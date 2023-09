Les républicains critiquent l’administration Biden pour un accord d’échange de prisonniers avec l’Iran

WASHINGTON — Les républicains expriment leur indignation face à la décision de l’administration Biden de procéder à un échange de prisonniers avec l’Iran, accusant le président Joe Biden d’avoir payé une rançon à un État mondial parrain du terrorisme.

L’administration a informé le Congrès lundi qu’elle avait donné suite à l’accord, qui impliquait l’émission d’une dérogation qui donnerait à Téhéran 6 milliards de dollars de revenus pétroliers que les États-Unis avaient gelés par le biais de sanctions.

Aux termes de l’accord, l’administration libérera cinq Iraniens détenus aux États-Unis et, en échange, l’Iran libérera cinq Américains détenus par Téhéran.

L’ancien président Donald Trump s’en est pris à Biden dans un poste mardi sur Truth Social.

« Alors, mettons les choses au clair ! Nous avons fait un COMMERCE d’otages avec l’Iran. Nous leur avons donné 5 personnes très dures et intelligentes qu’ils voulaient désespérément. Nous avons également récupéré 5 personnes MAIS nous leur avons également donné 6 MILLIARDS DE DOLLARS ! Quelle somme Le Crooked Joe Biden obtient-il un pot-de-vin ? Est-ce que quelqu’un réalise combien d’argent représentent 6 milliards de dollars ? »

Trump a affirmé que lorsqu’il était président, il avait obtenu la libération de 58 otages « pour un argent ZÉRO ». Il a déclaré que le nouvel accord crée un « terrible précédent » et a suggéré que les républicains devraient invoquer le 25e amendement pour destituer Biden de ses fonctions, car il a déclaré que le président était « INCOMPÉTENT ».

Pour faire avancer l’accord, le secrétaire d’État Antony Blinken a accordé la semaine dernière une dérogation aux banques internationales pour autoriser le transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés de la Corée du Sud vers le Qatar. L’accord permet à l’Iran d’utiliser les fonds pour acheter de la nourriture, des médicaments et d’autres articles humanitaires autorisés par les sanctions économiques américaines.

Certains républicains ont déclaré que l’accord de l’administration encouragerait les ennemis des États-Unis à prendre davantage d’Américains en otages.

« Je suis toujours heureux lorsque les Américains sont libérés de captivité » tweeté La sénatrice Lindsey Graham, RS.C. « Cependant, cet accord incitera des régimes voyous, comme l’Iran, à prendre encore plus d’Américains en otage. L’ayatollah et ses acolytes sont des terroristes et représentent véritablement un État terroriste. »

Le sénateur John Thune, RS.D., a tweeté : « Les États-Unis devraient poursuivre leurs efforts sans relâche pour ramener chez eux les Américains détenus, mais l’Iran comptera désormais des palettes de rançons, plaçant ses dirigeants dans une meilleure position pour développer une arme nucléaire et financer des terroristes. Et le prix à payer pour libérer les otages américains ne fera qu’augmenter. »

La représentante Elise Stefanik, RN.Y., présidente de la Conférence républicaine de la Chambre, tweeté que les politiques de Biden « enhardissent nos adversaires tout en mettant en danger la sûreté et la sécurité des Américains ». Elle a déclaré que lorsque les contours de l’accord ont été annoncés, elle s’est jointe au leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, R-La., et au représentant Michael McCaul, R-Texas, pour exiger des réponses de l’administration, mais a déclaré que leur demande avait été « ignorée ». »

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, allégué àhumide que Biden avait conclu un « accord nucléaire secret avec le régime iranien » et que celui-ci était « caché au Congrès et au peuple américain ».

« L’administration Biden doit garder son accord secret car s’ils le divulguent, la loi les oblige à se présenter au Congrès et à le défendre, et cet apaisement est totalement indéfendable », a-t-il écrit, sans fournir de preuves de ses affirmations ou d’autres détails. « Au lieu de cela, ils continueront à mentir sur leur politique jusqu’à ce que le Congrès les oblige à faire autrement. »

L’administration a toutefois informé le Congrès des mesures prises dans le cadre de l’accord et a déclaré que des séances d’information supplémentaires étaient déjà prévues pour cette semaine.

Un certain nombre de législateurs républicains ont également critiqué l’administration pour avoir divulgué les derniers développements à l’occasion du 22e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre.

Dans un déclaration, McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré que l’accord « crée une incitation directe pour les adversaires américains à procéder à de futures prises d’otages. Il est particulièrement flagrant que cela ait lieu la même semaine que les anniversaires du 11 septembre – comme L’Iran héberge activement le chef d’Al-Qaïda et l’assassinat de Mahsa Amini par la soi-disant « police de la moralité » iranienne. L’administration fait preuve d’une faiblesse qui ne fait que mettre encore davantage en danger les Américains et les peuples épris de liberté à travers le monde. »

« Joe Biden a d’abord utilisé le 11 septembre comme excuse pour fuir l’Afghanistan », tweeté Le sénateur Tom Cotton, R-Ark. « Maintenant, il profane cette journée en payant une rançon au pire État sponsor du terrorisme au monde. C’est honteux. »

Les attentats terroristes du 11 septembre n’ont pas été perpétrés par l’Iran, mais par des membres d’Al-Qaïda, pour la plupart des ressortissants saoudiens.

L’accord devrait être finalisé ce mois-ci, a déclaré un haut responsable de l’administration. Une porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré lundi qu’« aucun individu n’a été ni ne sera libéré aux États-Unis cette semaine ».

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dans une nouvelle interview avec Lester Holt de NBC News à Téhéran que son gouvernement déciderait de la manière dont il dépenserait les 6 milliards de dollars de fonds précédemment gelés.

La banque centrale du Qatar supervisera les fonds, que l’Iran ne pourra utiliser qu’à des fins humanitaires, comme le permettent les sanctions américaines, ont indiqué des responsables américains.

Mais au cours de l’entretien, Raisi a déclaré que l’Iran aurait « l’autorité » sur la manière dont les fonds seraient dépensés. « Cet argent appartient au peuple iranien, au gouvernement iranien, donc la République islamique d’Iran décidera quoi faire de cet argent », a-t-il déclaré, selon un traducteur du gouvernement iranien.

Ni la Maison Blanche ni le Département d’État n’ont immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires sur la réaction du Parti républicain.