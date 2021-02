WASHINGTON – Les républicains du Congrès exercent des représailles contre les démocrates pour avoir tenté de destituer la représentante Marjorie Taylor Greene de ses comités en raison de la rhétorique violente du passé et de sa promotion des théories du complot en tentant de faire de même avec le représentant démocrate Ilhan Omar.

La Chambre plénière votera jeudi pour dépouiller Greene de ses places au comité après la refonte d’un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé les républicains et les démocrates à dénoncer le républicain de Géorgie. Les messages montrent que Greene a dirigé une rhétorique violente contre d’éminents démocrates et a approuvé diverses théories du complot, comme le fait que certaines fusillades dans des écoles ont été organisées et que des lasers spatiaux provoquaient des incendies de forêt mortels en Californie.

En réponse, un groupe de républicains de la Chambre cherche à retirer Omar de ses affectations au comité de la Chambre.

Bien que la proposition n’aboutisse pratiquement nulle part à la Chambre où les démocrates détiennent la majorité, il s’agit d’un mouvement de message de la part des législateurs républicains qui sont sur la défensive face aux commentaires incendiaires de Greene et aux publications sur les réseaux sociaux.

Guerre civile du GOP:Les partisans de Trump n’ont pas réussi à vaincre Liz Cheney. Mais le combat au sein du parti républicain est loin d’être terminé

Les républicains Brian Babin du Texas, Jeff Duncan de Caroline du Sud, Jody Hice de Géorgie, Andy Biggs de l’Arizona et Ronny Jackson du Texas – qui, comme Greene, ont également répandu des informations erronées sur la fraude électorale – ont parrainé une proposition d’amendement visant à retirer Omar des comités, rapporté pour la première fois par FOX News.

Plus:Les républicains restent généralement silencieux sur Marjorie Taylor Greene, dont les remarques ont mis GOP dans une impasse

« Les membres de gauche du Congrès ont plaidé pour la violence, l’antisémitisme, l’anti-application de la loi et d’autres sentiments qui ont violé les règles du décorum et les principes de la décence américaine », a tweeté Biggs mercredi. «C’est pourquoi j’appelle à ce que la représentante Omar soit retirée de son comité.»

Babin affirme que plusieurs exemples sont des preuves de la destitution d’Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre, y compris son tweet de février 2019 «Tout est à propos du bébé Benjamins» en réponse à un commentaire du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, sur la punition d’Omar pour avoir critiqué Israël.

Le tweet d’Omar a déclenché une réaction brutale des deux côtés de l’allée, les critiques l’accusant d’invoquer des stéréotypes antisémites.

Après la réaction, Omar s’est excusée pour son tweet. « L’antisémitisme est réel et je suis reconnaissant aux alliés et collègues juifs qui m’instruisent sur l’histoire douloureuse des tropes antisémites », Omar a tweeté. «Mon intention est de ne jamais offenser mes électeurs ou les juifs américains dans leur ensemble.»

Greene a déclaré qu’il y avait une « invasion islamique dans nos bureaux gouvernementaux en ce moment » et qu’après les élections de mi-mandat « nous avons vu tant de musulmans élus … ils veulent mettre la main sur le Coran et être assermentés? Non. »

Greene a également déclaré que les musulmans « n’appartiennent pas à notre gouvernement ».

« Marjorie Taylor Greene a incité à la violence contre ses collègues membres du Congrès, désignant à plusieurs reprises des femmes de couleur de premier plan », a déclaré mercredi Omar, qui est musulmane. «Elle a diffusé une publicité de campagne tenant un fusil d’assaut à côté de mon visage. (…) Il est temps d’arrêter de blanchir les actions des violents théoriciens du complot, qui constituent une menace directe et immédiate pour leurs collègues membres du Congrès et nos processus démocratiques les plus fondamentaux . »

Greene a fait face à de plus en plus de critiques de la part de membres des deux partis, dont le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. R-Ky., Qui a qualifié ses «looney mensonges» de «cancer pour le Parti républicain» dans un communiqué lundi. Le sénateur Todd Young, R-Ind., Qui a dirigé le bras de campagne des républicains du Sénat, a déclaré aux journalistes mardi qu’elle était « folle » et « embarrassante pour notre parti. Il n’y a pas de place pour elle dans le Parti républicain, il ne devrait endroit. »

Hoyer et le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., Se sont rencontrés par téléphone mercredi dans un dernier effort pour parvenir à un compromis, mais Hoyer, a déclaré dans un communiqué mercredi après sa conversation avec McCarthy qu’il n’y avait « pas d’alternative » à la tenue d’un vote sur la Chambre pour retirer Greene de ses comités jeudi. Un panel clé de la Chambre devrait reprendre la motion lancée par la représentante Debbie Wasserman Schultz, D-Fla., Mercredi après-midi, ouvrant la voie au vote de la Chambre plénière.

Mercredi, Greene n’a pas répondu aux questions des journalistes alors qu’elle quittait son bureau. Les républicains de la Chambre ont une réunion mercredi après-midi et l’avenir de Greene au sein de leur caucus sera probablement discuté.

Le représentant Jimmy Gomez, D-Californie, a présenté une résolution appelant à l’expulsion de Greene du Congrès, affirmant qu’elle préconisait « l’extrémisme et la sédition ».

Cependant, cela nécessite un vote à la majorité des deux tiers. Seuls cinq législateurs ont été expulsés de la Chambre, le plus récent étant le représentant James Traficant, D-Ohio, en 2002 après avoir été reconnu coupable de 10 chefs d’accusation, dont la corruption et le racket. La censure, une forme moindre de punition ou la révocation de membres des comités ne requiert qu’une majorité simple.

Plus:Les républicains de la Chambre décideront du sort de Cheney, Marjorie Taylor Greene