Les républicains cherchent à reconquérir le pouvoir au Congrès, arrêtez Biden

WASHINGTON (AP) – Les républicains énergiques sont impatients de récupérer le pouvoir au Congrès, s’efforçant de briser l’emprise des démocrates sur le parti unique à Washington et mettant en jeu l’avenir de l’agenda du président Joe Biden ce jour des élections.

Avec une Chambre restreinte et un Sénat également divisé, les démocrates pourraient facilement voir leur fragile emprise sur le pouvoir glisser face à une nouvelle génération de candidats républicains. Des étrangers charismatiques et des populistes, de nombreux nouveaux venus dans la fonction publique qui se sont inspirés de Donald Trump, promettent de mettre fin aux idées autrefois nobles de Biden et de lancer des enquêtes et une surveillance – voire, potentiellement, la destitution de Biden.

Mardi apporte les premières grandes élections nationales depuis l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, et les émotions sont vives. L’agression violente contre le mari de la présidente Nancy Pelosi en a stupéfié beaucoup, et les forces de l’ordre fédérales mettent en garde contre des menaces accrues à l’échelle nationale. Le parti de Biden s’efforce de conserver les marges les plus ténues.

Les 435 sièges de la Chambre et un tiers du Sénat sont en lice. Si les nouveaux arrivants républicains aident le parti à prendre le contrôle de la Chambre, et peut-être du Sénat, le résultat posera de nouveaux défis pour la capacité du Congrès à gouverner.

“Je pense que cela finira par être une période de gouvernement définie par un conflit”, a déclaré Brendan Buck, un ancien haut responsable des deux derniers présidents républicains de la Chambre.

Un gouvernement divisé a toujours offert la possibilité de conclure des accords bipartites, mais les candidats républicains font plutôt campagne sur une plate-forme pour arrêter les démocrates.

Sans programme unifié, les républicains courent vers des crises et des affrontements alors qu’ils promettent de réduire les dépenses fédérales, refusent d’augmenter le plafond de la dette nationale et rechignent à soutenir l’Ukraine dans la guerre avec la Russie. Tout indique un embouteillage potentiel à venir.

“Ils vont dire très clairement qu’il y a un nouveau shérif en ville”, a déclaré Buck.

Le chef du House GOP, Kevin McCarthy, qui est en passe de saisir le marteau du président de Pelosi l’année prochaine si les démocrates perdent le pouvoir, a recruté la classe la plus diversifiée sur le plan racial des candidats du House GOP, avec plus de femmes que jamais. Mais il a également un nouveau cadre de loyalistes de Trump, y compris des sceptiques et des négationnistes électoraux, certains qui étaient autour du Capitole le 6 janvier.

Trump a approuvé près de 200 républicains de la Chambre et du Sénat pour les scrutins finaux, même s’ils n’étaient pas toujours les premiers choix de McCarthy et du chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, alors qu’ils s’efforcent de renforcer leurs rangs.

Signe du climat politique toxique du pays, Pelosi a annulé la plupart des apparitions publiques au cours de la dernière semaine de campagne après qu’un intrus ait fait irruption dans la maison familiale de San Francisco au milieu de la nuit, exigeant “Où est Nancy” et matraquant ses 82 ans. -vieux mari dans la tête avec un marteau. Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle.

“Les gens me disent:” Que puis-je faire pour que tu te sentes mieux? “”, A déclaré Pelosi aux militants de base lors d’un appel vidéo. “Je dis: ‘Votez!'”

Alors que les sondages se clôturent mardi soir sur la côte Est, les résultats de certaines des premières courses au Congrès pourraient commencer à donner le ton.

Dans la lutte pour la Chambre, la course phare de Virginie entre la représentante démocrate Elaine Luria et le défi républicain Jen Kiggans, tous deux vétérans de la marine, fournit un instantané. Le démocrate Luria pour deux mandats, élu pour la première fois lors de la réaction violente de Trump en 2018, s’est levé au sein du comité chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier, mais il risque maintenant d’être vaincu.

Le champ de bataille du Sénat se concentre sur quatre États profondément contestés où des marges extrêmement minces pourraient déterminer les résultats – en Géorgie, en Arizona et au Nevada, où les titulaires démocrates tentent de tenir le coup. En Pennsylvanie, la course entre le démocrate John Fetterman et le républicain Mehmet Oz pour un siège vacant est considérée comme la clé du contrôle du parti.

Un autre concours sénatorial qui sera surveillé de près se déroule dans le New Hampshire, où le républicain de style Trump, Don Bolduc, tente d’évincer la sénatrice démocrate Maggie Hassan dans une course qui pourrait signaler la viabilité de l’ancien président auprès des électeurs deux ans après son départ de ses fonctions.

Le décompte des voix pourrait s’étendre au-delà du jour du scrutin dans de nombreux États, et la Géorgie en particulier pourrait se diriger vers un second tour le 6 décembre si aucun candidat n’atteint la majorité. Les deux parties ont déjà déposé des contestations judiciaires dans certaines affaires préfigurant les combats judiciaires qui pourraient retarder les résultats finaux.

Les républicains ont besoin d’un gain net de cinq sièges à la Chambre pour atteindre la majorité de 218 sièges et d’un gain net d’un pour prendre le contrôle du Sénat. Le Sénat 50-50 est maintenant entre les mains des démocrates parce que le vice-président Kamala Harris peut émettre un vote décisif, dans ce qui a été l’une des plus longues périodes d’un Sénat divisé des temps modernes.

L’inflation, l’avortement, la criminalité et l’avenir de la démocratie ont tous été au premier plan des campagnes alors que les candidats s’efforcent d’atteindre les électeurs.

Les démocrates ont pris de l’ampleur sur la question de l’avortement après que la Cour suprême a annulé la décision Roe contre Wade cet été, et ils ont mis en garde les électeurs contre les conservateurs de MAGA, abréviation du slogan de Trump “Make America Great Again”.

Mais les républicains ont attiré l’attention des électeurs sur des problèmes plus proches de chez eux – les prix élevés de l’inflation et la criminalité – alors qu’ils exploitent le malaise face à la direction du pays.

Le leader républicain du Sénat, McConnell, s’est ouvertement plaint de la «qualité des candidats» qui pourrait coûter des victoires à son parti, alors que Trump défendait ses candidats préférés pour créer une classe de nouveaux arrivants potentiellement non testés.

Les démocrates de la Chambre ont été confrontés à leurs propres problèmes de recrutement, une situation aggravée par la multitude de départs à la retraite démocrates alors que les législateurs de longue date se dirigeaient vers les sorties, certains abandonnant leurs marteaux de comité plutôt que d’accepter une carrière dans le parti minoritaire.

Dans un exemple dramatique de l’environnement politique difficile pour les démocrates, le président de campagne du parti, le représentant Sean Patrick Maloney, se bat pour sa survie politique contre le législateur républicain de l’État Mike Lawler dans la vallée de l’Hudson à New York. Il serait le premier chef de campagne démocrate à subir une défaite en deux décennies.

Des groupes extérieurs ont déversé des centaines de millions de dollars, souvent pour soutenir des candidats non testés, avec des résultats mitigés.

“Je trouve presque comique que les républicains et les démocrates parlent de ce qu’ils vont faire dans le nouveau Congrès”, a déclaré Rory Cooper, un ancien assistant de direction républicain de la Chambre. “Aucune des deux parties ne fera quoi que ce soit à moins que Joe Biden n’ait un dernier accord bipartisan en lui.”

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et apprenez-en plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections.

Lisa Mascaro et Mary Clare Jalonick, Associated Press