas été en mesure de parvenir à un accord sur le moment d’interdire l’avortement après que la Cour suprême de Caroline du Sud a statué 3 contre 2 en janvier qu’une interdiction de 2021 lorsqu’une activité cardiaque est détectée violait le droit de l’État à la vie privée.

Les dirigeants républicains espèrent que les nouvelles restrictions résisteront à un examen juridique après avoir modifié le libellé de la mesure et voté en février sur un nouveau juge à la Cour suprême de l’État.

Un banc entièrement masculin entendrait toute contestation qui parviendrait au plus haut tribunal de l’État. Le juge Gary Hill a remplacé la seule femme juge, Kaye Hearn, qui avait atteint l’âge obligatoire de la retraite et qui a rédigé l’opinion principale dans la décision d’avortement.

Le représentant de l’État républicain Jay Jordan a souligné mardi que les juges avaient renvoyé la balle « dans notre cour » pour élaborer une nouvelle loi à leur intention.

Le représentant de l’État démocrate, Spencer Wetmore, a accusé ses collègues d’avoir également remanié la Cour suprême de Caroline du Sud. La Jordanie a répondu que tous les tribunaux changent de composition.

Le débat du comité a duré tard dans la soirée alors que les républicains ont vaincu les tentatives d’étendre la couverture de Medicaid ou de réduire la pénalité pour les médecins. Les démocrates ont déclaré que menacer les professionnels de la santé de poursuites pour crime les éloignerait d’un État où 15 comtés n’ont déjà pas d’OB-GYN.

Un autre amendement rejeté aurait élargi les exceptions pour les « anomalies fœtales graves » et pas seulement les « anomalies fœtales mortelles ».

Une femme de Charleston avait témoigné que les avocats de l’hôpital avaient déterminé qu’un défaut de santé compliqué découvert en juillet dernier lors de son examen anatomique de 18 semaines ne comptait pas comme une « anomalie fœtale mortelle ». Jill Hartle a déclaré que les restrictions imposées par les législateurs ajoutaient au stress d’une « décision atroce » en la forçant à obtenir des soins d’avortement à Washington, DC

« Si ces interdictions continuent d’être imposées, il s’agit de la plus grande violation de la vie privée qu’un gouvernement pourrait imposer », a déclaré Hartle. « Le Parti républicain avec lequel je m’alignais voulait moins de gouvernement. Mais ces factures sont un contrôle total.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press