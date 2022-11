Les républicains brisent l’emprise démocrate sur le gouvernement du comté de Will – Shaw Local

Les républicains ont fait un retour au gouvernement du comté de Will lors des élections de mardi, inversant une tendance qui avait placé chaque bureau du comté sous le drapeau du parti adverse.

Les républicains sont maintenant sur le point d’occuper au moins un poste dans tout le comté et jusqu’à trois en fonction du résultat dans des courses serrées qui restent à déterminer par des bulletins de vote en retard.

Les républicains semblent également avoir mis fin à une majorité démocrate au conseil du comté, qui sera composé de 11 démocrates et de 11 républicains si le total des votes le soir des élections se maintient. Les démocrates auraient toujours le vote décisif puisque les liens sont rompus par l’exécutif du comté, qui est la démocrate Jennifer Bertino-Tarrant.

Mais les républicains lors de cette élection ont fait des gains dans le gouvernement du comté sur des questions telles que l’inflation, les impôts et la criminalité qui, dans l’ensemble, n’étaient pas des facteurs dans les courses législatives et au Congrès des États.

Le président du Parti républicain du comté de Will, Tim Ozinga, un représentant de l’État républicain de Mokena qui s’est présenté sans opposition mardi, a déclaré que le comté de Will “est toujours un comté très transitoire” où les républicains peuvent faire appel aux électeurs.

Le représentant d’État Tim Ozinga, R-Mokena, est président du Parti républicain du comté de Will. (Fourni )

“Je pense que les électeurs ont pris la parole”, a déclaré Ozinga à propos des résultats des élections. “Une grande partie de nos messages concernait le coût de la vie, les impôts et la sécurité, et je pense que les électeurs ont répondu à notre message.”

Les républicains ont peut-être fait un meilleur travail pour faire passer leur message.

“Nous avons frappé à tant de portes”, a déclaré Elizabeth Caparelli-Ruff.

L’avance de 6 425 voix de Caparelli-Ruff sur le titulaire Shawn Walsh dans la course au surintendant régional des écoles semble sûre, même avec des milliers de votes par correspondance qui n’ont pas encore été comptés.

“En un jour, nous avons frappé à 1 100 portes à Bolingbrook”, a déclaré Caparelli-Ruff. “C’était une vraie campagne de base, des bottes sur le terrain.”

Elizabeth Caparelli-Ruff est la gagnante apparente de l’élection du surintendant régional de l’éducation du comté de Will.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Elizabeth Caparelli-Ruff)

Le surintendant régional des écoles n’est pas un bureau très en vue. Mais Caparelli-Ruff a déclaré que l’une de ses priorités était de faire face aux bagarres et autres violences dans les écoles publiques, un problème qui retient de plus en plus l’attention.

Sa victoire est sur l’une des familles démocrates de pedigree du comté de Will. La famille Walsh comprend feu Larry Walsh, ancien cadre supérieur du comté et ancien sénateur d’État considéré comme le démocrate le plus influent du comté avant sa mort en 2020. Le représentant d’État Larry Walsh Jr., D-Elwood, qui a remporté une victoire sur Scott Greene en le 86e State House District qui comprend Joliet et s’étend vers le sud jusqu’à Elwood.

Rachel Ventura, membre du conseil d’administration du comté de Will, une démocrate de Joliet, a remporté sa course au Sénat de l’État dans le 43e district par une large marge sur Diane Harris, dont la campagne a fait appel aux préoccupations des électeurs concernant la sécurité et les bonnes écoles.

Ventura a déclaré qu’elle devait surmonter la résistance aux démocrates pendant la campagne électorale au cours de laquelle elle a également frappé à de nombreuses portes.

“Je marcherai jusqu’à la porte et j’entendrai:” Qu’est-ce que les démocrates ont fait pour moi? “, A déclaré Ventura. “J’entends la frustration dans leurs voix.”

Rachel Ventura, membre du conseil d’administration du comté de Will, a été élue sénatrice d’État pour le 43e district, qui comprend Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Ventura a déclaré qu’elle ferait valoir ses arguments auprès des électeurs. Cela, combiné aux médias sociaux et à la publicité de campagne, a aidé à surmonter les messages provenant du camp républicain.

Les autres officiers de comté dans lesquels les républicains détiennent désormais de petites avances dans le décompte des voix sont le shérif et le trésorier.

Le trésorier démocrate sortant, Tim Brophy, a déclaré qu’il pensait qu’un grand nombre d’électrices démocrates avaient sauté des courses dans lesquelles des hommes se présentaient sous l’étiquette du parti. Il a souligné que la sénatrice américaine Tammy Duckworth et la greffière du comté de Will, Lauren Staley Ferry, avaient obtenu 1 600 voix alors que lui, Walsh et le shérif Mike Kelley avaient obtenu 1 100 électeurs en moins.

“Ils ont voté pour Lauren, mais ils n’ont pas voté pour moi, Mike et Shawn”, a déclaré Brophy. “Je n’ai pas d’autre explication.”

Brophy a également déclaré qu’il pensait que cette élection montrait que le comté de Will n’était pas aussi démocrate que les tendances électorales récentes auraient pu le suggérer.

“Cela prouve en quelque sorte que le comté de Will a une très forte tendance indépendante”, a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de monde au milieu. S’il y avait un parti intermédiaire, je pense que beaucoup d’entre nous y participeraient.