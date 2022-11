Les républicains cherchent à s’éloigner de Trump et d’autres nouvelles des émissions du dimanche

“Je sais que beaucoup de gens voulaient en quelque sorte dire:” Devrions-nous parler d’économie ou d’avortement? “”, A-t-elle déclaré sur CNN. “Mais le fait est que la capacité de décider quand et si avoir un enfant est la plus grande décision économique qu’une femme prendra au cours de sa vie, et c’est pourquoi nous avons également gardé cela au premier plan.”

Les républicains étaient divisés sur la suite.

Au-delà de M. Trump et de la campagne présidentielle de 2024, les républicains sont confrontés à la question plus immédiate de savoir quoi faire de leur étroite majorité à la Chambre s’ils en obtiennent une – ou comment procéder s’ils échouent.

M. Cassidy, le sénateur de Louisiane, a déclaré sur NBC qu’il souhaitait que le prochain Congrès se concentre sur des politiques concrètes, y compris une législation bipartite ; il a fait l’éloge du projet de loi bipartite sur les infrastructures et d’une mesure antérieure contre les factures médicales surprises.

« Si nous avons des résultats qui montrent, ce sont nos idées – maintenant, si la gauche frustre nos efforts, eh bien, cela fera partie de ce dont nous discuterons, mais nous devons juste faire valoir ce point », a-t-il déclaré, pointant vers Gov Mike DeWine de l’Ohio, qui a été réélu, comme exemple de quelqu’un qui avait promulgué « des politiques qui améliorent la vie des gens dans l’Ohio, et il a eu une victoire incroyable. Nous pouvons faire le tour du pays et voir cela.

M. Cotton a déclaré de la même manière sur CBS : « Nous devons nous concentrer sur des réalisations et des problèmes sérieux et substantiels comme la criminalité, comme notre frontière grande ouverte, comme la lutte contre l’inflation galopante.

M. Banks, le membre du Congrès de l’Indiana, est allé dans une direction différente.

Au début, il a mis l’accent sur l’adoption d’une législation “qui traite des problèmes qui préoccupent le peuple américain – faire baisser l’inflation et les prix de l’essence, la frontière, la crise de la drogue en Amérique et les problèmes de sécurité nationale qui assurent la sécurité des Américains”. Mais ensuite, son ton a changé.

Après avoir déclaré que, même avec une petite majorité, “nous avons l’opportunité au cours des deux prochaines années d’être la dernière ligne de défense pour bloquer l’agenda Biden”, M. Banks a déclaré qu’il souhaitait que les républicains mènent des enquêtes sur le retrait de l’administration Biden de L’Afghanistan, ses politiques pandémiques et les origines du Covid. Il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le sénateur Mitt Romney, républicain de l’Utah, selon lequel les électeurs puniraient les républicains en 2024 s’ils se concentraient sur les enquêtes plutôt que sur la législation.

“La surveillance est une fonction principale du Congrès, et au cours des deux dernières années, il n’y a eu aucune surveillance de l’agenda Biden et de l’administration Biden”, a-t-il déclaré. “Cela doit être un point central de chaque comité du Congrès.”