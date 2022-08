Les républicains commencent à s’adapter à une réaction féroce contre l’avortement

Mais les républicains qui modèrent leurs opinions doivent toujours faire face à une base de soutien qui reste résolument anti-avortement. Les opposants à l’avortement ont déclaré jeudi que les candidats républicains ne devraient pas trop lire dans le vote du Kansas, un référendum à thème unique avec un langage critiqué par les électeurs des deux côtés comme déroutant.

“Indépendamment de ce que la classe des consultants dit aux candidats, ils seraient avisés de reconnaître que la communauté du droit à la vie est une circonscription importante et un groupe démographique important d’électeurs”, a averti Penny Nance, directrice générale et présidente de Concerned Women for America, une organisation conservatrice qui s’oppose au droit à l’avortement.

Après le vote du Kansas, les démocrates ont intensifié leurs efforts pour serrer leurs adversaires entre une base conservatrice désireuse d’une action rapide pour interdire tous les avortements et un électorat plus large qui ne veut rien de tel. La représentante Elaine Luria, une démocrate modérée qui se présente dans un district à tendance républicaine du sud-est de la Virginie, a publié une nouvelle publicité contre son adversaire républicaine, Jen Kiggans, la qualifiant de «trop extrême» sur l’avortement. Mme Luria avait initialement déclaré qu’elle ferait campagne sur son travail pour le district et son soutien à la Marine, une grande force dans la région, mais le paysage a changé. La campagne de Mme Kiggans n’a pas répondu à une demande de commentaire.