Les républicains californiens aiment les candidats qui dénigrent l’État

Vendredi, Leonard Bernal se tenait aux côtés d’un ami au milieu d’une mer d’attirail MAGA et était absolument en effervescence.

L’ancien président Trump venait de terminer un discours enflammé devant 1 500 participants payants à la convention d’automne du Parti républicain de Californie à Anaheim, où il a passé la majeure partie de 90 minutes à saccager le Golden State, ses politiciens et ses politiques.

Bernal, un retraité de Modesto âgé de 62 ans, en a adoré chaque instant. Même si Trump était difficile à suivre lorsqu’il fustigeait la politique de l’eau de l’État, Bernal a déclaré que le discours de l’ancien président l’avait touché : il avait vu les agriculteurs lutter pour maintenir la fertilité de leurs terres. Trump a parlé de bandes criminelles en maraude et a qualifié la Californie de « dépotoir » pour les prisonniers, les terroristes et les malades mentaux.

« L’État mérite d’être critiqué », a déclaré Bernal. « Même si le pays est allé en enfer, la Californie est entrée dans un enfer plus profond. »

Trump n’était pas le seul à écorcher la Californie. En essayant de desserrer l’emprise de Trump sur les électeurs républicains, les candidats républicains rivaux, dont le sénateur Tim Scott et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ont fait de même lors de leurs déplacements à travers l’État, fustigeant l’État comme un enfer créé par l’extrême gauche et submergé. par les sans-abri et les immigrants entrés illégalement dans le pays.

« Ayant grandi en Floride, je ne me souvenais jamais avoir vu une seule plaque d’immatriculation californienne de ma vie », a déclaré DeSantis au public vendredi soir. «Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui avait déménagé de Californie pour s’installer en Floride. 15 ans plus tard, je deviens gouverneur et tout d’un coup, nous voyons une mer de plaques d’immatriculation californiennes dans l’État de Floride. »

Pendant ce temps, et généralement à huis clos, les candidats organisaient des collectes de fonds chez de riches Californiens. L’État est depuis longtemps une destination populaire pour les candidats républicains à la présidentielle qui cherchent à lever des fonds. En 2020, les Californiens ont fait don de plus de 92 millions de dollars à la campagne de Trump et aux super PAC et autres groupes qui ont soutenu ses efforts infructueux de réélection, selon le Center for Responsive Politics, une organisation à but non lucratif.

Sur les 20 millions de dollars récoltés cette année par DeSantis depuis son entrée dans la course en mai, environ 2,1 millions de dollars provenaient de résidents de Californie, selon les révélations sur le financement de la campagne jusqu’en juin.

Les sondages donnent à Trump une telle avance qu’il pourrait, en raison d’un récent changement de règles, finir par remporter tous les délégués de l’État et décrocher l’investiture lors de la primaire présidentielle de mars en Californie. Trump bénéficie du soutien d’environ 55 % des électeurs républicains probables de l’État, selon un récent sondage UC Berkeley/LA Times.

Vendredi, lors de son discours de midi, Trump a faussement affirmé que l’État pouvait « retirer les enfants à leurs parents et les stériliser ». Faisant écho aux fréquentes attaques qu’il a menées au cours de sa présidence, Trump a également parlé de criminalité endémique et a déclaré que les voleurs effrontés qui volent dans les magasins devraient être abattus à vue. Il a plaidé pour l’indépendance énergétique et a promis de réduire le financement fédéral des écoles ayant un mandat de vaccination.

« Sous l’administration Trump, nous ramènerons la loi et l’ordre en Californie », a-t-il déclaré.

L’ancien président Trump s’exprime lors de la convention du GOP de Californie à Anaheim le 29 septembre 2023. (Wally Skalij/Los Angeles Times)

Malgré sa large avance dans les récents sondages, une tentative visant à faire en sorte que le Parti républicain de Californie approuve officiellement Trump a échoué dimanche, après que des orateurs passionnés ont fait valoir qu’une approbation – sans précédent si tôt dans une campagne primaire présidentielle – pourrait affecter la participation électorale aux élections législatives. .

« Franchement, nous avons certains républicains qui veulent d’autres personnes que le président Trump. Nous avons besoin d’eux tous là-bas », a déclaré Fred Whitaker, président du Parti républicain du comté d’Orange.

Cependant, d’une manière générale, les délégués participant à la conférence de trois jours ont déclaré que l’État s’était égaré et que beaucoup souhaitaient que la Californie revienne aux jours du passé.

Certains aspiraient à plus d’opportunités économiques et à un mode de vie abordable, tandis que d’autres ont exprimé leur frustration face aux athlètes transgenres ou aux districts scolaires qui refusent d’informer les parents lorsque leur enfant s’identifie comme transgenre.

Les partisans de l’ancien président Trump célèbrent avant son discours à la convention républicaine de l’État à Anaheim le 29 septembre 2023. (Wally Skalij/Los Angeles Times)

Une campagne lancée pour rendre le Parti républicain de Californie plus ouvert à un plus large éventail de points de vue sur l’avortement et les questions LGBTQ+ a largement échoué samedi.

La convention a massivement soutenu l’adoption de son programme traditionnel, à la suite d’une discussion controversée d’un week-end sur une proposition visant à supprimer le langage du programme du parti s’opposant explicitement à l’avortement et définissant le mariage comme « entre un homme et une femme ».

