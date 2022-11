Les républicains choisissent un nouveau leadership à l’Assemblée générale de l’Illinois alors que les démocrates conservent le contrôle – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les républicains ont choisi un nouveau leadership pour leurs caucus lors de l’Assemblée générale de l’Illinois mardi soir, tandis que les deux dirigeants démocrates ont chacun annoncé qu’ils avaient les voix pour maintenir leurs positions.

Les républicains de la Chambre ont élu Tony McCombie de Savanna et les républicains du Sénat ont choisi John Curran de Downers Grove.

Le changement de direction intervient après que les démocrates ont maintenu le contrôle de chaque bureau à l’échelle de l’État et ont obtenu de solides gains lors des élections de la semaine dernière dans le reste du gouvernement de l’État, à l’exception du Sénat de l’État.

Le Capitole de l’État de l’Illinois est représenté à Springfield. (Capitol News Illinois)

Dans cette chambre, Curran présidera un caucus républicain plus nombreux que les démocrates avec une marge probable de 40 à 19 après que le candidat du GOP Patrick Sheehan a concédé mercredi au démocrate Michael Hastings dans le 19e district. Cela signifie que le GOP aura ramassé un siège.

Nommé pour la première fois en 2017 dans le district de banlieue où l’ancienne chef du Sénat du GOP Christine Radogno était auparavant assise, Curran a été réélu en 2018 et s’est présenté sans opposition en 2022. Il a auparavant été procureur adjoint du comté de Cook et vice-président du conseil du comté de DuPage, et il est maintenant un avocat de pratique privée.

“Je suis touché et honoré d’avoir le plein soutien de mes collègues républicains du Sénat pour servir de nouveau chef à la 103e Assemblée générale”, a déclaré Curran dans un communiqué. «Nous sommes prêts, avec notre attention tournée vers l’avenir, à développer des solutions qui répondront aux problèmes critiques auxquels notre État est confronté. Nous sommes également déterminés à élargir nos rangs, ce qui donnera à tous les Illinois une plus grande représentation et un meilleur équilibre au sein de leur gouvernement d’État.

Il remplace Dan McConchie, de Hawthorn Woods, qui a été choisi comme chef de la minorité au Sénat après les élections de 2020. McConchie a qualifié son leadership de privilège et a souhaité bonne chance à Curran.

“Quand j’ai assumé ce rôle, je me suis engagé à développer le caucus en recrutant des candidats exceptionnels et en leur fournissant des ressources pour qu’ils aient une chance de gagner malgré le portefeuille de Pritzker et les cartes gerrymandered qui nous désavantagent gravement”, a déclaré McConchie dans un communiqué. . “À cette fin, j’ai pu collecter le plus d’argent que les républicains du Sénat aient peut-être jamais vu et je laisserai le caucus avec plus de membres que j’ai commencé – même si notre parti a connu des défaites dans tous les autres domaines.”

McCombie était auparavant maire de Savanna et a été élu pour la première fois représentant de l’État en 2016, battant le démocrate sortant Mike Smiddy pour le siège dans la région de Quad Cities. Elle a facilement été réélue en 2018 et 2020 et s’est présentée sans opposition cette année.

“Le House Republican Caucus se concentre sur l’aide aux familles de l’Illinois en proposant des solutions de bon sens aux nombreux problèmes auxquels notre État est confronté”, a déclaré McCombie dans un communiqué. “Nous serons une force unifiée qui fera grandir notre parti en adhérant à nos valeurs fondamentales et en mettant fin à la corruption qui a envahi le gouvernement de l’État.”

Le nom de McCombie est brièvement apparu en 2020 en tant que challenger potentiel de l’ancien chef républicain de la Chambre Jim Durkin, de Western Springs. Mais Durkin a obtenu les votes pour la réélection à l’époque.

Après que les républicains de la Chambre aient perdu au moins quatre, voire cinq sièges nets lors des élections générales de cette année, donnant aux démocrates une supermajorité de 78 contre 40, Durkin a annoncé qu’il ne solliciterait pas un autre mandat à la tête. Il n’avait pas annoncé son intention de démissionner de son siège à partir de mardi.

Durkin était le chef de la minorité depuis 2013 et a déclaré la semaine dernière que la course de près de dix ans avait “été l’honneur d’une vie”.

“Mais il est temps pour le Parti républicain de l’Illinois de se reconstruire avec de nouveaux dirigeants capables de ramener au parti les indépendants nécessaires pour apporter des changements à l’État”, a-t-il déclaré dans un communiqué. «Je suis fier du travail accompli par le caucus républicain de la Chambre sous mon mandat et je remercie tous ceux qui ont joué un rôle en cours de route. J’ai commencé ce voyage comme une voix de modération et je termine ce voyage de la même manière que j’ai commencé, une voix de modération.

Le président du Sénat, Don Harmon, a également annoncé qu’il avait les voix pour conserver ce titre mardi soir.

“Je tiens à remercier mes collègues pour leur soutien continu”, a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nos réalisations au Sénat sont le fruit d’un travail d’équipe. Nous nous dirigeons vers une nouvelle session axée collectivement sur l’avancement de l’Illinois.

Le président de la Chambre, Emanuel “Chris” Welch, a annoncé qu’il avait voté pour un autre mandat la semaine dernière, vantant les efforts de son caucus en faveur de la stabilité budgétaire, augmentant les ressources pour la sensibilisation de la communauté, protégeant le droit à l’avortement et prenant “des mesures pour rétablir la confiance dans le gouvernement de l’État”.

“Nous avons encore du travail à faire – et avec un caucus démocrate fort, diversifié et talentueux à mes côtés, je suis ravi de poursuivre le travail que les Illinois nous ont envoyé”, a déclaré Welch dans un communiqué.

Note de l’éditeur : l’histoire a été corrigée pour refléter le nombre exact de sièges remportés par les républicains au Sénat lors des élections du 8 novembre. Ils ont ramassé un siège net.

