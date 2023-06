Les républicains criant au loup sur Hunter Biden ont nui à leur propre cause

« Offre chérie ! « Une justice à deux vitesses ! « Simple contravention !

Les républicains avaient leurs lignes d’applaudissements prêtes mardi lorsque le fils de Joe Biden, Hunter, a conclu un accord de plaidoyer pour les impôts impayés et la possession d’armes à feu alors qu’il était toxicomane, ce qui est susceptible de le garder hors de prison.

Mais le Grand Old Party est comme le Boy Who Cried Wolf. Il a produit tant d’allégations sauvages contre la «famille du crime Biden» que son moment d’indignation pharisaïque risque de se perdre dans le bruit.

Les familles des présidents font inévitablement partie du paquet politique, souvent vues à leurs côtés lors d’événements de campagne ou d’occasions d’État. Il y a eu des scandales passés impliquant le frère de Richard Nixon, Don, qui a été sauvé de la faillite par l’homme d’affaires excentrique Howard Hughes, le fils de George HW Bush, Neil, qui a dirigé une épargne et un prêt ratés, et le demi-frère de Bill Clinton, Roger, qui a passé du temps en prison. pour une condamnation pour cocaïne.

Dans de tels cas, il serait raisonnable pour tout observateur neutre de se demander si la famille du commandant en chef a reçu un traitement spécial.

Le dossier du tribunal de mardi a montré que Hunter, 53 ans, plaidera coupable d’avoir omis de payer plus de 100 000 $ d’impôts en 2017 et 2018 après avoir gagné plus de 1,5 million de dollars chaque année. Il évite donc le spectacle politiquement cauchemardesque d’un procès et il est peu probable qu’il passe du temps en prison en raison du montant de la perte fiscale, de son statut de primo-délinquant et de sa volonté d’assumer la responsabilité de ses actes.

Les experts juridiques ont été moins choqués que les républicains l’auraient souhaité. L’ancien procureur fédéral Neama Rahmani, président de West Coast Trial Lawyers, a déclaré: «Les accords de plaidoyer sont très courants dans les affaires fédérales, seul un très petit nombre d’entre eux étant effectivement jugé – environ 2% seulement. Les accords conclus aussi rapidement sont beaucoup moins courants et les accords de déjudiciarisation sont encore plus rares, mais ces types d’accusations sont généralement résolus dans le cadre d’accords de plaidoyer, donc je ne trouve pas cela inhabituel.

Hunter a également conclu un accord de probation avec le ministère de la Justice qui pourrait lui permettre d’éviter une condamnation pour possession illégale d’un revolver Colt Cobra dans le Delaware en octobre 2018 tout en « sachant qu’il était un utilisateur illégal et accro à une substance contrôlée ».

L’ancienne procureure fédérale Christine Adams, associée chez Adams, Duerk & Kamenstein, basée à Los Angeles, a déclaré: «Il n’est pas rare que le DoJ [Department of Justice] pour conclure ce genre d’ententes. Lorsque les crimes sont liés uniquement à la dépendance de quelqu’un et non à un stratagème plus vaste et que l’individu est un délinquant pour la première fois, le DoJ peut prendre ces facteurs en compte et proposer à l’individu une déjudiciarisation avant le procès.

Il convient également de noter que les accusations résultent d’une enquête de cinq ans menée par David Weiss, l’avocat américain du Delaware – nommé par l’ancien président Donald Trump.

Comme on pouvait s’y attendre, cependant, les républicains ont crié au scandale, arguant que Hunter – qui a travaillé comme lobbyiste, avocat, consultant auprès de sociétés étrangères, banquier d’investissement et artiste – avait reçu un traitement favorable à cause de son père.

Trump, récemment inculpé d’accusations pénales fédérales pour avoir illégalement conservé des documents de sécurité nationale lorsqu’il a quitté ses fonctions, a écrit sur sa plateforme Truth Social : « Wow ! Le DOJ corrompu de Biden vient d’éliminer des centaines d’années de responsabilité pénale en donnant à Hunter Biden un simple « ticket de circulation ». Notre système est CASSÉ ! »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, également candidat à la présidence, a dénoncé «l’accord amoureux» et a tweeté que si Biden «n’était pas lié à la classe d’élite de DC, il aurait été mis en prison il y a longtemps».

De telles attaques ont été amplifiées à l’infini par Fox News, des médias de droite et des commentateurs tels que Tucker Carlson, établissant une fausse équivalence avec le cas extrêmement différent de Trump. Notamment, Hunter Biden n’a jamais été un fonctionnaire.

Le membre du Congrès James Comer, président républicain du comité de surveillance de la Chambre des représentants, a promis de continuer à enquêter sur Hunter et le reste de la famille – tout en fermant les yeux sur les allégations selon lesquelles les enfants de Trump Ivanka, Don Jr et Eric et son gendre Jared Kushner ont profité de leur séjour à la Maison Blanche.

Mais les républicains ont prouvé leur pire ennemi en inondant la zone d’attaques contre Hunter, ce qui rend difficile de discerner les préoccupations légitimes des théories du complot folles concernant ses relations commerciales en Chine et en Ukraine.

James Comer a juré de continuer à enquêter sur Hunter. Photographie : Stephanie Scarbrough/AP

La fixation semble une sorte de déplacement. Les républicains n’ont jamais trouvé de cibles aussi riches que Barack Obama, le premier président noir, ou Hillary Clinton, qui visait à être la première femme présidente. Biden n’a jamais excité la base de la même manière. Hunter et ses problèmes sont un piètre substitut.

Les délires de Trump à propos de l’ordinateur portable de Hunter lors des élections de 2020 n’ont pas réussi à capturer la magie noire de « Enfermez-la! » quatre ans plus tôt. Les républicains ont cherché à soulever des questions sur la connaissance de Biden des activités de son fils en Ukraine et en Chine, mais n’ont jamais établi de lien convaincant.

Lorsque Hunter a décrit dans un mémoire de 2021 traitant de problèmes de toxicomanie, y compris la consommation de crack et l’alcoolisme, les tentatives républicaines de l’exploiter à nouveau se sont retournées contre lui. De nombreux électeurs ont haussé les épaules ou ont exprimé de l’empathie, peut-être en lien avec les luttes dans leur propre famille.

Néanmoins, les attaques constantes pourraient avoir des conséquences néfastes sur Biden, qui incarne la maxime selon laquelle le chagrin est le prix que nous payons pour l’amour. Son fils Beau est décédé en 2015 d’un cancer et sa fille Naomi Biden est décédée en bas âge après un accident de voiture qui a également tué la première femme de Biden.

Ses deux enfants survivants, Hunter et Ashley, seraient normalement un atout pour la campagne électorale. Ashley a pris la parole la semaine dernière lors du concert Juneteenth sur la pelouse sud de la Maison Blanche; Biden a déclaré: « Elle est l’amour de ma vie et la vie de mon amour. » Mais Hunter risque de devenir une distraction, plus capricieux Prince Hal que l’acier Henry V.

Interrogé sur lui mardi, le président a simplement répondu : « Je suis très fier de mon fils. »