De vives acclamations ont accompagné le vote de la plateforme, qui a été adopté à 79 %.

Les membres du comité chargé de réformer la plateforme du parti ont proposé ce changement au cours de l’été, consternant de nombreux membres conservateurs. À l’extérieur de la salle de bal de l’hôtel où la plateforme était discutée, des militants brandissaient des pancartes indiquant « Priez pour mettre fin à l’avortement » et « Dieu est pro-vie ».

« Je ne crois pas à la grande tente. Je crois en une tente qui abritera des personnes partageant les mêmes idées », a déclaré Randall Jordan, délégué du GOP et résident de Paso Robles, à propos des changements apportés à la plate-forme, des efforts visant à rendre le GOP plus inclusif et de l’inclinaison de plus en plus libérale de l’État. « Quand Trump attaque l’État, j’entends de l’espoir. J’entends espérer que quelqu’un va réellement faire quelque chose.

Pour Guadalupe et Hilario Gonzales, Californiens de toujours, la rhétorique anti-californienne des candidats à la présidentielle semblait valorisante. Guadalupe Gonzales, qui a assisté vendredi au discours de Trump à la convention d’Anaheim, a déclaré que ses reproches sur la façon dont l’État avait géré la sécheresse, les incendies de forêt, la criminalité et l’immigration résonnaient avec ses propres convictions.

«Je me suis dit : ‘Oui, tu m’entends !’ Parce que nous souffrons », a-t-elle déclaré.

Le couple ne semblait pas se soucier du dénigrement généralisé de la Californie qu’ils ont entendu lors de la convention du week-end.

« Nous sommes un peu gênés lorsque nous allons dans d’autres États parce qu’ils nous disent : ‘Oh, vous venez de Californie' », a déclaré Guadalupe Gonzales. « Parce qu’ils pensent que nous sommes fous! »

Comme Trump et Scott, DeSantis a organisé plusieurs collectes de fonds, notamment un à Salinas la semaine dernière – depuis le début de la campagne. Lors de la convention, lors d’un arrêt de campagne à Long Beach et lors du débat présidentiel de mercredi à Simi Valley, le message du gouverneur de Floride à travers l’État était que la Californie était à la dérive et que la Floride représentait une voie à suivre.

Le candidat républicain à la présidentielle et gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprime au port de Long Beach le 29 septembre 2023. (Luis Sinco / Los Angeles Times)

Mais avant que DeSantis ne débarque en Californie lors de son discours à la convention vendredi soir, il a parlé de son retour du service militaire sur l’île de Coronado à San Diego et de son émerveillement devant la beauté naturelle de l’État et « d’avoir simplement la fraîcheur de l’océan Pacifique en vous ». Il a également souligné son débat télévisé avec le gouverneur Gavin Newsom le mois prochain, qui, selon lui, montrera aux Américains la nette différence entre les États dirigés par les républicains et les démocrates.

« La Californie est en réalité la boîte de Pétri du libéralisme américain et du gauchisme américain », a déclaré DeSantis. « Ce que fait Biden, ce sont des choses que la Californie faisait il y a de nombreuses années. Ce que fait la Californie maintenant est probablement ce que ferait un deuxième mandat de Biden, ou que Dieu nous en préserve, Kamala Harris, ou que Dieu nous en préserve, Newsom lui-même, qui sait, n’est-ce pas ?

Il a vanté ses conflits avec Disney et s’est plongé dans les controverses du district scolaire sur les politiques affectant les élèves transgenres, en disant : « C’est une erreur de dire à un élève de deuxième année que son sexe est un choix. Ce n’est pas vrai et c’est inapproprié.

Des phrases comme celle-ci de DeSantis, Scott et Trump ont suscité des applaudissements enthousiastes de la part des participants à ces discours qui ont payé des centaines de dollars pour être à proximité des candidats. DeSantis et Trump ont tous deux attaqué Newsom – qui est devenu le principal défenseur du président Biden et le leader de l’offensive démocrate cette saison de réélection.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, à droite, interviewe l’animateur de talk-show Sean Hannity après le deuxième débat présidentiel du GOP, qui s’est tenu à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, le 27 septembre 2023. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Le gouverneur de Californie a assisté au débat du GOP mercredi en tant que mandataire de Biden et pour réfuter avec force les attaques républicaines contre l’État et le président.

« C’est tellement ennuyeux et tellement prévisible. Il y a ce manque d’originalité dans tout ce dénigrement de la Californie », a déclaré Newsom aux journalistes avant le débat, ajoutant que la croissance du PIB de l’État au cours des 10 dernières années a dépassé celle du pays.

« Nous dominons simplement dans toutes les catégories – emplois de chasse, emplois de pêche, emplois de fabrication – plus d’emplois en usine ici que dans tout autre État, par un facteur plus grand que les cinq États suivants réunis. Je suis vraiment fier de l’État », a-t-il déclaré.

De manière quelque peu surprenante, le candidat à la présidentielle et homme d’affaires Vivek Ramaswamy n’a pas consacré beaucoup de temps à saccager l’État ni même à en parler réellement lors de son discours de samedi. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a déclaré aux journalistes que malgré de réels problèmes ici, ce type de rhétorique l’ennuyait.

« J’en ai marre de dénigrer paresseusement » l’endroit, a déclaré Ramaswamy. « C’est trop facile. »