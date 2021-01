Pour la première fois en plus d’une décennie, les républicains se réveillent dans un Washington où les démocrates contrôlent la Maison Blanche et le Congrès, s’adaptant à une ère de pouvoir diminué, d’incertitude profonde et de querelles internes.

Le passage au statut de minorité est toujours difficile, ce qui suscite des débats sur qui est à blâmer pour avoir perdu les dernières élections. Mais le processus est particulièrement intense alors que les républicains sont confrontés à des questions profondes sur ce que représente le parti sans Donald Trump en charge.

Au cours des quatre dernières années, les valeurs du GOP ont été inexorablement liées aux caprices d’un président qui a régulièrement sapé les institutions démocratiques et a troqué l’engagement de longue date du parti envers la discipline budgétaire, la politique étrangère forte et la primauté du droit pour un populisme impétueux et incohérent. Le parti doit maintenant décider de continuer à avancer dans cette direction, comme le demandent de nombreux partisans les plus fidèles de Trump, ou de tracer une nouvelle voie.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, l’un des rares élus républicains à avoir régulièrement condamné le Trumpisme, a évoqué le président Ronald Reagan en qualifiant ce moment de «moment du choix».

« Nous devons décider si nous allons continuer à nous diriger dans la direction de Donald Trump ou si nous allons retourner à nos racines », a déclaré Hogan, un candidat potentiel à la Maison Blanche pour 2024, dans une interview.

« Le parti serait bien mieux s’il se purgeait de Donald Trump », a-t-il ajouté. « Mais je ne pense pas qu’il y ait aucun espoir qu’il s’en aille complètement. »

Que le parti évolue peut dépendre de ce que les républicains comme le sénateur du Texas Ted Cruz font ensuite.

Cruz a passé des semaines à répéter les allégations sans fondement de Trump de fraude électorale, ce qui a contribué à inciter à l’émeute meurtrière au Capitole américain. Les responsables électoraux républicains de plusieurs États du champ de bataille que le président Joe Biden a emportés ont déclaré que l’élection était juste. Les affirmations de Trump ont été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par des juges nommés par Trump.

Cruz a reconnu la victoire de Biden mercredi, mais il a refusé de la qualifier de légitime lorsqu’il a été pressé.

«Il a remporté les élections. Il est le président. Je viens de son investiture », a déclaré Cruz à propos de Biden dans une interview.

Regardant vers l’avenir, Cruz a déclaré que Trump resterait une partie importante de la conversation politique, mais que le Parti républicain devrait s’éloigner du «langage, du ton et de la rhétorique» qui divisaient les électeurs de banlieue, en particulier les femmes, lors des récentes élections.

«Le président Trump continuera sûrement à faire connaître ses points de vue, et ils continueront d’avoir un impact réel, mais je pense que le pays à l’avenir veut des politiques qui fonctionnent, et je pense qu’en tant que parti, nous devons faire un meilleur travail en gagnant. les cœurs et les esprits », a déclaré Cruz, qui lorgne également une course à la Maison Blanche.

À la suite de l’émeute du Capitole, une petite mais notable faction de républicains de haut niveau prend une position plus ferme contre Trump ou se distancie de lui.

Le principal républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré à la veille de l’investiture que la foule pro-Trump qui a pris d’assaut le Capitole avait été «provoquée par le président». Même Mike Pence, vice-président de Trump et longtemps considéré comme sa pom-pom girl la plus dévouée, a sauté la cérémonie de départ de Trump pour assister à l’inauguration de Biden.

Trump s’est retiré mercredi dans son domaine du sud de la Floride, où il a retenu un petit groupe d’anciens collaborateurs de la Maison Blanche qui travailleront dans une maison d’hôtes de deux étages sur le terrain de Mar-a-Lago. En plus des conseillers à Washington, Trump aura accès à un comité d’action politique bien financé, le Save America PAC, qui héritera probablement de dizaines de millions de dollars de dons qui ont inondé ses caisses de campagne après sa perte électorale.

