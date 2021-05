Les républicains cherchent à empêcher les écoles d’enseigner la «  théorie critique de la race  »

Le gouverneur de l’Idaho a signé la semaine dernière un projet de loi dont l’objectif, à première vue, n’est pas controversé. La loi interdit aux écoles et collèges publics d’enseigner que «tout sexe, race, appartenance ethnique, religion, couleur ou origine nationale est intrinsèquement supérieur ou inférieur».

Le piège? Le projet de loi est un effort pour éradiquer les conversations sur la race et l’équité. Une douzaine d’États – dont l’Iowa, la Louisiane, le Missouri, le New Hampshire, l’Oklahoma, le Rhode Island et la Virginie-Occidentale – ont présenté des projets de loi interdisant aux écoles d’enseigner des concepts «qui divisent», «racistes» ou «sexistes».

Les critiques préviennent que ces mesures font partie d’un mouvement plus large visant à attirer les guerres culturelles américaines dans les salles de classe. Et cette guerre est centrée sur une théorie juridique autrefois obscure sur la façon dont l’héritage de l’esclavage continue d’imprégner la société américaine aujourd’hui.

La «théorie critique de la race» va au-delà de la défense des droits civils ou de l’interdiction de la discrimination. Les partisans y voient un cadre pour examiner comment la souillure du racisme affecte toujours les Noirs américains et d’autres personnes de couleur dans des domaines allant de qui obtient des prêts bancaires et l’admission dans des universités d’élite à la façon dont les suspects sont traités par la police.

Les détracteurs rejettent la théorie raciale critique comme une méthode pour «apprendre aux enfants à haïr leur pays» ou pour promouvoir «l’état de veille dans les écoles publiques».

Mais si de tels points de discussion jouent bien dans les cercles médiatiques conservateurs, les experts politiques et juridiques affirment qu’ils obscurcissent une discussion plus significative sur le rôle que joue le racisme systémique dans l’expérience américaine.

Les projets de loi visant à interdire l’enseignement de «concepts qui divisent» mentionnent rarement directement la théorie critique de la race, mais dans de nombreux cas, les législateurs l’ont citée comme un élément moteur des mesures.

Dans un post Facebook d’avril faisant la promotion d’un projet de loi dans le Rhode Island qui a depuis bloqué en comité, la représentante de l’État Patricia Morgan, co-sponsor, a écrit: « La théorie critique de la race doit être arrêtée. » Après avoir cité Martin Luther King Jr., elle a poursuivi en disant: « Notre État doit rejeter le néo-racisme et la honte raciale de la théorie critique de la race. Nous n’avons pas de temps à perdre à extirper cette idéologie dérangeante, qui divise et fausse. »

Tout en discutant d’une nouvelle initiative d’éducation civique dans les écoles publiques de Floride, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré: « Il n’y a pas de place dans nos salles de classe pour des choses comme la théorie critique des races. Apprendre aux enfants à haïr leur pays et à se haïr ne vaut pas un centime. l’argent des contribuables. »

Dans l’ensemble, une telle législation permettrait aux opposants de mieux faire en sorte que la soi-disant idéologie ne s’aggrave pas dans des institutions telles que les écoles, a déclaré Christopher Rufo, chercheur principal au conservateur Manhattan Institute, dans son bulletin. «Notre mouvement pour abolir l’endoctrinement critique de la théorie raciale dans les écoles publiques», a-t-il écrit dans un numéro, «a pris feu».

Le langage des projets de loi reflète le point de vue de nombreux conservateurs selon lequel la théorie critique de la race dépeint les États-Unis comme un pays raciste, que certaines personnes sont «intrinsèquement oppressives» et que ces personnes sont responsables des péchés commis par leurs prédécesseurs. Dans leur interprétation, la théorie cherche à faire en sorte que des individus particuliers – à savoir les Blancs – se sentent mal à l’aise et coupables à propos de leur race.

C’était la prémisse du décret de l’ancien président Donald Trump interdisant les formations à la diversité pour les travailleurs fédéraux – une directive qui a suscité des poursuites, a été bloquée par un juge fédéral et a finalement été annulée par le président Joe Biden.

