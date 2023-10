Les républicains ont finalement élu le prochain président de la Chambre des représentants. Le président Mike Johnson, de Louisiane, est un chrétien évangélique décrit comme un fervent conservateur et il bénéficie clairement du soutien de la majorité des républicains.

Le grand moment est survenu mercredi après-midi après 22 jours, plusieurs prétendants, quatre candidats officiels et des séries de votes frustrants pour la majorité républicaine à la Chambre.

Alors que les Républicains ne contrôlent la Chambre que 221 voix contre 212 contre les Démocrates, Johnson pouvait se permettre seulement quelques détracteurs pour remporter le marteau. Il s’est imposé 220-209, avec quelques absences.

Le représentant Chris Smith (R-NJ) a qualifié Johnson de « homme de foi profonde et de principes qui sait comment faire avancer les choses ».

Avant le vote, les partisans ont publié sur le site social X ce qu’ils considèrent comme des aspects positifs du passé de Johnson, comme la fois où il a interrogé le directeur du FBI, Chris Wray, sur la censure des conservateurs par les grandes technologies sur les réseaux sociaux.

Voici un aperçu de votre prochain président potentiel de la Chambre des représentants qui fera la lumière sur le directeur du FBI, Chris Wray, sur la censure des conservateurs par les grandes technologies sur les réseaux sociaux. Pensées?pic.twitter.com/lhgrER6i0K – Kyle Becker (@kylenabacker) 25 octobre 2023

Dans le passé, Johnson a également exprimé ses vives inquiétudes concernant la frontière sud des États-Unis et d’autres questions sur lesquelles de nombreux républicains s’accordent.

“Ici à la Chambre, l’expérience de Mike en tant que vice-président de la Conférence républicaine montre qu’il a ce qu’il faut pour unir les républicains de la Chambre afin que nous puissions poursuivre notre travail en adoptant des projets de loi de crédits individuels et sur un seul sujet qui freinent le gaspillage des dépenses gouvernementales et notre travail. pour sécuriser la frontière sud”, a déclaré le représentant Smith.

Membre de rang inférieur de l’équipe dirigeante du GOP de la Chambre, Johnson est devenu le quatrième candidat républicain dans ce qui était devenu un cycle de luttes intestines politiques depuis l’éviction de Kevin McCarthy.

Lorsque la présidente de la conférence du GOP, Elise Stefanik, s’est levée mercredi pour présenter le nom de Johnson comme leur candidat, les républicains se sont levés d’un bond pour une longue ovation.

“Les républicains de la Chambre et le président Mike Johnson n’abandonneront jamais”, a-t-elle déclaré.

C’est l’honneur de ma vie d’avoir été élu 56e Président de la Chambre. Merci à mes collègues, amis, personnel et famille pour leur soutien inégalé tout au long de ce processus. Ces dernières semaines ont été difficiles et nous rappellent que la Chambre est aussi compliquée et… – Représentant Mike Johnson (@RepMikeJohnson) 25 octobre 2023

Lors du vote, les démocrates avaient de nouveau tenté de nommer leur chef, le représentant Hakeem Jeffries de New York, à la présidence, affirmant que Johnson soutenait la bataille juridique de Trump dans la confusion qui a suivi l’élection présidentielle de 2020.

Bien qu’il ne soit pas le premier choix initial du Parti républicain pour le marteau, Johnson, profondément religieux et égalitaire, a peu d’ennemis et un soutien important du GOP : Donald Trump.

“Je pense qu’il sera un orateur fantastique”, a déclaré Trump mercredi au palais de justice de New York où l’ancien président, qui est l’actuel favori républicain à la présidence en 2024, est jugé dans le cadre d’un procès pour fraude commerciale.

Trump a déclaré qu’il n’avait entendu « aucun commentaire négatif à son sujet. Tout le monde l’aime ».

Dans son premier discours devant l’ensemble de la Chambre en tant que président mercredi, Johnson a déclaré : “Je veux dire à tous mes collègues ici ce que j’ai dit à mes collègues républicains dans cette salle hier soir. Je ne crois pas qu’il y ait de coïncidences dans une affaire. comme ceci. Je crois que l’Écriture, la Bible est très claire. Que Dieu élève ceux qui détiennent l’autorité. Il a ressuscité chacun de vous. Nous tous. Et je crois que Dieu a ordonné et permis à chacun de nous d’être amené ici. à ce moment précis de cette période. C’est ma conviction.

“Je crois que chacun de nous a aujourd’hui une énorme responsabilité d’utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour servir les gens extraordinaires de ce grand pays et ils le méritent”, a poursuivi le nouvel orateur. “Et pour garantir que notre République reste le grand phare de la lumière, de l’espoir et de la liberté dans un monde qui en a désespérément besoin.”

Hier soir, après avoir été élu candidat à la présidence, le membre du Congrès Mike Johnson a demandé à la conférence républicaine de baisser la tête et de se joindre à lui dans la prière. Nous avons besoin de plus de leaders comme celui-ci à Washington pic.twitter.com/Ja05Bbj6IS – Benny Johnson (@bennyjohnson) 25 octobre 2023

Le Président Johnson a du pain sur la planche. Le gouvernement fédéral risque une fermeture dans quelques semaines si le Congrès ne parvient pas à adopter une loi de financement avant la date limite du 17 novembre pour maintenir les services et les bureaux en activité.

Plus immédiatement, le président Biden a demandé au Congrès de fournir 105 milliards de dollars d’aide – pour aider Israël et l’Ukraine dans leurs guerres et pour consolider la frontière américaine avec le Mexique.

Les programmes fédéraux d’aviation et d’agriculture risquent également d’expirer sans action législative.