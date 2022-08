Les républicains choisiront un candidat au Sénat pour défier Blumenthal

HARTFORD, Conn. (AP) – Les républicains du Connecticut étaient sur le point de choisir leur candidat au Sénat américain lors d’une élection primaire mardi qui pourrait signaler la direction politique du parti de l’État après des années de soutien aux modérés.

La course au Sénat oppose l’ancien chef de la minorité à la Chambre des États Themis Klarides, un modéré social qui soutient le droit à l’avortement et les mesures de contrôle des armes à feu, contre deux conservateurs: l’avocat Peter Lumaj et Leora Levy, un collecteur de fonds du GOP et ancien négociant en matières premières qui a reçu l’approbation la semaine dernière de l’ancien Le président Donald Trump.

Levy, une candidate pour la première fois qui a prêté plus d’un million de dollars à sa campagne, a vanté son soutien de Trump comme preuve qu’elle est une “véritable patriote américaine d’abord”. Elle et Lumaj, qui ont mené une campagne infructueuse pour le poste de gouverneur en 2018, ont chacun soutenu que seul un conservateur peut battre le démocrate sortant, le sénateur américain Richard Blumenthal, lors des élections de novembre.

“L’approbation du président Trump prouve aux électeurs que tous les États sont en lice pour passer au rouge”, a déclaré Levy dans une déclaration écrite après que Trump a annoncé son soutien par téléphone lors d’un événement du GOP à Montville jeudi.

Le secrétaire d’État nouvellement nommé, Mark Kohler, a déclaré que les sondages étaient “assez calmes” pour sa première élection, avec seulement une poignée de rapports sur certaines machines à tabuler “collant un peu dans la chaleur”. Il a déclaré que la procédure dans une telle situation consiste à mettre les bulletins de vote dans un bac auxiliaire sécurisé et à les compter plus tard.

Le Connecticut n’a pas élu de républicain au Sénat américain depuis Lowell P. Weicker Jr., qui a servi de 1971 à 1989.

Art Shilosky, un républicain et ancien premier sélectionneur de Colchester, a déclaré qu’il ne croyait pas que la nomination d’un candidat approuvé par Trump mettrait enfin fin à cette sécheresse pour le GOP. Il s’est également demandé si l’approbation de Trump aiderait Levy.

“Non, je ne pense pas que ce soit un bon mélange”, a déclaré Shilosky devant un bureau de vote où il a voté pour Klarides. “Je pense que les républicains de l’État du Connecticut sont plus modérés que lui (Trump). Il est trop loin. Les gens ne se rapportent pas à ça. Je ne sais pas.”

Klarides soutient que son expérience législative et ses positions modérées sur des questions comme l’avortement peuvent persuader les électeurs du Connecticut aux élections générales d’évincer Blumenthal, qui est au pouvoir depuis 2011. Elle se concentre fortement sur les questions économiques, notamment l’inflation et les prix de l’essence.

“J’ai remporté 11 élections dans cet État, dans un district à tendance démocrate. Et c’est important parce que le Connecticut est un État à tendance démocrate », a déclaré Klarides lors d’un récent débat. “Je suis un républicain du Connecticut fort et de bon sens et c’est ainsi que vous gagnez une élection dans cet État.”

Klarides a reçu le soutien du parti lors d’une convention d’État au printemps. Lumaj et Levy misent sur leur message conservateur qui résonne auprès des républicains purs et durs qui ont tendance à voter lors des primaires d’été à faible taux de participation de l’État.

Mardi, les électeurs ont également choisi leurs candidats pour remplacer la secrétaire d’État de longue date Denise Merrill, une démocrate qui a démissionné en juin pour s’occuper de son mari malade.

Dans la course républicaine, le conservateur Dominic Rapini, directeur des ventes d’Apple et candidat approuvé par le parti, a battu la représentante de l’État Terrie Wood, une républicaine de Darien.

Rapini a appelé à resserrer les exigences d’identification et à nettoyer les listes électorales de l’État. Il dit qu’il se méfie de la fraude électorale, en particulier dans la plus grande ville de l’État, Bridgeport, où divers responsables de l’État et locaux ont été accusés au fil des ans de fraude électorale – allant d’un prétendu complot pour obtenir frauduleusement des fonds de campagne publique, à la prétendue falsification des demandes d’inscription des électeurs et des absents. demandes de bulletins de vote.

Rapini est un ancien président du conseil d’administration d’un groupe appelé Fight Voter Fraud Inc., qui a été fondé par une femme qui a déposé des dizaines de plaintes dans le Connecticut pour fraude électorale présumée lors des élections de 2020. À peu près au moment où Rapini a quitté le groupe, la Commission d’application des élections de l’État a rejeté la plupart des plaintes, les qualifiant de “gaspillage des ressources d’enquête limitées de la Commission”.

Wood a également exprimé son soutien aux nouvelles lois sur l’identification des électeurs dans le Connecticut.

Du côté démocrate, la représentante d’État Stephanie Thomas de Norwalk a battu la directrice de la santé de New Haven, Maritza Bond. Chacun d’eux s’était engagé à s’opposer aux tentatives républicaines de resserrer les règles de vote.

Thomas, qui est noire, a déclaré que de telles restrictions frappaient près de chez elle, étant donné que son père a grandi dans les années 1940 en Géorgie et n’a jamais vraiment appris à lire et que sa mère a occupé deux emplois pendant la majeure partie de sa vie et ne conduisait pas. Il a fallu un trajet d’une heure en bus et une longue marche le long d’une autoroute pour atteindre la succursale du département des véhicules à moteur la plus proche pour s’inscrire pour voter.

“Ainsi, lorsque les républicains rendent le vote plus difficile, ce sont des gens comme ma mère qu’ils ciblent”, a-t-elle déclaré dans une récente publicité.

Les démocrates choisiront également leur candidat pour occuper le poste de trésorier de l’État, qui est laissé vacant par le démocrate Shawn Wooden.

Erick Russell, un avocat spécialisé dans les finances municipales, affronte Dita Bhargava, la directrice générale d’un fonds d’investissement privé, et Karen Dubois-Walton, qui supervise la Housing Authority de New Haven.

Pendant ce temps, les républicains du 4e district du Congrès de l’État choisiront entre le candidat approuvé par le parti, Darien First Selectman Jayme Stevenson et Michael Goldstein, médecin et avocat de Greenwich. Le gagnant défiera le représentant démocrate américain Jim Himes en novembre.

Susan Haigh, l’Associated Press