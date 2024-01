Les Républicains craignent que les troubles qui ravagent les États partis ne nuisent au Parti républicain lors du scrutin de 2024.

CNN

—



Les responsables du parti républicain craignent de plus en plus que le dysfonctionnement croissant d’un ensemble de partis républicains d’État ne mette en péril les chances du GOP en 2024, allant jusqu’à laisser l’éventuel candidat républicain à la présidentielle paralysé sur l’infrastructure du parti dans les États clés du champ de bataille.

Ces inquiétudes s’appuient sur les récentes évictions de deux présidents du Parti républicain en 2007. Michigan et Floride, ainsi que des finances dangereusement basses, des affrontements idéologiques et des scandales personnels qui ont entravé les partis dans ces États, ainsi qu’en Arizona et en Géorgie. Et au Nevada, le parti a dû faire face aux conséquences de l’inculpation de son président et de son vice-président dans une affaire de faux électeurs en 2020. Chacun de ces États est appelé à jouer un rôle essentiel dans les courses de 2024 pour le contrôle de la Chambre des représentants, du Sénat et même de la présidence.

“Je pense que cela va poser un problème”, a déclaré Oscar Brock, membre du Comité national républicain du Tennessee. “Chaque fois que vous aurez un État parti dysfonctionnel et souffrant de problèmes financiers – qui s’accompagnent de dysfonctionnements – vous aurez du mal à mener une campagne unifiée à l’automne pour élire les Républicains.”

Ce dysfonctionnement a incité certains responsables républicains locaux et nationaux à réfléchir à des moyens de contourner la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les États parties. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, après s’être disputé avec les loyalistes de l’État alliés à l’ancien président Donald Trump, a créé sa propre organisation pour contourner les efforts de collecte de fonds du parti. Dans des États comme l’Arizona, la Géorgie et le Wisconsin, les républicains se sont davantage appuyés sur des groupes nationaux extérieurs comme Americans for Prosperity ou Turning Point USA pour remplir certains des rôles qui rendaient auparavant les partis étatiques essentiels. Et dans certains cas, les États parties ont été gravement lésés par un effort organisé appelé « stratégie de quartier » insérer des militants marginaux et des négationnistes des élections aux postes de direction des partis locaux.

Le chaos motive les républicains à chercher ailleurs pour remplir le rôle que jouent habituellement les partis étatiques, a déclaré Ron Kaufman, membre du Comité national républicain du Massachusetts.

« Le RNC a constitué la meilleure banque de données de l’histoire du parti. Et les États parties s’appuient sur le RNC et nous leur envoyons les données. Nous avons donc les données. Il s’agit de savoir à qui nous l’expédions, pour ainsi dire », a déclaré Kaufman. “Si un parti n’est pas capable de tenir ses promesses, nous devrons prendre une direction différente en conjonction avec une campagne présidentielle.”

Au cours des dernières semaines, deux présidents de partis politiques ont été démis de leurs fonctions par des responsables républicains locaux. Plus tôt ce mois-ci, les républicains de Floride ont voté pour destituer le président Christian Ziegler de ses fonctions dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle déclenchée par un scandale sexuel. Quelques jours plus tôt au Michiganla présidente Kristina Karamo a été renversée par les responsables locaux du parti après des mois de querelles internes, de financements médiocres et de fractures internes.

Dans un courriel adressé à CNN, le président du Parti républicain de Floride, Evan Power, a déclaré que la destitution de son prédécesseur n’avait pas porté atteinte de manière irréversible au parti.

« Le Parti républicain de Floride a agi rapidement et efficacement pour destituer et remplacer notre président. Le Florida Party est unifié et prêt à gagner gros en 2024 ! » il a dit.

De même, le Parti républicain du Michigan a déclaré dans un communiqué distinct : « Comme pour toute famille ou organisation, il y aura des désaccords et des débats. Le Parti républicain du Michigan va de l’avant avec une unification renouvelée de son esprit et de son objectif pour remporter davantage d’élections en 2024. »

L’ensemble des Républicains du Michigan qui ont voté pour évincer Karamo ont déclaré peu de temps après qu’ils prévoyaient d’intenter une action en justice qui gelerait les actifs et les opérations du parti alors que la lutte pour sa direction se poursuit. Les partisans de Karamo, quant à eux, ont organisé leur propre vote pour la conserver à la présidence. Et cette semaine, les opposants à Karamo ont reçu des lettres de cessation pour les empêcher de « faire un usage non autorisé des marques du MIGOP et du Parti républicain du Michigan », selon un communiqué de presse publié jeudi par le Parti républicain du Michigan.

