Les républicains de Caroline du Nord parviennent à un accord pour financer les bons d’études pour les écoles privées, nécessitant la coopération de l’ICE

Les législateurs de Caroline du Nord ont annoncé vendredi un accord sur un projet de loi qui comprend un financement accru pour les bons d’études dans les écoles privées et une législation qui obligera les shérifs à se conformer aux demandes de détention des immigrants fédéraux.

Ce projet de loi intervient plusieurs mois après que les législateurs n’aient pas réussi à négocier un projet de loi d’ajustement budgétaire avant d’ajourner la session législative à la fin du mois de juin. Les républicains ont déclaré qu’ils voteraient sur le projet de loi lundi et mercredi.

Le « mini budget » sur lequel les dirigeants du parti républicain se sont mis d’accord fournira 463 millions de dollars supplémentaires en fonds de bons d’études pour résorber les 55 000 familles en attente d’une bourse d’études. La majorité des familles sur la liste d’attente n’auraient pas été éligibles à un bon d’études pour les écoles privées avant la suppression des limites de revenus.

Selon le revenu familial, les familles recevront entre 3 360 $ et 7 468 $ par enfant pour couvrir les frais d’école privée.

L’accord budgétaire prévoit de fournir un financement à chaque nouveau demandeur de bourse d’études Opportunity qui fréquente une école privée à partir du 1er octobre. Les écoles privées seraient tenues de rembourser les frais de scolarité précédemment payés par les bénéficiaires de bons pour le semestre d’automne.

Coopération ICE

L’essentiel du projet de loi 10 de la Chambre, un projet de loi exigeant que les shérifs coopèrent avec les services américains de l’immigration et des douanes, qui est une priorité de longue date pour les républicains, est également inclus dans ce projet de loi.

La loi de l’État oblige déjà les shérifs à essayer de déterminer le statut juridique des personnes qu’ils arrêtent et à informer l’ICE s’ils ne peuvent pas le faire. Mais ils ne sont pas obligés d’accepter les demandes de détention d’immigrants de l’agence fédérale – des demandes de détention d’une personne qui a été arrêtée et qui est soupçonnée de se trouver illégalement dans le pays, jusqu’à 48 heures, pour donner aux agents de l’ICE le temps de venir prendre possession de la personne.

C’est le principal changement que le projet de loi HB 10 apporterait et qui est inclus dans le nouveau projet de loi budgétaire : exiger des shérifs qu’ils se conforment à ces demandes de détention.

Le projet de loi 10 de la Chambre était la troisième itération de la législation que les républicains tentaient de faire adopter depuis 2019, en réponse aux shérifs des comtés majoritairement démocrates arrivés au pouvoir en 2018, qui s’étaient engagés à réduire ou à mettre fin à la coopération avec les services américains de l’immigration et des douanes.

Financement des collèges communautaires

L’accord comprend également 64 millions de dollars de fonds récurrents pour soutenir les collèges communautaires qui connaissent une croissance des inscriptions.

Les collèges communautaires et les universités publiques de Caroline du Nord sont financés à terme échu, ce qui signifie que le montant du financement de l’État qu’ils reçoivent est lié aux inscriptions de l’année précédente. Presque tous les 58 collèges communautaires de l’État ont connu une croissance des inscriptions l’année dernière, créant un besoin de financement pour soutenir les étudiants supplémentaires.

Au Durham Technical Community College, par exemple, les inscriptions ont augmenté de 9 % l’an dernier, soit la troisième plus forte croissance de tous les collèges communautaires de l’État. Cette croissance se traduit par un besoin supplémentaire de plus de 3,1 millions de dollars pour l’année universitaire en cours.

Mais sans accord budgétaire adopté cet été, les collèges communautaires utilisent le même niveau de financement prévu dans le budget de deux ans adopté par les législateurs l’automne dernier, sans fonds supplémentaires pour la croissance des inscriptions. Cela a créé une pénurie de ressources sur les campus cet automne, a déclaré le président de Durham Tech, JB Buxton, au N&O jeudi.

« Nous sommes en mesure de gérer le budget actuellement en n’investissant pas dans de nouveaux équipements pour les salles de classe, en gardant les fournitures au strict minimum, en ne procédant à aucune nouvelle embauche, sauf si elle concerne des domaines d’enseignement essentiels », a déclaré Buxton.

Le moment choisi pour l’accord budgétaire est une bonne chose pour les universités. Comme il devrait être adopté en septembre, les universités pourront planifier le semestre de printemps en sachant qu’elles recevront des fonds supplémentaires. Buxton a déclaré que la situation aurait été encore plus désastreuse si l’accord n’avait pas été conclu avant novembre, comme le suggère la résolution d’ajournement de l’Assemblée législative de juin, ce qui indiquait que les projets de loi budgétaires ne seraient pas examinés avant le 19 novembre.

« Nous savons qu’en septembre, nous pourrons prendre de bonnes décisions pour le printemps », a déclaré Buxton. « Nous savons qu’en novembre et décembre, nous sommes déjà en retard et que nous avons peut-être déjà décidé de ne pas proposer certaines sections, puis nous espérons pouvoir les reconstituer plus tard, ce qui constitue un véritable défi pour les étudiants qui cherchent à poursuivre ou à terminer certains cours. »

L’accord budgétaire ne prévoit pas de financement supplémentaire pour le système UNC, qui comprend les 16 universités publiques de l’État. Le système universitaire avait notamment demandé à la législature de fournir plus de 46 millions de dollars en financement des inscriptions sur ses campus, plus 5 millions de dollars supplémentaires pour atténuer les pertes de financement causées par la baisse des inscriptions à l’UNC Pembroke et à l’Université d’État de Winston-Salem.

Un porte-parole du système UNC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi.

Les inscriptions au primaire et au secondaire augmentent

L’accord budgétaire prévoit également 95 millions de dollars supplémentaires pour la croissance des effectifs des écoles publiques de la maternelle à la terminale. Tout comme pour les collèges communautaires, l’État finance désormais les écoles publiques en souffrance.

Le financement était auparavant basé sur les effectifs prévus pour l’année scolaire en cours. Comme il est désormais basé sur les effectifs de l’année précédente, il faut prévoir des fonds pour couvrir les augmentations d’effectifs.

« Cet accord répond à la demande accrue de bourses d’études et comprend le financement nécessaire à l’augmentation des inscriptions dans les écoles publiques.« s », a déclaré le chef du Sénat, Phil Berger, dans un communiqué.