Les proches de Trump pensent qu’il restera bas dans un avenir immédiat alors qu’il se concentre sur son prochain procès de destitution pour incitation à l’émeute. Après cela, il devrait réapparaître, accordant probablement des interviews aux médias et trouvant une nouvelle maison sur les réseaux sociaux après avoir perdu son puissant porte-voix Twitter.

Alors que ses plans ne font que prendre forme, Trump devrait rester politiquement actif, notamment en essayant de se venger en soutenant les principaux défis contre les républicains qui, selon lui, l’ont méprisé dans ses derniers jours. Il continue de laisser la porte ouverte à une autre élection présidentielle en 2024. Certains amis pensent qu’il pourrait même flirter avec la candidature en tant que candidat tiers, ce qui briserait gravement un GOP déjà fracturé.

Trump a émis un vœu inquiétant alors qu’il quittait la Maison Blanche pour la dernière fois en tant que président: «Nous reviendrons sous une forme ou une autre».

Beaucoup dans la base inconditionnelle du GOP continuent à promouvoir les théories du complot, à embrasser le nationalisme blanc et, par-dessus tout, à vénérer la voix de Trump comme un évangile.

Les loyalistes de Trump dans des États comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wyoming ont exprimé leur indignation et leur déception face aux 10 républicains qui ont voté avec les démocrates pour destituer Trump la semaine dernière. L’un d’eux, le représentant du Michigan Pete Meijer, a déclaré qu’il avait acheté un gilet pare-balles pour se protéger d’une vague de menaces de la part des partisans de Trump.

Dans le Montana, le président du GOP, Frank Eathorne, a évoqué la possibilité d’une sécession cette semaine et a critiqué la républicaine Liz Cheney, une autre républicaine qui a soutenu la destitution de Trump, promettant une loyauté continue envers Trump.

«Le Comité national républicain considère le président Trump comme notre chef de parti pour l’avenir … Le (parti d’État) est d’accord», a déclaré Eathorne, notant que Trump «représente les principes intemporels» que l’État et le GOP national représentent.

Trump a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation de 34%, selon Gallup – le plus bas de sa présidence – mais l’écrasante majorité des républicains, 82%, a approuvé ses performances professionnelles. Même si certains essaient d’avancer, la popularité continue de Trump auprès de la base du GOP garantit qu’il restera une force politique.

Malgré les nombreux défis du GOP, ils sont sur le point de reprendre une ou les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine. Depuis la mi-mandat de 2006, le parti à la Maison Blanche a perdu en moyenne 37 sièges à la Chambre. Actuellement, les démocrates détiennent une majorité de 10 sièges à la Chambre et sont à égalité avec les républicains au Sénat.

Hogan, le gouverneur du Maryland, a déclaré que le GOP était peut-être à l’un de ses points les plus bas, mais a noté que Reagan avait récupéré la Maison Blanche pour les républicains six ans seulement après que le président Richard Nixon ait été contraint de démissionner en disgrâce.

«De toute évidence, (Trump) a toujours un verrou sur une assez bonne partie de la base républicaine, mais il y a énormément de gens qui ont eu peur de s’exprimer pendant quatre ans – contrairement à moi – qui commencent maintenant à s’exprimer, « Dit Hogan.

Pourtant, il y a de nombreux obstacles à franchir. Les principaux défis pourraient laisser le parti avec des candidats au Congrès l’année prochaine qui sont encore plus à droite, mettant potentiellement en péril l’emprise du GOP sur les courses qu’ils pourraient autrement gagner.

Plus immédiatement, les républicains du Sénat, y compris McConnell, se demandent s’il faut condamner Trump de crimes graves et de délits, comme indiqué dans la destitution de la Chambre la semaine dernière. Le Sénat pourrait finalement voter pour interdire à Trump de reprendre ses fonctions.

« J’espère que les républicains ne participeront pas à cette attaque finale mesquine et vindicative dirigée contre le président Trump », a déclaré Cruz. «Nous devrions simplement passer à autre chose.»

Les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin à West Palm Beach, en Floride, et Meade Gruver à Cheyenne, Wyoming, ont contribué à ce rapport.