Tous les partis en désarroi ne se trouvent pas dans cette situation en raison des efforts visant à retirer le siège. Au Nevada, le président et le vice-président faisaient partie d’un groupe de six responsables républicains inculpés pour leur implication dans un faux stratagème électoral lors de l’élection présidentielle de 2020. Les républicains s’inquiètent également du fait que, début janvier, le district scolaire du comté de Clark n’avait pas encore approuvé les demandes de 50 lieux de caucus demandées par le Parti républicain du comté de Clark. Le problème est qu’à moins d’un mois du caucus des électeurs du Nevada, une grande partie des électeurs républicains n’ont pas ou n’auront pas d’endroit où aller si les demandes ne sont pas approuvées dans le plus grand comté de l’État, qui est domicile à Las Vegas.

Un responsable du Parti républicain du Nevada n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Et dans l’Arizona voisin, le président Jeff DeWit s’est retrouvé en désaccord avec les républicains sur une proposition visant à organiser la primaire présidentielle de cet État un jour en 2024. DeWit et le parti de l’État ont finalement rejeté cette proposition, alimentant les tensions entre les républicains alignés sur Trump à Maricopa. Le comté plaide pour les changements et DeWit et les autres républicains s’y opposent. DeWit a également plaidé auprès du Comité national républicain pour obtenir une aide financière afin de tenter de renflouer les caisses du parti, selon un républicain de l’Arizona connaissant ces discussions. DeWit a rencontré personnellement la présidente du RNC, Ronna McDaniel, et l’équipe de DeWit lui a envoyé des budgets pour expliquer pourquoi ils avaient besoin d’aide, a déclaré le républicain de l’Arizona.

En octobre, le parti a déclaré avoir collecté plus de 340 000 dollars au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 348 % par rapport au dernier trimestre analogue de 2019.

Un républicain de l’Arizona lié au parti de l’État a écarté la possibilité que tout conflit financier ou interne ait mis à genoux la capacité du GOP de l’État à faire son travail.

« Le parti devrait faire en réalité deux choses : gérer les communications et financer les procédures juridiques. [sic] se défendre parce que le parti peut engager n’importe quel procès et se mettre au milieu de n’importe quoi », a déclaré le républicain.

En Géorgie, Kemp a dû créer une certaine distance entre lui et le Parti républicain de l’État. Le gouverneur interagit rarement avec l’État partie, selon trois républicains connaissant cette relation. Un agent républicain de Géorgie connaissant les démarches de Kemp a déclaré : « Nous gardons nos interactions au minimum. »

La division entre Kemp et les Républicains de l’État parti plus favorables à MAGA est enracinée dans leurs sentiments envers Trump ; Kemp a été l’un des rares gouverneurs au franc-parler disposé à s’affronter avec l’ancien président. Kemp s’est également disputé avec les responsables du parti de l’État au sujet de la couverture des frais juridiques pour l’ensemble des électeurs suppléants de 2020 qui ont soutenu à tort que Trump avait effectivement remporté les élections de 2020.

Kemp et les principaux républicains de l’État parti se sont également disputés pour obtenir leur soutien lors des élections de mi-mandat de 2022, a déclaré le responsable républicain de Géorgie. L’agent a cependant souligné que « c’est surtout dans l’appareil d’État du GOP » que Kemp évite.

“Nous avons organisé un événement local du GOP”, a déclaré l’agent.

En 2021, les républicains de Géorgie ont adopté une loi établissant des comités de direction à la disposition du gouverneur et du lieutenant-gouverneur ainsi que des caucus dans les deux chambres de la législature de l’État. Ces comités de direction peuvent collecter des fonds illimités. Kemp a utilisé son Comité de direction des Géorgiens d’abord, comme véhicule de collecte de fonds politique opérant en dehors des canaux habituels du parti républicain de l’État.

Il n’est pas rare que des bouleversements surviennent au sein d’un État parti, notamment entre factions opposées. Ce n’est pas non plus la première fois que des présidents d’État sont évincés. Mais le fait qu’une poignée d’États partis connaissent tous de graves problèmes internes moins d’un an avant une élection présidentielle dans des États essentiels à la victoire de tout candidat républicain a déclenché la sonnette d’alarme parmi les responsables vétérans du parti républicain.

“Le travail du Parti républicain, le travail du Parti démocrate, le travail de tout parti est de faire élire son candidat, que vous l’aimiez ou non”, Jason Shepherd, militant républicain de longue date de Géorgie et ancien président du Parti républicain du comté de Cobb. , dit. « Si vous n’aimez pas le candidat et ne parvenez pas à le faire élire, vous devez alors vous retirer de votre position de parti, que vous soyez démocrate ou républicain. Mais il s’agit d’une seule personne, donc ceux d’entre nous qui sont impliqués dans le parti depuis – dans mon cas, 30 ans – sont frustrés par le fait que nous n’accordons pas le bénéfice du doute à nos électeurs primaires et que le parti essaie de manipuler le processus pour choisir qui veut la direction du parti.

…