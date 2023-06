Les républicains anti-Trump se rassemblent contre l’ancien président américain alors que Mike Pence déclare que les accusations sont « très graves » – en direct

« Après avoir lu l’acte d’accusation, ce sont des allégations très graves. Et je ne peux pas défendre ce qui est allégué. Mais le président a droit à sa journée devant le tribunal, il a le droit de présenter une défense, et je veux réserver le jugement jusqu’à ce qu’il ait l’occasion de répondre », a déclaré Pence au comité de rédaction conservateur du Wall Street Journal en un entretien hier .

Ancien vice-président Mike Pence était Donald Trump pendant quatre ans, et ne s’est brouillé avec lui que lorsque le président de l’époque l’a poussé à arrêter Joe Biden dès la prise de fonction. Lorsque Pence a annoncé sa campagne présidentielle la semaine dernière, il a établi un contraste frappant entre lui et Trump, mais cela ne signifie pas qu’il est complètement d’accord avec les accusations fédérales contre l’ancien président.

« Voici ce que je prédis : Donald Trump est comme le troisième singe sur la rampe de l’Arche de Noé, et frère il commence à pleuvoir, et c’est un singe qui va se battre plus fort que vous n’avez jamais vu un singe se battre. »

Aussi important que soit la mise en accusation de Donald Trump hier, David Smith du Guardian rapporte que les règles du tribunal ont refusé au public la possibilité de voir les éléments clés de la procédure :

Avec un avion et un cortège de style présidentiel, un groupe de fans brandissant des drapeaux et un avocat criant des faits alternatifs, la dernière saison de The Trump Show – appelons celle-ci The Defendant – a de nouveau rempli tous les écrans de télévision mardi.

Mais la scène la plus importante de toutes manquait. Et personne n’en était plus heureux que Donald Trump lui-même.

Les Américains se sont vu refuser la chance de voir et d’entendre l’ancien président américain, le premier à faire face à des accusations criminelles fédérales en 247 ans d’histoire américaine, à siéger au tribunal et à prendre ses médicaments.

C’était comme To Kill a Mockingbird sans l’argument final d’Atticus Finch ou A Few Good Men sans le colonel Jessup. en éruption: « Tu ne peux pas gérer la vérité ! » Au lieu de Twelve Angry Men, c’était Twelve Angry Maga Men agitant des drapeaux devant le tribunal.