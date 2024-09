Les républicains contestent la décision de la Caroline du Nord qui permet aux étudiants de montrer la carte d’identité mobile de l’université

RALEIGH, Caroline du Nord — Le Parti républicain a intenté jeudi un procès contre le conseil électoral de Caroline du Nord pour empêcher les étudiants et les employés de l’université publique phare de l’État de proposer une identification numérique comme moyen de se conformer à une loi relativement nouvelle sur l’identification des électeurs par photo.

Le Comité national républicain et la Caroline du Nord ont déposé une plainte devant la Cour supérieure du comté de Wake trois semaines après la majorité démocrate au Conseil d’État des élections. a approuvé la « Mobile UNC One Card » généré par l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill comme pièce d’identité éligible.

La loi stipule que les cartes d’identité éligibles doivent répondre à plusieurs exigences en matière de photographie et de sécurité pour être approuvées par le conseil. La carte d’identité numérique de l’UNC-Chapel Hill, qui est facultative pour les étudiants et le personnel et disponible sur les téléphones Apple, marque la qualification de la première carte d’identité de ce type publiée à partir du smartphone d’une personne.

Les groupes républicains ont déclaré que la loi de l’État exige clairement que chacune des nombreuses catégories d’identification autorisées – des permis de conduire aux passeports américains et aux cartes d’identité universitaires et militaires – soit uniquement sous forme physique.

La loi ne permet pas au conseil d’État « d’élargir les circonstances de ce qui constitue une carte d’identité d’étudiant acceptable, au-delà d’un objet tangible et physique, à quelque chose que l’on trouve uniquement sur un système informatique », peut-on lire dans la poursuite.

Le parti républicain de l’État et le parti national soutiennent dans le procès que l’extension unilatérale par le conseil de l’obligation de présenter une pièce d’identité avec photo avant l’inscription et l’acceptation des électeurs dans les bureaux de vote en personne « pourrait permettre à des centaines ou des milliers d’électeurs inéligibles » de voter lors des élections de novembre et au-delà. La Caroline du Nord est un État clé où les élections présidentielles sont généralement très serrées.

Selon la plainte, une pièce d’identité avec photo enregistrée électroniquement peut être plus facile à modifier qu’une carte physique et plus difficile à vérifier pour un employé de la police, notamment en cas de problèmes de réseau informatique. Les groupes ont également déposé une demande distincte pour qu’un juge émette une ordonnance de restriction temporaire ou une injonction préliminaire interdisant l’utilisation de la pièce d’identité mobile.

En réponse à un courriel demandant une réponse au procès, un porte-parole du conseil d’État a souligné jeudi soir la discussion du conseil lors de sa réunion du 20 août.

Un avocat du conseil d’administration a déclaré lors de la réunion que rien dans la loi ne limitait spécifiquement l’approbation des cartes imprimées. Le président du conseil d’administration, Alan Hirsch, un démocrate, a cité les tendances technologiques pour donner son accord à la carte d’identité, affirmant que les passagers des compagnies aériennes présentent désormais leur carte d’embarquement à partir de leur smartphone.

La loi actuelle sur l’identification des électeurs a été initialement approuvé fin 2018. Mais cela n’a pas été réalisé avant le Élections municipales 2023 alors que les contestations judiciaires se poursuivaient.

Le conseil a approuvé plus de 130 cartes d’étudiants et d’employés traditionnelles comme étant éligibles au vote en 2024, y compris la carte physique One Card de l’UNC-Chapel Hill. Une personne qui ne peut pas présenter de carte d’identité éligible dépose un bulletin de vote provisoire et remplit un formulaire d’exception ou fournit une pièce d’identité avant la fin du décompte des bulletins de vote. Le vote anticipé en personne commence le 17 octobre.

Les personnes votant par correspondance sont également invitées à insérer une copie d’une pièce d’identité dans leur enveloppe. Un responsable du conseil a déclaré que les électeurs de l’UNC-Chapel Hill munis de la One Card peuvent désormais insérer une photocopie de la One Card affichée sur leur téléphone pour satisfaire à cette exigence.

Les premiers bulletins de vote par correspondance devaient être distribués aux électeurs qui en avaient fait la demande à partir du 6 septembre. Mais les décisions de la cour d’appel déclarant que le nom de Robert F. Kennedy Jr. doit être supprimé obligent les responsables des élections du comté à réimprimer les bulletins de vote. Aucune nouvelle date pour le début de la distribution des bulletins de vote par correspondance n’a été annoncée.