« Ils enseignaient aux gens que notre pays est un endroit horrible, c’est un endroit raciste », a déclaré Trump lors du premier débat présidentiel. «Et ils apprenaient aux gens à haïr notre pays».

Histoire des guerres culturelles des écoles

Les idées derrière la théorie critique de la race ont été développées dans les années 1970 par un groupe de juristes qui se sont «intéressés à la façon dont la loi anti-discrimination ne traitait pas les inégalités persistantes qu’ils voyaient», a déclaré Adrienne Dixson, professeur de théorie critique de la race et éducation à l’Université de l’Illinois, Urbana-Champaign.

La récente vague d’attention sur la théorie critique de la race n’a pas commencé avec Trump mais s’est plutôt «cristallisée» pendant son administration, a déclaré Dixson. L’élection de l’ancien président Barack Obama « a été choquante et traumatisante pour les personnes qui ont toujours imaginé les États-Unis comme une nation blanche », a-t-elle ajouté, et depuis lors, il y a eu « une profonde ignorance de ce qu’est vraiment la théorie critique de la race ».

L’intérêt pour le sujet a augmenté au cours de l’année écoulée, alimenté en partie par l’activisme de Black Lives Matter à la suite du meurtre de George Floyd par un policier blanc de Minneapolis. Les tendances de la recherche Google montrent un pic ce printemps.

Dans certains États, des débats politiques ont éclaté sur le rôle et la conception d’une éducation axée sur la justice raciale. En mars, des militants ont lancé une campagne nationale, largement conservateurUne organisation populaire appelée Parents Defending Education avait pour but de résister à ce que les membres croient être des activistes et des idéologues « pompant des idées de division et de polarisation dans les salles de classe », selon la littérature du groupe.

Une grande partie du plaidoyer du groupe se concentre sur des programmes d’études stimulants basés sur le projet 1619, une série d’histoires du New York Times en 2019 qui encadrent l’histoire des États-Unis dans le contexte de l’esclavage. (Une série distincte de projets de loi de l’État a également cherché à punir les écoles pour avoir incorporé le projet dans les plans de cours.)

Un récent sondage réalisé par Parents Defending Education a révélé que plus des deux tiers des répondants «s’opposaient aux écoles enseignant que l’Amérique était fondée sur le racisme et qu’elle est structurellement raciste». Près de 3 répondants sur 4 ont déclaré que les écoles ne devraient pas enseigner aux élèves que les Blancs sont intrinsèquement privilégiés et les personnes de couleur opprimées par nature.

Le groupe a commencé à déposer des plaintes fédérales pour les droits civils contre des districts qui disent que le racisme structurel joue un rôle dans les écoles. Les plaintes dans des villes comme Columbus, Ohio; Hopkins, Minnesota; Webster Groves, Missouri; et Hillsborough, en Caroline du Nord, soutiennent que de telles admissions constituent des districts qui enfreignent la loi fédérale anti-discrimination, ce qui devrait annuler leur financement fédéral.

« Nous aimerions que le ministère de l’Éducation enquête sur ces incidents afin de déterminer si ces allégations sont vraies – et si tel est le cas, comment remédier au mieux à la situation pour éviter de futures discriminations de la part de ce district », Nicole Neily, présidente de Parents Defending Education, a déclaré à USA TODAY en mars.

Légiférer la théorie critique de la race

Les éducateurs qui étudient la théorie critique des races voient la valeur de l’enseignement de l’histoire de l’Amérique avec l’esclavage et la discrimination. Mais Robert Pondiscio, chercheur principal au Fordham Institute de droite, s’inquiète de la tendance croissante des cours d ‘«antiracisme» dans les écoles.

Pondiscio ne s’oppose pas aux principes fondateurs de la théorie critique des races. Mais il dit que les enseignants peuvent mieux lutter contre le racisme systémique en établissant des attentes élevées pour tous les élèves, en utilisant un programme d’études rigoureux et riche et en se concentrant sur l’alphabétisation et non sur les idéologies.

«Chaque fois que vous avez un phénomène comme celui-ci que les gens ne comprennent pas entièrement, il sera mûr pour la démagogie», a-t-il déclaré dans une interview.

La législation ciblant la théorie critique de la race n’est pas la réponse, a-t-il ajouté.

