Les républicains comptent sur les retombées des élections de mi-mandat

Même au Sénat, où le contrôle est en jeu, les sénateurs Rick Scott de Floride, Ron Johnson du Wisconsin et Mike Lee de l’Utah ont fait circuler une lettre demandant un report des élections à la direction, au milieu des appels de l’ancien président à destituer le sénateur Mitch McConnell de Kentucky en tant que leader républicain.

Qui contrôlera le Congrès ? Voici quand nous saurons. Carte 1 sur 4 Beaucoup reste incertain. Pour la deuxième journée électorale consécutive, la soirée électorale s’est terminée sans un vainqueur clair. Nate Cohn, analyste politique en chef du Times, examine l’état des courses pour la Chambre et le Sénat, et quand nous connaîtrons peut-être le résultat : Comment nous sommes arrivés ici. Les conditions politiques semblaient mûres pour que les républicains fassent de gros ramassages à mi-parcours, mais les électeurs avaient d’autres idées. Lisez nos cinq plats à emporter et analysez pourquoi la «vague rouge» ne s’est pas matérialisée pour le GOP

“Nous sommes tous déçus qu’une vague rouge ne se soit pas matérialisée, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela ne s’est pas produit”, ont-ils écrit. “Nous devons avoir des discussions sérieuses au sein de notre conférence pour savoir pourquoi et ce que nous pouvons faire pour améliorer nos chances en 2024.”

Le sénateur Marco Rubio, réélu haut la main à son siège en Floride, a appuyé l’appel. “Nous devons nous assurer que ceux qui veulent nous diriger s’engagent véritablement à lutter pour les priorités et les valeurs des travailleurs américains (de tous horizons) qui nous ont donné de grandes victoires dans des États comme la #Floride”, a-t-il déclaré. écrit sur Twitterrecevant rapidement le soutien des sénateurs Ted Cruz du Texas et Cynthia Lummis du Wyoming.

Le sénateur Mitt Romney de l’Utah, candidat présidentiel du parti en 2012, a publié ses propres prescriptions pour l’avenir, ce qui laissait fortement entendre que les pertes républicaines reflétaient la rage et la récrimination du parti à l’égard des propositions politiques. Il a conseillé aux républicains de travailler avec les démocrates lors du prochain Congrès pour ralentir l’inflation en réduisant les dépenses d’assurance-maladie et de sécurité sociale, pour ouvrir des voies plus larges à l’immigration légale et pour lutter contre le changement climatique à l’échelle mondiale tout en augmentant la production d’énergie nationale.

Pour de nombreux républicains du parti d’aujourd’hui, a-t-il reconnu, ce serait la route “la moins fréquentée”.

“La route la plus tentante et historiquement la plus fréquentée serait de poursuivre des enquêtes inutiles, des factures de messagerie, des menaces et des fermetures gouvernementales”, a-t-il écrit.

La représentante Liz Cheney, la républicaine du Wyoming exilée par son parti pour son opposition résolue à M. Trump, a qualifié les résultats de mi-mandat de “victoire claire pour Team Normal”, mais s’exprimant vendredi après-midi à l’Institut de politique de l’Université de Chicago, elle a signalé que Le vote de mardi était “un pas dans la bonne direction”.