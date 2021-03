Le sénateur américain Dick Blumenthal (D-Connecticut) dépeint les républicains comme des complices de meurtres de masse, affirmant qu’ils sont «complices» de la violence armée qui sévit dans le pays parce qu’ils ne soutiendront pas les projets de loi démocrates sur le contrôle des armes à feu.

«Ce sont eux qui esquivent cette responsabilité et deviennent complices de toutes ces fusillades», Blumenthal a déclaré mardi, dans une interview à CNN. «Ce n’est pas seulement Boulder,» a-t-il ajouté, faisant allusion à la fusillade du supermarché du Colorado lundi qui a fait 10 morts. «Ce sont 100 meurtres par jour, sans parler des traumatismes émotionnels et des blessures qui en résultent, les huit enfants perdent chaque jour des armes qui sont stockées de manière non sécurisée.»

Les commentaires de Blumenthal interviennent alors que le président Joe Biden et d’autres démocrates tentent d’utiliser le massacre de Boulder et les meurtres de huit personnes la semaine dernière dans trois salons de massage de la région d’Atlanta comme un tremplin pour faire adopter des lois plus strictes sur les armes à feu. Le Sénat contrôlé par les démocrates a tenu une audition mardi pour débattre de la manière de répondre à la violence, ce qui a conduit à un affrontement verbal entre Blumenthal et le sénateur Ted Cruz (R-Texas).

Après que Blumenthal ait suggéré que les républicains obstruent la législation sur les armes à feu tout en n’offrant aucune solution, Cruz a déclaré que le démocrate du Connecticut savait que cette affirmation était fausse parce que Cruz et le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa) avaient précédemment présenté un projet de loi qui aiderait à bloquer les criminels et les personnes atteintes de maladie mentale grave. d’acheter des armes à feu. Cinquante-deux sénateurs, dont neuf démocrates, ont soutenu le projet de loi en 2013, mais Blumenthal et d’autres opposants l’ont empêché d’obtenir un vote par le biais d’un flibustier, a déclaré Cruz.

«Chaque fois qu’il y a un tournage, nous jouons ce théâtre ridicule, où ce comité se réunit et propose un tas de lois qui ne feraient rien pour arrêter ces meurtres», Dit Cruz. Il a ajouté que les démocrates essayaient d’utiliser chaque fusillade de masse pour retirer des armes « Citoyen respectueux des lois. »

Cruz a déclaré que de telles lois aggravent les crimes violents, désignant les villes avec les contrôles les plus stricts des armes à feu et des taux élevés de criminalité et de meurtre, et affirmant que lorsque vous désarmez des citoyens respectueux des lois, vous les faites «Plus susceptibles d’être des victimes.» Il ajouta:

«Si vous voulez arrêter ces meurtres, poursuivez les meurtriers.»

Blumenthal a balayé la facture passée de Cruz et est revenu à l’attaque. «Je pense que mes collègues républicains vont être enregistrés», il a dit à CNN. «Nous allons voter.» Il a dit que les républicains offrent «Pensées et prières» après chaque tir de masse, « Mais ensuite ils s’opposent aux mesures constitutionnelles de bon sens pour séparer les gens des armes à feu lorsque ces personnes sont dangereuses. »

Après avoir appelé le suspect de fusillade d’Atlanta un «Misogyne et raciste» – contredisant les conclusions préliminaires des forces de l’ordre concernant le mobile – Blumenthal a déclaré que l’homme était devenu un « Monstre et meurtrier de masse » lorsqu’il est armé d’une arme à feu. «À Boulder, ce tireur était un homme profondément perturbé qui est devenu un tueur de masse parce qu’il avait une arme d’assaut capable de tuer des gens avec l’efficacité et la vitesse voulues pour le champ de bataille». il ajouta.

Mais Blumenthal, ridiculisé et surnommé «Da Nang Dick» par l’ancien président Donald Trump pour avoir menti au sujet de la guerre du Vietnam, a invité plus de moquerie des conservateurs avec son accusation de complicité républicaine dans des fusillades de masse.

«Je parie que Blumenthal a une arme à feu,» a déclaré un commentateur de Twitter. « Après tout, [he] est un vétérinaire du Vietnam. » Un autre observateur a accepté, en disant: «Eh bien, c’est un vétéran de combat décoré, après tout. Je suppose que nous devrions l’écouter.

Donc, tous les 100 millions de propriétaires d’armes à feu sont des républicains. Hmm. Eh bien, nous savons qui gagnera la guerre. Je parie que Blumenthal a une arme … après tout, c’est un vétérinaire du Vietnam 😂😂😂😂 – Grincheux et aimant (@GrumpyPart) 24 mars 2021

Eh bien, c’est un vétéran du combat décoré, après tout: je suppose que nous devrions l’écouter …;) – Señor Droolcup (@SenorDroolcup) 24 mars 2021

Le commentateur conservateur Daniel Baranowski a fait valoir que les démocrates attisaient plus de crimes violents grâce à des politiques de frontières ouvertes. « On dirait que Dick est de nouveau à la hauteur, » il a dit. «Je vais vous dire qui est complice de l’inondation de notre pays avec des activités illégales et criminelles, et ce ne sont pas des républicains.

Ressemble à "QUEUE" est à nouveau! Je vais vous dire qui est complice d’inonder notre pays d’activités illégales et criminelles et ce n’est pas des républicains! Le trafic d’êtres humains, la drogue, la contrebande et le crime de gros qui traversent notre frontière sont des démocrates! C’est mortel.https: //t.co/rjReaIaJlc – Daniel F. Baranowski (@DFBHarvard) 24 mars 2021