«Les gens partent du principe que vous pouvez adopter une loi et que cela change ce qui est enseigné», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas comme ça que ça marche.»

La législation soulève également des problèmes de liberté d’expression, a déclaré Emerson Sykes, un avocat de haut niveau du Speech, Privacy and Technology Project de l’American Civil Liberties Union.

« L’impulsion sous-jacente à ces projets de loi est contraire aux valeurs de liberté d’expression que beaucoup de ces législateurs prétendent chérir », a-t-il dit, ajoutant que l’ACLU est en train d’évaluer ses options de litige en réponse aux projets de loi.

Sykes a déclaré que les propositions étaient une forme de restriction préalable – « la censure avant que quelqu’un n’ait même eu l’occasion de parler » – et a appelé à insérer des écoles dans les débats politiques controversés et le fait d’obliger les enseignants à prendre parti sont «extrêmement problématiques».

La politique de la réveil des écoles publiques

Le rejet a reçu son propre refus, ce qui a poussé certains des projets de loi – y compris ceux du New Hampshire – à caler ou à mourir en comité. D’autres avancent à toute vitesse.

Le ministère de l’Éducation de l’Iowa a dû reporter une conférence sur la justice sociale et l’équité dans les écoles en prévision de la signature du projet de loi de cet État, a rapporté la radio publique de l’Iowa. Les officiels ont décidé de reporter l’événement à l’automne.

Dans l’Idaho, les représentants républicains ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas un projet de loi relatif aux salaires des éducateurs à moins qu’il n’inclue également des lignes reflétant la législation critique de l’État relative à la théorie des races et interdisait aux écoles d’incorporer la justice sociale dans leur enseignement.

Des efforts non législatifs pour s’opposer à la théorie critique de la race dans les écoles ont également été déployés, notamment des groupes de travail politiques, des initiatives de campagne et des débats dans les conseils scolaires.

À Anchorage, en Alaska, la décision du conseil scolaire d’adopter des politiques de lutte contre le racisme a suscité les critiques d’un membre qui a fait valoir que ces mesures introduiraient la théorie critique de la race dans les plans de cours. En Californie, des militants ont lancé une lutte contre la théorie critique de la race et les études ethniques dans les écoles. En avril, ils ont poursuivi le district scolaire unifié de San Diego, affirmant qu’il formait illégalement des éducateurs à la théorie critique de la race.

Au Texas, le potentiel de la théorie raciale critique en tant que paratonnerre politique est devenu clair à la suite des efforts d’un district scolaire de la région de Dallas pour apaiser les sentiments après qu’une vidéo virale de TikTok ait montré un groupe d’adolescents blancs criant des insultes raciales.

Les réunions du conseil scolaire se sont intensifiées après que le district scolaire indépendant de Carroll a créé un conseil de la diversité qui a rédigé un plan visant à rendre ses salles de classe antiracistes. Lors d’une réunion, un étudiant noir et membre du nouveau conseil de la diversité a été hué après avoir témoigné «ma vie compte», selon le Dallas Morning News.

Ce mois-ci, les opposants au plan ont remporté une poignée de sièges – y compris le bureau du maire et des postes au conseil scolaire – lors d’une élection qui a enregistré un taux de participation record.

Leur victoire a été décrite par The Federalist, un magazine en ligne conservateur, comme un signe avant-coureur d’un «nouveau Tea Party culturel». Il marque « un mouvement croissant pour récupérer les écoles K-12 infectées par le racisme de la théorie critique de la race », a écrit la publication.

Dans ce genre de climat politique, la théorie critique de la race est devenue un cri de ralliement pour attiser les craintes des électeurs conservateurs, a déclaré Dixson de l’Université de l’Illinois – même si la théorie visait à l’origine à défendre les mêmes principes que la législation qui l’attaque prétend promouvoir.

« Ce que la théorie critique de la race ne fait pas, c’est mettre en accusation des races entières de personnes et blâmer tous les Blancs pour l’inégalité », a déclaré Dixson. «Je ne sais pas qu’aucune école n’enseigne la théorie critique des races de la manière [legislators] l’interpréter. »

Contributeur: Jessica Guynn